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Назван необычный способ сделать хлеб более полезным - РИА Новости, 09.10.2022
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Назван необычный способ сделать хлеб более полезным
Назван необычный способ сделать хлеб более полезным - РИА Новости, 09.10.2022
Назван необычный способ сделать хлеб более полезным
Какой способ хранения хлеба и других продуктов, богатых крахмалом, поможет сделать их более полезными, рассказал в интервью радио Sputnik автор и ведущий... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T02:10
2022-10-09T02:10
общество
сергей малоземов
хлеб
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Какой способ хранения хлеба и других продуктов, богатых крахмалом, поможет сделать их более полезными, рассказал в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов.Свойства крахмала, который входит в состав хлебобулочных изделий, меняются при замораживании, отметил он.Такой крахмал медленнее усваивается организмом и не приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, продолжил он."Он медленнее расщепляется до сахара, поэтому наносит меньше вреда", – уточнил Малоземов.Эксперт советует замораживать хлеб и охлаждать другие содержащие крахмал продукты, чтобы сделать рацион более полезным. Например, рис и вареный картофель, по его словам, лучше ставить в холодильник после приготовления."Можно просто сварить рис и поставить в холодильник. На следующий день при разогревании он будет уже более полезным, чем свежесваренный. Тот же самый эффект с вареной картошкой", – сказал Малоземов.Особенно важно не пренебрегать этим способом обработки крахмалосодержащих продуктов людям, которые имеют определенные нарушения здоровья, уверен он."Переходить на хлеб, рис и картофель с резистентным крахмалом имеет смысл тем, кто склонен к быстрому набору веса и имеет предрасположенность к диабету", – считает Малоземов.Колебания уровня сахара в крови, к которым приводит употребление обычного крахмала, опасны для людей с высоким риском развития диабета, добавил он."Многие из тех, кто отмечает быстрое нарастание массы тела, на самом деле находятся в состоянии преддиабета, когда надо внимательно относиться к продуктам, повышающим уровень сахара в крови, и крахмал здесь на первом месте", – заключил Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220526/zakvaska-1790842015.html
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общество, сергей малоземов, хлеб, здоровье - общество
Общество, Сергей Малоземов, Хлеб, Здоровье - Общество
02:10 09.10.2022
 
Назван необычный способ сделать хлеб более полезным

Телеведущий Малоземов посоветовал замораживать хлеб, чтобы сделать его полезнее

© Фото : Unsplash/Debbie WidjajaНарезанный хлеб
Нарезанный хлеб - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : Unsplash/Debbie Widjaja
Нарезанный хлеб . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Какой способ хранения хлеба и других продуктов, богатых крахмалом, поможет сделать их более полезными, рассказал в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов.
Свойства крахмала, который входит в состав хлебобулочных изделий, меняются при замораживании, отметил он.
"При заморозке хлеба формируется так называемый резистентный крахмал", – пояснил Малоземов.
Такой крахмал медленнее усваивается организмом и не приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, продолжил он.
"Он медленнее расщепляется до сахара, поэтому наносит меньше вреда", – уточнил Малоземов.
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Эксперт советует замораживать хлеб и охлаждать другие содержащие крахмал продукты, чтобы сделать рацион более полезным. Например, рис и вареный картофель, по его словам, лучше ставить в холодильник после приготовления.
"Можно просто сварить рис и поставить в холодильник. На следующий день при разогревании он будет уже более полезным, чем свежесваренный. Тот же самый эффект с вареной картошкой", – сказал Малоземов.
Особенно важно не пренебрегать этим способом обработки крахмалосодержащих продуктов людям, которые имеют определенные нарушения здоровья, уверен он.
"Переходить на хлеб, рис и картофель с резистентным крахмалом имеет смысл тем, кто склонен к быстрому набору веса и имеет предрасположенность к диабету", – считает Малоземов.
Колебания уровня сахара в крови, к которым приводит употребление обычного крахмала, опасны для людей с высоким риском развития диабета, добавил он.
"Многие из тех, кто отмечает быстрое нарастание массы тела, на самом деле находятся в состоянии преддиабета, когда надо внимательно относиться к продуктам, повышающим уровень сахара в крови, и крахмал здесь на первом месте", – заключил Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik.
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