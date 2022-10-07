Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/tokaev-1822249462.html
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане - РИА Новости, 07.10.2022
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку русского языка в республике. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:11
2022-10-07T15:27
казахстан
владимир путин
в мире
россия
снг
санкт-петербург
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810819369_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_40f5b6314862f60e5c9c9d48e416387f.jpg
СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку русского языка в республике."Хотел бы также с удовлетворением отметить, что Касым-Жомарт Кемелевич выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Мы очень благодарны за это президенту Токаеву. Думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения и, без всяких сомнений, это имеет практическое измерение, имею в виду, что в России работают, трудятся миллионы, без всякого преувеличения, граждан СНГ, которые помогают и России в осуществлении планов развития, ну и сами зарабатывают необходимые средства для поддержания своих семей", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге.По его словам, Россия поддерживает предложение президента Казахстана и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь", в том числе с учетом того, что 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.Прошлая неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда российский лидер Владимир Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом – 28 декабря. Официальный саммит СНГ планируется провести в Астане 14 октября.
https://ria.ru/20220928/yazyk-1820197254.html
казахстан
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810819369_66:0:2431:1774_1920x0_80_0_0_5b39331e03c91f711ddcde064aecb514.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, владимир путин, в мире, россия, снг, санкт-петербург, касым-жомарт токаев
Казахстан, Владимир Путин, В мире, Россия, СНГ, Санкт-Петербург, Касым-Жомарт Токаев
15:11 07.10.2022 (обновлено: 15:27 07.10.2022)
 
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане

Путин поблагодарил президента Токаева за поддержку русского языка в Казахстане

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку русского языка в республике.
"Хотел бы также с удовлетворением отметить, что Касым-Жомарт Кемелевич выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Мы очень благодарны за это президенту Токаеву. Думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения и, без всяких сомнений, это имеет практическое измерение, имею в виду, что в России работают, трудятся миллионы, без всякого преувеличения, граждан СНГ, которые помогают и России в осуществлении планов развития, ну и сами зарабатывают необходимые средства для поддержания своих семей", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге.
По его словам, Россия поддерживает предложение президента Казахстана и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь", в том числе с учетом того, что 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.
Прошлая неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда российский лидер Владимир Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом – 28 декабря. Официальный саммит СНГ планируется провести в Астане 14 октября.
Урок украинского языка - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 21:15
В Херсонской области украинский язык будет использоваться наравне с русским
 
КазахстанВладимир ПутинВ миреРоссияСНГСанкт-ПетербургКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала