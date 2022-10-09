https://ria.ru/20221009/odkb-1822610873.html
Эксперт прокомментировала отмену учений ОДКБ в Киргизии
Эксперт прокомментировала отмену учений ОДКБ в Киргизии - РИА Новости, 09.10.2022
Эксперт прокомментировала отмену учений ОДКБ в Киргизии
Отмена Киргизией учений ОДКБ "Нерушимое братство" является продолжением давно взятого ею критического курса в отношении организации, полагает директор... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T15:45
2022-10-09T15:45
2022-10-09T19:09
в мире
киргизия
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
садыр жапаров
одкб
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Отмена Киргизией учений ОДКБ "Нерушимое братство" является продолжением давно взятого ею критического курса в отношении организации, полагает директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ имени Ломоносова Дарья Чижова.Ранее в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Минобороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022". При этом о причинах отмены в ведомстве не сообщили. Военные учения стран ОДКБ "Нерушимое братство — 2022" должны были пройти в Киргизии на полигоне Эдельвейс в октябре."По факту кризис, который мы наблюдаем в киргизской риторике по отношению к ОДКБ, длится уже не первый месяц, поэтому отмена участия в "Нерушимом братстве" — это как бы такой следующий шаг, который киргизские власти проявляют по отношению к ОДКБ", — сказала в комментарии РИА Новости эксперт.Она напомнила, что еще с начала очередного обострения на киргизско-таджикской границе звучит критика в адрес ОДКБ со стороны общественно-политических деятелей Киргизии. По ее мнению, и в связи с учениями "Нерушимое братство" они продолжают свою риторику, поэтому "здесь ничего удивительного нет".Эксперт отметила, что ситуация была усугублена еще и тем, что российский президент Владимир Путин недавно наградил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона по случаю его юбилея орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени."Причем там формулировка была такая: "за мир", что вызвало шквал реакции внутри Киргизии, здесь уже это наложилось на внутриполитический процесс, поскольку ситуация в республике с учетом изменения геополитической реальности и влияния геополитики на экономику становится все более и более сложной", — утверждает Чижова.Кроме того, эксперт подчеркнула, что риторика киргизского президента Садыра Жапарова в отношении урегулирования территориального конфликта с Таджикистаном является достаточно жесткой."Он хочет решить вопрос на киргизско-таджикской границе, как бы завершив этот конфликт "на поле". Понятно, что в пользу Киргизии. <…> Отсюда, опять же, эта жесткая риторика, которая направлена не столько на внешние рубежи, сколько на внутренние", — сказала Чижова.По ее мнению, конфликт двух стран является таким острым не только из-за вопросов территориального размежевания, но еще и потому, что он ассоциируется у людей с большим количеством жертв."Только за последние столкновения там есть несколько таких героизированных жертв, и дети, и солдаты. Сейчас мы наблюдаем в Киргизии, что там школы планируют назвать именем людей, погибших на приграничных территориях. То есть, грубо говоря, идет героизация конфликта, которая ведет, конечно, к его сакрализации", — полагает эксперт.Чижова также выразила уверенность в том, что ситуация на границе двух стран будет продолжать эскалироваться, при этом она выразила сожаление в том, что многократные попытки использовать площадку ОДКБ для урегулирования конфликта по факту отклоняются сторонами."Печальнее всего, что многократно ОДКБ предлагался как механизм регулирования ситуации: введение миротворческого контингента, урегулирование через серые зоны. <…> Так, стороны пока не готовы к привлечению подобного инструмента, несмотря на то, что занимаются регулярно его критикой", — резюмировала она.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.
https://ria.ru/20221004/odkb-1821415540.html
https://ria.ru/20220925/tadzhikistan-1819363383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, садыр жапаров, одкб
В мире, Киргизия, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров, ОДКБ
15:45 09.10.2022 (обновлено: 19:09 09.10.2022)
Эксперт прокомментировала отмену учений ОДКБ в Киргизии
Эксперт Чижова назвала отмену учений ОДКБ продолжением курса Киргизии в адрес организации
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Отмена Киргизией учений ОДКБ "Нерушимое братство" является продолжением давно взятого ею критического курса в отношении организации, полагает директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ имени Ломоносова Дарья Чижова.
