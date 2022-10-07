https://ria.ru/20221007/tokaev-1822249462.html

Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане

Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане - РИА Новости, 07.10.2022

Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку русского языка в республике. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:11

2022-10-07T15:11

2022-10-07T15:27

казахстан

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россия

снг

санкт-петербург

касым-жомарт токаев

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СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку русского языка в республике."Хотел бы также с удовлетворением отметить, что Касым-Жомарт Кемелевич выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Мы очень благодарны за это президенту Токаеву. Думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения и, без всяких сомнений, это имеет практическое измерение, имею в виду, что в России работают, трудятся миллионы, без всякого преувеличения, граждан СНГ, которые помогают и России в осуществлении планов развития, ну и сами зарабатывают необходимые средства для поддержания своих семей", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге.По его словам, Россия поддерживает предложение президента Казахстана и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь", в том числе с учетом того, что 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.Прошлая неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда российский лидер Владимир Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом – 28 декабря. Официальный саммит СНГ планируется провести в Астане 14 октября.

https://ria.ru/20220928/yazyk-1820197254.html

казахстан

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казахстан, владимир путин, в мире, россия, снг, санкт-петербург, касым-жомарт токаев