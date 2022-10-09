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Минобороны Армении заявило об обстреле позиций со стороны Азербайджана - РИА Новости, 09.10.2022
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Минобороны Армении заявило об обстреле позиций со стороны Азербайджана
Минобороны Армении заявило об обстреле позиций со стороны Азербайджана - РИА Новости, 09.10.2022
Минобороны Армении заявило об обстреле позиций со стороны Азербайджана
Министерство обороны Армении заявило об обстреле в субботу азербайджанскими военнослужащими армянских позиций на границе. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:20
2022-10-09T14:20
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ЕРЕВАН, 9 окт - РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило об обстреле в субботу азербайджанскими военнослужащими армянских позиций на границе."Вечером 8 октября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", - написал в соцсетях пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.Отмечается, что в результате ответных действий огонь был прекращенТоросян назвал также очередной дезинформацией сообщение минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20220918/pelosi-1817643867.html
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в мире, владимир путин, григорий карасин, никол пашинян, россия, азербайджан, армения, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Владимир Путин, Григорий Карасин, Никол Пашинян, Россия, Азербайджан, Армения, Совет Федерации РФ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
14:20 09.10.2022
 
Минобороны Армении заявило об обстреле позиций со стороны Азербайджана

Минобороны Армении заявило об обстреле в субботу своих позиций со стороны Азербайджана

© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
Азербайджанские военные на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Азербайджанские военные на границе с Арменией. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 окт - РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило об обстреле в субботу азербайджанскими военнослужащими армянских позиций на границе.
"Вечером 8 октября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", - написал в соцсетях пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.
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Торосян назвал также очередной дезинформацией сообщение минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
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