Ранее в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Минобороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022". При этом о причинах отмены в ведомстве не сообщили. Военные учения стран ОДКБ "Нерушимое братство — 2022" должны были пройти в Киргизии на полигоне Эдельвейс в октябре.
"По факту кризис, который мы наблюдаем в киргизской риторике по отношению к ОДКБ, длится уже не первый месяц, поэтому отмена участия в "Нерушимом братстве" — это как бы такой следующий шаг, который киргизские власти проявляют по отношению к ОДКБ", — сказала в комментарии РИА Новости эксперт.
Она напомнила, что еще с начала очередного обострения на киргизско-таджикской границе звучит критика в адрес ОДКБ со стороны общественно-политических деятелей Киргизии. По ее мнению, и в связи с учениями "Нерушимое братство" они продолжают свою риторику, поэтому "здесь ничего удивительного нет".
Эксперт отметила, что ситуация была усугублена еще и тем, что российский президент Владимир Путин
недавно наградил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона
по случаю его юбилея орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
"Причем там формулировка была такая: "за мир", что вызвало шквал реакции внутри Киргизии, здесь уже это наложилось на внутриполитический процесс, поскольку ситуация в республике с учетом изменения геополитической реальности и влияния геополитики на экономику становится все более и более сложной", — утверждает Чижова.
Кроме того, эксперт подчеркнула, что риторика киргизского президента Садыра Жапарова
в отношении урегулирования территориального конфликта с Таджикистаном является достаточно жесткой.
"Он хочет решить вопрос на киргизско-таджикской границе, как бы завершив этот конфликт "на поле". Понятно, что в пользу Киргизии. <…> Отсюда, опять же, эта жесткая риторика, которая направлена не столько на внешние рубежи, сколько на внутренние", — сказала Чижова.
По ее мнению, конфликт двух стран является таким острым не только из-за вопросов территориального размежевания, но еще и потому, что он ассоциируется у людей с большим количеством жертв.
"Только за последние столкновения там есть несколько таких героизированных жертв, и дети, и солдаты. Сейчас мы наблюдаем в Киргизии, что там школы планируют назвать именем людей, погибших на приграничных территориях. То есть, грубо говоря, идет героизация конфликта, которая ведет, конечно, к его сакрализации", — полагает эксперт.
Чижова также выразила уверенность в том, что ситуация на границе двух стран будет продолжать эскалироваться, при этом она выразила сожаление в том, что многократные попытки использовать площадку ОДКБ для урегулирования конфликта по факту отклоняются сторонами.
"Печальнее всего, что многократно ОДКБ предлагался как механизм регулирования ситуации: введение миротворческого контингента, урегулирование через серые зоны. <…> Так, стороны пока не готовы к привлечению подобного инструмента, несмотря на то, что занимаются регулярно его критикой", — резюмировала она.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.
В зоне конфликта: что происходит на границе Киргизии и Таджикистана
1 из 12
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.
2 из 12
В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.
3 из 12
Теперь ситуация должна стабилизироваться.
4 из 12
Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.
5 из 12
В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.
6 из 12
Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.
7 из 12
Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.
8 из 12
Беженцам оказывают всю необходимую помощь.
9 из 12
Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.
10 из 12
Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.
11 из 12
Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.
12 из 12
Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.
1 из 12
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.
2 из 12
В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.
3 из 12
Теперь ситуация должна стабилизироваться.
4 из 12
Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.
5 из 12
В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.
6 из 12
Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.
7 из 12
Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.
8 из 12
Беженцам оказывают всю необходимую помощь.
9 из 12
Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.
10 из 12
Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.
11 из 12
Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.
12 из 12
Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.