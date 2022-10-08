https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822546978.html

Спецоперация, 8 октября: на Крымском мосту произошел взрыв

Спецоперация, 8 октября: на Крымском мосту произошел взрыв - РИА Новости, 08.10.2022

Спецоперация, 8 октября: на Крымском мосту произошел взрыв

На Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, предположительно, за этим стоял Киев. Движение железнодорожного и пассажирского автотранспорта по мосту РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T23:15

2022-10-08T23:15

2022-10-08T23:15

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, предположительно, за этим стоял Киев. Движение железнодорожного и пассажирского автотранспорта по мосту к вечеру было восстановлено.Кроме того, несколько терактов было предотвращено спецслужбами на территории ЛНР и Херсонской области.Ход операцииРоссийские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд украинских РСЗО HIMARS, ракету "Точка-У", а также 12 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, российская ПВО сбила 12 украинских дронов, в том числе один "Байрактар-ТБ2", в Николаевской, Херсонской, Харьковской областях, ДНР и ЛНР.ВС РФ отразили атаку трех украинских батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии на Николаево-Криворожском направлении - уничтожено более 240 украинских военных, 12 танков, 14 бронемашин, 8 единиц автомобильной техники и 4 артиллерийских орудия, заявили в Минобороны России.Российские ракетные войска и артиллерия, а также оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи украинских военных.Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области более 220 украинских военных.Кроме того, отметили в ведомстве, в результате массированных ударов по выдвигавшимся резервам противника в районе населённого пункта Петропавловка Харьковской области, уничтожено более 110 украинских военнослужащих 14-й механизированной бригады и 19-го батальона теробороны.Киевский режим в течение суток дважды обстрелял Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, всего было выпущено 15 ракет, ответным огнем российская артиллерия подавила огневые средства противника, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, сообщило министерство обороны РФ.Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, добавляет МО РФ.Резервные дизель-генераторы задействованы для обеспечения работы Запорожской АЭС после того как ЛЭП, обеспечивающая электроэнергией собственные нужды атомной станции, вышла из строя после обстрела украинскими реактивными снарядами, добавили в ведомстве.ВС РФ отразили украинскую контратаку на Южно-Донецком направлении, уничтожив более 90 военных противника, два танка, восемь бронемашин и шесть автомобилей.Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина.Взрыв на Крымском мостуНациональный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что не комментирует информацию в СМИ о причастности к взрыву на Крымском мосту, однако ранее в СМИ сообщалось, что по данным их источника в правоохранительных органах Украины, за взрывом на мосту стоит СБУ.В тот же день советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ЧП на Крымском мосту - это "начало", СБУ обнародовала фото с моста в момент ЧП, подписав его перефразированными строками Тараса Шевченко, а украинское минобороны опубликовало пост в Twitter, где прослеживает цепь российских потерь начиная с крейсера "Москва". Позднее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ.Реакция украинского режима на взрыв на Крымском мосту говорит о том, что за организацией атаки стоит именно Киев, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Позднее бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что заранее знал об ударе по инфраструктуре Крыма, разместив в своем Telegram-канале видео от 4 октября, в котором говорит, что руины Крымского моста будут "весьма живописны", и добавил, что спустя три дня "горит".После произошедшего на Крымском мосту настало время уничтожать инфраструктуру киевского неонацистского режима, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала повреждение Крымского моста попыткой отнять у людей право на передвижение.Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, а также подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода, сообщает пресс-служба Кремля.Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 23 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Желтый" уровень террористической опасности введен в Темрюкском районе Краснодарского края после ЧП на Крымском мосту, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские росгвардейцы готовы выдвинуться в Краснодарский край и Республику Крым для контроля движения и досмотра транспорта, передвигающегося по Крымскому мосту.Кроме того, спецслужбы в субботу предотвратили теракт в отделении ПромСвязьБанка в центре Херсона, который готовил Киев, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. Сотрудники спецслужб предотвратили теракт в городе Скадовске в Херсонской области, обезвредив самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, обнаруженное возле административного здания, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб области.Спецслужбы Луганской Народной Республики задержали диверсионно-разведывательную группу украинских силовиков, планировавшую серию терактов, в том числе подрыв детских садов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Против России ведется война и террор, нужно отвечать адекватно и действенно, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Точенов.Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить два трибунала над украинскими террористами на территории новых субъектов РФ, один - в Донецке или Луганске, второй - в Крыму, Херсоне или Запорожье, сообщается в официальном Telegram-канале партии.США готовы к переговорам?Поступающие от США сигналы в контексте происходящего на Украине сочетают провокационную воинственность и намеки на возможность диалога, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом она отметила, что реальные шаги американцев и их сателлитов кардинально противоречат претендующей на миролюбие показной риторике.Раннее глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен публично обозначил готовность США к "дипломатии с Россией по Украине".Лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених предостерег от ядерной эскалации войны на Украине и призвал власти ФРГ выступить с дипломатическими инициативами, чтобы прекратить конфликт.Он призвал министра иностранных дел Анналену Бербок выступить с новыми дипломатическими инициативами вместе с администрацией США. По его словам, уже некоторое время американское правительство, похоже, снова готово изучать "решения по прекращению войны путем переговоров".Владимир Зеленский во время выступления на Черногорском форуме безопасности призвал страны ЕС и в частности Балканы начать курс "независимости от России" в политике, экономике и энергетике, укрепляя свое сотрудничество.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ: ВСУ за сутки дважды обстреляли Энергодар и ЗАЭС из систем "Град" Брифинг Минобороны России. Командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин. Подразделения ВС России отбили все атаки ВСУ у Купянска, на николаево-криворожском и Южно-Донецком направлении. Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. Вооруженные силы Украины дважды ударили по станции из реактивной артиллерии. Повреждена ЛЭП Энергодара. 2022-10-08T23:15 true PT5M29S

Признание украинского диверсанта, который планировал теракт в ЛНР В ЛНР задержали группу украинских диверсантов, планировавших теракты на севере республики, в том числе подрыв детских садов, сообщил источник РИА Новости 2022-10-08T23:15 true PT0M35S

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Последствия ночного обстрела топливной железнодорожной станции Иловайска Пожар, возникший на месте ночного ракетного обстрела топливной железнодорожной станции Иловайска, полностью потушен 2022-10-08T23:15 true PT1M57S

Кадры горящих цистерн на Крымском мосту На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена. 2022-10-08T23:15 true PT0M30S

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Восстановленное автомобильное движение на Крымском мосту Автомобильное движение возобновлено. Корреспондент РИА Новости передает с въезда на Крымский мост. Сотрудники полиции объясняют, что машины пропускают по 10 за раз, чтобы иметь возможность провести осмотр. 2022-10-08T23:15 true PT0M16S

Тестовый поезд на Крымском мосту Первый поезд с 15-ю вагонами успешно прошел по железнодорожной части Крымского моста после случившего там ЧП, сообщает пресс-служба Крымской железной дороги. "После завершения первого этапа восстановительных работ по железнодорожной части Крымского моста успешно прошел поезд с 15-ю вагонами", - говорится в сообщении. 2022-10-08T23:15 true PT0M56S

Митинг у посольства США в Москве с требованием отставки Байдена У посольства США в Москве проходит митинг с требованием отставки Байдена и вывода сил НАТО с постсоветского пространства. На транспаранте одного из участников написано: «Удар по Крымскому мосту был заказан ЦРУ США». 2022-10-08T23:15 true PT0M17S

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Наталья Макарова

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