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Отельеры Сочи оценили спрос туристов на отдых в регионе - РИА Новости, 09.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221009/sochi-1822153664.html
Отельеры Сочи оценили спрос туристов на отдых в регионе
Отельеры Сочи оценили спрос туристов на отдых в регионе - РИА Новости, 09.10.2022
Отельеры Сочи оценили спрос туристов на отдых в регионе
В Сочи отельеры отмечают высокий спрос туристов на отдых в Красной Поляне и других курортах Краснодарского края, заявила РИА Новости глава Федерации... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T05:42
2022-10-09T05:42
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
краснодарский край
красная поляна
куда можно лететь
отдых на море
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СОЧИ, 9 окт — РИА Новости. В Сочи отельеры отмечают высокий спрос туристов на отдых в Красной Поляне и других курортах Краснодарского края, заявила РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров региона (ФРиО) Нина Калинина.Она объясняет повышенный интерес отдыхающих наличием моря и сложившимися геополитическими условиями, сложной международной логистикой и закрытыми границами некоторых стран Европы."Отельеры фиксируют спрос на отдых в Краснодарском крае и на горных курортах Красной Поляны в 2023 году на январь, март и даже на май", — сказала Калинина.Она добавила, что положительные показатели бронирований отмечаются и на фоне частичной мобилизации. "Было снижение на десять процентов, отмены, но сейчас заказы снова идут, просто чуть медленнее по сравнению с прошлым годом", — заключила Калинина.Ранее власти информировали, что Сочи в высоком сезоне 2022 года обслужил более пяти миллионов туристов. К концу года курорт готовится принять не менее семи миллионов гостей.
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туризм, новости - туризм, сочи, краснодарский край, красная поляна, куда можно лететь, отдых на море, отдых
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Краснодарский край, Красная Поляна, куда можно лететь, Отдых на море, Отдых
05:42 09.10.2022
 
Отельеры Сочи оценили спрос туристов на отдых в регионе

Отельеры Сочи рассказали, что туристы бронируют отдых на даты до мая 2023 года

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 9 окт — РИА Новости. В Сочи отельеры отмечают высокий спрос туристов на отдых в Красной Поляне и других курортах Краснодарского края, заявила РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров региона (ФРиО) Нина Калинина.
Она объясняет повышенный интерес отдыхающих наличием моря и сложившимися геополитическими условиями, сложной международной логистикой и закрытыми границами некоторых стран Европы.
"Отельеры фиксируют спрос на отдых в Краснодарском крае и на горных курортах Красной Поляны в 2023 году на январь, март и даже на май", — сказала Калинина.
Она добавила, что положительные показатели бронирований отмечаются и на фоне частичной мобилизации. "Было снижение на десять процентов, отмены, но сейчас заказы снова идут, просто чуть медленнее по сравнению с прошлым годом", — заключила Калинина.
Ранее власти информировали, что Сочи в высоком сезоне 2022 года обслужил более пяти миллионов туристов. К концу года курорт готовится принять не менее семи миллионов гостей.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСочиКраснодарский крайКрасная Полянакуда можно лететьОтдых на мореОтдых
 
 
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