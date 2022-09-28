https://ria.ru/20220928/sochi-1819693047.html

В Сочи рассказали, сколько туристов ожидают в новогодние праздники

В Сочи рассказали, сколько туристов ожидают в новогодние праздники - РИА Новости, 28.09.2022

В Сочи рассказали, сколько туристов ожидают в новогодние праздники

В новогодние праздники в Сочи ожидается порядка 960 тысяч гостей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T02:26

2022-09-28T02:26

2022-09-28T02:26

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сочи

алексей копайгородский

туристы

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СОЧИ, 28 сен — РИА Новости. В новогодние праздники в Сочи ожидается порядка 960 тысяч гостей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский."Уже забронировано 35 процентов номерного фонда в горном кластере и 25 процентов — в прибрежном", — сказал он.Глава курорта отметил, что к концу года власти прогнозируют более 7,2 миллиона туристов. В прошлом году этот показатель составлял порядка семи миллионов.Ранее отмечалось, что за минувший летний сезон в Сочи отдохнуло более пяти миллионов гостей.

https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819521205.html

сочи

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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