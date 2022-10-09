https://ria.ru/20221009/sochi-1822153664.html

Отельеры Сочи оценили спрос туристов на отдых в регионе

Отельеры Сочи оценили спрос туристов на отдых в регионе - РИА Новости, 09.10.2022

Отельеры Сочи оценили спрос туристов на отдых в регионе

В Сочи отельеры отмечают высокий спрос туристов на отдых в Красной Поляне и других курортах Краснодарского края, заявила РИА Новости глава Федерации... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T05:42

2022-10-09T05:42

2022-10-09T05:42

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

краснодарский край

красная поляна

куда можно лететь

отдых на море

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СОЧИ, 9 окт — РИА Новости. В Сочи отельеры отмечают высокий спрос туристов на отдых в Красной Поляне и других курортах Краснодарского края, заявила РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров региона (ФРиО) Нина Калинина.Она объясняет повышенный интерес отдыхающих наличием моря и сложившимися геополитическими условиями, сложной международной логистикой и закрытыми границами некоторых стран Европы."Отельеры фиксируют спрос на отдых в Краснодарском крае и на горных курортах Красной Поляны в 2023 году на январь, март и даже на май", — сказала Калинина.Она добавила, что положительные показатели бронирований отмечаются и на фоне частичной мобилизации. "Было снижение на десять процентов, отмены, но сейчас заказы снова идут, просто чуть медленнее по сравнению с прошлым годом", — заключила Калинина.Ранее власти информировали, что Сочи в высоком сезоне 2022 года обслужил более пяти миллионов туристов. К концу года курорт готовится принять не менее семи миллионов гостей.

https://ria.ru/20221006/sochi-1821616296.html

сочи

краснодарский край

красная поляна

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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