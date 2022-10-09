https://ria.ru/20221009/khleb-1822553097.html

Назван необычный способ сделать хлеб более полезным

Назван необычный способ сделать хлеб более полезным - РИА Новости, 09.10.2022

Назван необычный способ сделать хлеб более полезным

Какой способ хранения хлеба и других продуктов, богатых крахмалом, поможет сделать их более полезными, рассказал в интервью радио Sputnik автор и ведущий... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T02:10

2022-10-09T02:10

2022-10-09T02:10

общество

сергей малоземов

хлеб

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Какой способ хранения хлеба и других продуктов, богатых крахмалом, поможет сделать их более полезными, рассказал в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов.Свойства крахмала, который входит в состав хлебобулочных изделий, меняются при замораживании, отметил он.Такой крахмал медленнее усваивается организмом и не приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, продолжил он."Он медленнее расщепляется до сахара, поэтому наносит меньше вреда", – уточнил Малоземов.Эксперт советует замораживать хлеб и охлаждать другие содержащие крахмал продукты, чтобы сделать рацион более полезным. Например, рис и вареный картофель, по его словам, лучше ставить в холодильник после приготовления."Можно просто сварить рис и поставить в холодильник. На следующий день при разогревании он будет уже более полезным, чем свежесваренный. Тот же самый эффект с вареной картошкой", – сказал Малоземов.Особенно важно не пренебрегать этим способом обработки крахмалосодержащих продуктов людям, которые имеют определенные нарушения здоровья, уверен он."Переходить на хлеб, рис и картофель с резистентным крахмалом имеет смысл тем, кто склонен к быстрому набору веса и имеет предрасположенность к диабету", – считает Малоземов.Колебания уровня сахара в крови, к которым приводит употребление обычного крахмала, опасны для людей с высоким риском развития диабета, добавил он."Многие из тех, кто отмечает быстрое нарастание массы тела, на самом деле находятся в состоянии преддиабета, когда надо внимательно относиться к продуктам, повышающим уровень сахара в крови, и крахмал здесь на первом месте", – заключил Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220526/zakvaska-1790842015.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/sf-1782885125.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, сергей малоземов, хлеб, здоровье - общество