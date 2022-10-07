https://ria.ru/20221007/zhivotnye-1822049851.html

"Нашли пыточную камеру": что устроила подросток под Смоленском

"Нашли пыточную камеру": что устроила подросток под Смоленском - РИА Новости, 07.10.2022

"Нашли пыточную камеру": что устроила подросток под Смоленском

Тихая, скромная, необщительная — так отзываются люди о 13-летней Кате (имя изменено) из Смоленской области. Ее заподозрили в жестоком обращении с животными:... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T08:00

2022-10-07T08:00

2022-10-07T08:20

общество

животные

бездомные животные

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смоленская область

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Тихая, скромная, необщительная — так отзываются люди о 13-летней Кате (имя изменено) из Смоленской области. Ее заподозрили в жестоком обращении с животными: одни пропадают, других находят с тяжелыми увечьями. Жалобы в полицию не помогают. РИА Новости разбиралось в ситуации.Трудный подростокДва года назад Катя вместе с мамой Светланой Журкович и бабушкой переехала из Смоленска за город — в деревню Богородицкое. Местные с тех пор постоянно жалуются на семью. "Вокруг девочки всегда собаки. Причем никто толком не может сказать, дворовые они или нет. Все бы ничего, но она целенаправленно натравливает псов на прохожих. Даже на детей", — объясняет сельчанка Вера.Прошлой осенью одна из собак напала на ее 12-летнего сына — прокусила ногу. "Я обратилась в полицию, но безуспешно. Якобы не докажешь, что это животное Кати. Значит, ничего не сделаешь. Через несколько дней после происшествия увидела ее снова с тем же псом. Сделала замечание, что он без намордника. Девочка заявила, что собака ничейная, а если укусит, то "все вопросы к маме".Люди утверждают, что зимой видели, как Катя била привязанную собаку палкой. Этой весной местный житель обнаружил пса, подвешенного на заборе за ошейник. Журкович стояла рядом. На вопрос, ее ли это питомец, отрицательно покачала головой. Мужчина снял пса, а потом девочка ушла — собака увязалась следом как ни в чем не бывало."У семьи свой сарай на окраине деревни и вагончик. На крыше и рядом находили изможденных котят, которых подросток подбирает у помойки. Это все видели. Животных пытались спасти, но не удавалось", — говорит Анна (имя изменено). Она также утверждает, что однажды девочка душила котенка на глазах у прохожих."Ничего не предпринимают"Жалуются и на дохлых кур на участках. По словам местных, по вечерам и ночам Катя пробирается к соседям, натравливая своих псов на птиц."В августе поздним вечером мы услышали истошный вой на участке соседки. Та утром обнаружила искромсанную собаку. Сперва подумала, что загрызли другие", — рассказывает Анна.Отвезли в ветклинику, врач тут же констатировала — канцелярским ножом сняли скальп. И добавила: рана рваная, собака хотела вырваться, но ее удерживали. Пес не выжил.Больше всего подростку, судя по всему, нравятся хаски. Еще в прошлом году жители Богородицкого разыскивали по соцсетям сбежавшую собаку. В итоге увидели с девочкой. Возвращать пса хозяевам она отказалась. Добиться этого удалось лишь с помощью полицейских.Спустя время история повторилась. "Летом она разговорилась с моей дочкой о том, как любит хаски, просила взять нашу Бэтти на передержку, — вспоминает пенсионерка Раиса. — Мы согласились отдать на время. Еще не знали, с кем имеем дело".Когда слух о живодерке разошелся на всю округу и о проблеме начали писать местные СМИ, Раиса поняла: надо возвращать питомца. Но собаку не отдали. В конце августа встретила девочку у помойки. Пенсионерка не выдержала и решила провести воспитательную беседу."Она выслеживала котят, — объясняет Раиса. — Я сказала ей: сколько можно издеваться над животными! Девочка отбежала в сторону, подобрала камень и кинула в меня. А ее мать, которая как раз проходила мимо, набросилась с кулаками. Потом подбежала бабушка, и все вместе начали бить, — говорит Раиса. — Катя грозилась зарезать. Я не придала этому значения, пока не увидела выпавший из ее кармана нож".У пенсионерки зафиксировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы. До сих пор беспокоят головные боли, постоянно повышено давление.Теперь люди требуют изолировать девочку. "В школе она почти ни с кем не общалась, — рассказывает подросток Александр (имя изменено). — Во время стычек грозилась натравить собак. Училась плохо, много огрызалась. На вопрос, зачем издеваться над животными, ее бабушка ответила так: "Хочет стать ветеринаром — вот и тренируется".Этим летом местным удалось заглянуть в сарай, который еще прозвали "пыточной камерой". Обнаружили шкуру собаки. Вызвали полицию. "Они просто сделали фото и уехали, так и ничего не предприняв", — говорит Анна.На запрос РИА Новости в ОМВД по Смоленскому району на момент публикации не ответили."Народное ополчение"Со слов местных, все это происходит уже пять лет. Первыми пожаловались на подростка жители смоленского микрорайона Королевки. Катя часто наведывалась в один и тот же зоомагазин за попугаями. Продавец заподозрила неладное и перестала ей продавать птиц.Малолетняя живодерка и сама приносила покалеченных собак со скальпированными ранами. Некоторые были в тяжелом состоянии. На вопрос, что случилось, девочка не давала четкого ответа, просила лишь помочь."Катя замкнутая, асоциальная, хамит взрослым. Она нуждается в квалифицированной помощи — мы пытались это объяснять ее бабушке, — продолжает Виктория. — Аргументы, что и от своих дворняг можно подцепить опасную болезнь, не действовали".Видимо, из-за постоянных жалоб соседей по микрорайону семья и переехала в Богородицкое. Но теперь протестуют и там.ПроверкаВ начале сентября комитет по образованию администрации Смоленской области пригласил Светлану Журкович на беседу. Разъяснили, чем грозит невыполнение родительских обязанностей.На днях сельчанам пришел ответ на коллективную жалобу в полицию, под которой подписались почти 150 человек. В документе (есть в распоряжении РИА Новости) указано: мать Кати отрицает все, о чем говорят местные. Считает, что семью оклеветали. А девочка якобы никогда бы не навредила животным, поскольку любит их.Светлана работает горничной, ранее привлекалась к административной ответственности за плохое воспитание дочери. Катя на профилактическом учете не состоит, как и на контроле у психиатра и нарколога.Сотрудники полиции попросили главврача областной психбольницы обследовать девочку. Также поручили комиссии по делам несовершеннолетних провести беседы с семьей.Дело по статье 245 УК ("Жестокое обращение с животными") заводить не будут из-за возраста Кати. Возможно, трудного подростка отправят на несколько месяцев в спеццентр — все зависит от результатов психиатрической экспертизы.Жители же настаивают на строгом наказании. Боятся, что нравоучительные беседы проблему не решат.

https://ria.ru/20211102/podrostki-1757177733.html

https://ria.ru/20211222/zhivotnye-1764750261.html

https://ria.ru/20220829/ubiystvo-1812784943.html

https://ria.ru/20220604/mariupol-1792716803.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, животные, бездомные животные, подростки, смоленск, смоленская область, полиция, дети