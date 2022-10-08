https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822472488.html

Генерала Суровикина назначили командующим войсками в зоне спецоперации

Генерала Суровикина назначили командующим войсками в зоне спецоперации - РИА Новости, 08.10.2022

Генерала Суровикина назначили командующим войсками в зоне спецоперации

Министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:15

2022-10-08T15:15

2022-10-08T16:28

безопасность

сергей суровикин

россия

сергей шойгу

владимир путин

новосибирск

украина

военная академия имени фрунзе

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.Сергей Владимирович Суровикин родился в 1966 году в Новосибирске. В 1987-м окончил с золотой медалью Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе, а в 1995-м — Военную академию имени Фрунзе в Москве. После этого служил в Таджикистане, где прошел путь от командира мотострелкового батальона до начальника штаба 201-й мотострелковой Гатчинской дивизии.В 2002 году Суровикин с отличием окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. После этого командовал мотострелковыми дивизиями в Екатеринбурге и Чечне, с 2005 по 2008 год был первым заместителем командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией, с апреля по ноябрь 2008 года занимал должность командующего. С 2008 по 2010 год возглавлял Главное оперативное управление Генштаба, затем был первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа, а после — Восточного военного округа. В 2013 году стал командующим войсками Восточного военного округа.С марта по декабрь 2017 года и с января по апрель 2019-го руководил группировкой войск в Сирии. С 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы. В 2021 году президент присвоил ему звание генерала армии. Помимо этого, Суровикин командует российской группировкой "Юг" в зоне спецоперации на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.

https://ria.ru/20220928/zvanie-1820209028.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821410940.html

россия

новосибирск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей суровикин, россия, сергей шойгу, владимир путин, новосибирск, украина, военная академия имени фрунзе