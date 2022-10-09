https://ria.ru/20221009/ukaz-1822671161.html

Клирик: указ Путина отменил частичную мобилизацию студентов духовных школ

Клирик: указ Путина отменил частичную мобилизацию студентов духовных школ - РИА Новости, 09.10.2022

Клирик: указ Путина отменил частичную мобилизацию студентов духовных школ

Указ президента РФ Владимира Путина, распространивший отсрочку от призыва на студентов духовных учебных заведений, вывел из-под частичной мобилизации 8 тысяч... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T22:57

2022-10-09T22:57

2022-10-09T23:04

владимир путин

сергей шойгу

россия

русская православная церковь

частичная мобилизация в россии

религия

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина, распространивший отсрочку от призыва на студентов духовных учебных заведений, вывел из-под частичной мобилизации 8 тысяч студентов духовных школ Русской православной церкви (РПЦ), рассказал ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД), председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Указом Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Президент 5 октября подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно ему, отсрочка предоставляется в том числе в духовных образовательных организациях."На сегодня наше студенчество, а это ни много ни мало более 8 тысяч человек, находится под защитой сегодняшней редакции указа – за что мы, конечно, благодарны, потому что священнослужитель, будущий и действующий, не может брать в руки оружие с целью убийства. Он может и должен защищать свою родину другим способом, и исторически священство всегда присутствовало на фронтах в тяжкую годину, но именно с целью духовной поддержки воинов, а не для личного участия в боевых действиях", – сказал Козлов в эфире телепередачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Ранее Козлов рассказал РИА Новости, что решение президента РФ об отсрочке для студентов от мобилизации сняло этот вопрос для учащихся духовных школ, а в случаях, когда учащимся духовных школ приходили повестки, предоставление документов о том, что адресат является студентом учебного заведения РПЦ, разрешало ситуацию."Случаи повесток были. Не так много: на наши 42 высших духовных учебных заведения – порядка 20 случаев", – добавил в "Церкви и мире" Козлов.

https://ria.ru/20221009/snaryazhenie-1822668346.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, сергей шойгу, россия, русская православная церковь, частичная мобилизация в россии