15:15 08.10.2022 (обновлено: 16:28 08.10.2022)
Генерала Суровикина назначили командующим войсками в зоне спецоперации
Шойгу назначил генерала Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкНачальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, генерал армии России Сергей Суровикин и начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, генерал армии России Сергей Суровикин и начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.
"Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин", — сообщили в Минобороны.
Сергей Владимирович Суровикин родился в 1966 году в Новосибирске. В 1987-м окончил с золотой медалью Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе, а в 1995-м — Военную академию имени Фрунзе в Москве. После этого служил в Таджикистане, где прошел путь от командира мотострелкового батальона до начальника штаба 201-й мотострелковой Гатчинской дивизии.
В 2002 году Суровикин с отличием окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. После этого командовал мотострелковыми дивизиями в Екатеринбурге и Чечне, с 2005 по 2008 год был первым заместителем командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией, с апреля по ноябрь 2008 года занимал должность командующего. С 2008 по 2010 год возглавлял Главное оперативное управление Генштаба, затем был первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа, а после — Восточного военного округа. В 2013 году стал командующим войсками Восточного военного округа.
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С марта по декабрь 2017 года и с января по апрель 2019-го руководил группировкой войск в Сирии. С 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы. В 2021 году президент присвоил ему звание генерала армии. Помимо этого, Суровикин командует российской группировкой "Юг" в зоне спецоперации на Украине.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.