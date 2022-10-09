https://ria.ru/20221009/obstrel-1822600249.html

Минобороны Армении заявило об обстреле позиций со стороны Азербайджана

Минобороны Армении заявило об обстреле позиций со стороны Азербайджана - РИА Новости, 09.10.2022

Минобороны Армении заявило об обстреле позиций со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении заявило об обстреле в субботу азербайджанскими военнослужащими армянских позиций на границе. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:20

2022-10-09T14:20

2022-10-09T14:20

в мире

владимир путин

григорий карасин

никол пашинян

россия

азербайджан

армения

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603166_145:350:3103:2014_1920x0_80_0_0_008bbeacc2ee1d657a260a9f220097ab.jpg

ЕРЕВАН, 9 окт - РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило об обстреле в субботу азербайджанскими военнослужащими армянских позиций на границе."Вечером 8 октября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", - написал в соцсетях пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.Отмечается, что в результате ответных действий огонь был прекращенТоросян назвал также очередной дезинформацией сообщение минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20220918/pelosi-1817643867.html

https://ria.ru/20221008/politika-1822262096.html

россия

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, григорий карасин, никол пашинян, россия, азербайджан, армения, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе