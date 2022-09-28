https://ria.ru/20220928/sochi-1819693047.html
В Сочи рассказали, сколько туристов ожидают в новогодние праздники
В Сочи рассказали, сколько туристов ожидают в новогодние праздники - РИА Новости, 28.09.2022
В Сочи рассказали, сколько туристов ожидают в новогодние праздники
В новогодние праздники в Сочи ожидается порядка 960 тысяч гостей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T02:26
2022-09-28T02:26
2022-09-28T02:26
туризм
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новости - туризм
сочи
алексей копайгородский
туристы
отдых в россии
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СОЧИ, 28 сен — РИА Новости. В новогодние праздники в Сочи ожидается порядка 960 тысяч гостей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский."Уже забронировано 35 процентов номерного фонда в горном кластере и 25 процентов — в прибрежном", — сказал он.Глава курорта отметил, что к концу года власти прогнозируют более 7,2 миллиона туристов. В прошлом году этот показатель составлял порядка семи миллионов.Ранее отмечалось, что за минувший летний сезон в Сочи отдохнуло более пяти миллионов гостей.
https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819521205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, алексей копайгородский, туристы, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Алексей Копайгородский, туристы, отдых в России
В Сочи рассказали, сколько туристов ожидают в новогодние праздники
Мэр Сочи Копайгородский: в новогодние праздники курорт ожидает более 900 тысяч гостей