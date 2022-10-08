Спецоперация, 8 октября: на Крымском мосту произошел взрыв
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, предположительно, за этим стоял Киев. Движение железнодорожного и пассажирского автотранспорта по мосту к вечеру было восстановлено.
Кроме того, несколько терактов было предотвращено спецслужбами на территории ЛНР и Херсонской области.
Ход операции
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд украинских РСЗО HIMARS, ракету "Точка-У", а также 12 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Кроме того, российская ПВО сбила 12 украинских дронов, в том числе один "Байрактар-ТБ2", в Николаевской, Херсонской, Харьковской областях, ДНР и ЛНР.
ВС РФ отразили атаку трех украинских батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии на Николаево-Криворожском направлении - уничтожено более 240 украинских военных, 12 танков, 14 бронемашин, 8 единиц автомобильной техники и 4 артиллерийских орудия, заявили в Минобороны России.
Российские ракетные войска и артиллерия, а также оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи украинских военных.
Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области более 220 украинских военных.
Кроме того, отметили в ведомстве, в результате массированных ударов по выдвигавшимся резервам противника в районе населённого пункта Петропавловка Харьковской области, уничтожено более 110 украинских военнослужащих 14-й механизированной бригады и 19-го батальона теробороны.
Киевский режим в течение суток дважды обстрелял Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, всего было выпущено 15 ракет, ответным огнем российская артиллерия подавила огневые средства противника, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, сообщило министерство обороны РФ.
Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, добавляет МО РФ.
Резервные дизель-генераторы задействованы для обеспечения работы Запорожской АЭС после того как ЛЭП, обеспечивающая электроэнергией собственные нужды атомной станции, вышла из строя после обстрела украинскими реактивными снарядами, добавили в ведомстве.
ВС РФ отразили украинскую контратаку на Южно-Донецком направлении, уничтожив более 90 военных противника, два танка, восемь бронемашин и шесть автомобилей.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина.
Взрыв на Крымском мосту
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
В тот же день советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ЧП на Крымском мосту - это "начало", СБУ обнародовала фото с моста в момент ЧП, подписав его перефразированными строками Тараса Шевченко, а украинское минобороны опубликовало пост в Twitter, где прослеживает цепь российских потерь начиная с крейсера "Москва". Позднее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ.
Реакция украинского режима на взрыв на Крымском мосту говорит о том, что за организацией атаки стоит именно Киев, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Позднее бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что заранее знал об ударе по инфраструктуре Крыма, разместив в своем Telegram-канале видео от 4 октября, в котором говорит, что руины Крымского моста будут "весьма живописны", и добавил, что спустя три дня "горит".
После произошедшего на Крымском мосту настало время уничтожать инфраструктуру киевского неонацистского режима, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала повреждение Крымского моста попыткой отнять у людей право на передвижение.
Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, а также подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода, сообщает пресс-служба Кремля.
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 23 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Желтый" уровень террористической опасности введен в Темрюкском районе Краснодарского края после ЧП на Крымском мосту, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские росгвардейцы готовы выдвинуться в Краснодарский край и Республику Крым для контроля движения и досмотра транспорта, передвигающегося по Крымскому мосту.
Кроме того, спецслужбы в субботу предотвратили теракт в отделении ПромСвязьБанка в центре Херсона, который готовил Киев, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. Сотрудники спецслужб предотвратили теракт в городе Скадовске в Херсонской области, обезвредив самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, обнаруженное возле административного здания, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб области.
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