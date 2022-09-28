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В Сочи рассказали, сколько туристов ожидают в новогодние праздники - РИА Новости, 28.09.2022
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Туризм
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В Сочи рассказали, сколько туристов ожидают в новогодние праздники
В Сочи рассказали, сколько туристов ожидают в новогодние праздники - РИА Новости, 28.09.2022
В Сочи рассказали, сколько туристов ожидают в новогодние праздники
В новогодние праздники в Сочи ожидается порядка 960 тысяч гостей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T02:26
2022-09-28T02:26
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
алексей копайгородский
туристы
отдых в россии
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СОЧИ, 28 сен — РИА Новости. В новогодние праздники в Сочи ожидается порядка 960 тысяч гостей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский."Уже забронировано 35 процентов номерного фонда в горном кластере и 25 процентов — в прибрежном", — сказал он.Глава курорта отметил, что к концу года власти прогнозируют более 7,2 миллиона туристов. В прошлом году этот показатель составлял порядка семи миллионов.Ранее отмечалось, что за минувший летний сезон в Сочи отдохнуло более пяти миллионов гостей.
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туризм, новости - туризм, сочи, алексей копайгородский, туристы, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Алексей Копайгородский, туристы, отдых в России
02:26 28.09.2022
 
В Сочи рассказали, сколько туристов ожидают в новогодние праздники

Мэр Сочи Копайгородский: в новогодние праздники курорт ожидает более 900 тысяч гостей

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкТуристы на склоне горно-туристического центра ПАО "Газпром" в Красной Поляне
Туристы на склоне горно-туристического центра ПАО Газпром в Красной Поляне - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
СОЧИ, 28 сен — РИА Новости. В новогодние праздники в Сочи ожидается порядка 960 тысяч гостей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
"Уже забронировано 35 процентов номерного фонда в горном кластере и 25 процентов — в прибрежном", — сказал он.
Глава курорта отметил, что к концу года власти прогнозируют более 7,2 миллиона туристов. В прошлом году этот показатель составлял порядка семи миллионов.
Ранее отмечалось, что за минувший летний сезон в Сочи отдохнуло более пяти миллионов гостей.
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