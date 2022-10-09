https://ria.ru/20221009/sochi-1822153664.html
Отельеры Сочи оценили спрос туристов на отдых в регионе
Отельеры Сочи оценили спрос туристов на отдых в регионе - РИА Новости, 09.10.2022
Отельеры Сочи оценили спрос туристов на отдых в регионе
В Сочи отельеры отмечают высокий спрос туристов на отдых в Красной Поляне и других курортах Краснодарского края, заявила РИА Новости глава Федерации... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T05:42
2022-10-09T05:42
2022-10-09T05:42
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
краснодарский край
красная поляна
куда можно лететь
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591194338_0:39:2988:1720_1920x0_80_0_0_7eecc274948582fd572560ecaac57775.jpg
СОЧИ, 9 окт — РИА Новости. В Сочи отельеры отмечают высокий спрос туристов на отдых в Красной Поляне и других курортах Краснодарского края, заявила РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров региона (ФРиО) Нина Калинина.Она объясняет повышенный интерес отдыхающих наличием моря и сложившимися геополитическими условиями, сложной международной логистикой и закрытыми границами некоторых стран Европы."Отельеры фиксируют спрос на отдых в Краснодарском крае и на горных курортах Красной Поляны в 2023 году на январь, март и даже на май", — сказала Калинина.Она добавила, что положительные показатели бронирований отмечаются и на фоне частичной мобилизации. "Было снижение на десять процентов, отмены, но сейчас заказы снова идут, просто чуть медленнее по сравнению с прошлым годом", — заключила Калинина.Ранее власти информировали, что Сочи в высоком сезоне 2022 года обслужил более пяти миллионов туристов. К концу года курорт готовится принять не менее семи миллионов гостей.
https://ria.ru/20221006/sochi-1821616296.html
сочи
краснодарский край
красная поляна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591194338_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_cd3917fd00c6f17ca65abddbaf58b9ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, краснодарский край, красная поляна, куда можно лететь, отдых на море, отдых
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Краснодарский край, Красная Поляна, куда можно лететь, Отдых на море, Отдых
Отельеры Сочи оценили спрос туристов на отдых в регионе
Отельеры Сочи рассказали, что туристы бронируют отдых на даты до мая 2023 года