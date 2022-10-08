https://ria.ru/20221008/most-1822497846.html

По Крымскому мосту начали проезжать автомобили из Тамани

По Крымскому мосту начали проезжать автомобили из Тамани - РИА Новости, 08.10.2022

По Крымскому мосту начали проезжать автомобили из Тамани

Машины начали проезжать по Крымскому мосту из Тамани в сторону полуострова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T17:38

2022-10-08T17:38

2022-10-08T17:42

чп на крымском мосту

тамань (станица)

республика крым

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КЕРЧЬ, 8 окт - РИА Новости. Машины начали проезжать по Крымскому мосту из Тамани в сторону полуострова, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту начато, сейчас оно открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой осмотра. Оператор автодорожной части моста ФКУ Упрдор "Тамань" сообщал, что движение открыто в реверсивном режиме.Как передает корреспондент РИА Новости, по мосту начали проезжать автомобили со стороны материка, они уже въезжают на полуостров в сторону Керчи.

тамань (станица)

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чп на крымском мосту, тамань (станица), республика крым