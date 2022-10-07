15:11 07.10.2022 (обновлено: 15:27 07.10.2022)
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане
Путин поблагодарил президента Токаева за поддержку русского языка в Казахстане
© РИА Новости / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку русского языка в республике.
"Хотел бы также с удовлетворением отметить, что Касым-Жомарт Кемелевич выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Мы очень благодарны за это президенту Токаеву. Думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения и, без всяких сомнений, это имеет практическое измерение, имею в виду, что в России работают, трудятся миллионы, без всякого преувеличения, граждан СНГ, которые помогают и России в осуществлении планов развития, ну и сами зарабатывают необходимые средства для поддержания своих семей", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге.
По его словам, Россия поддерживает предложение президента Казахстана и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь", в том числе с учетом того, что 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.
Прошлая неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда российский лидер Владимир Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом – 28 декабря. Официальный саммит СНГ планируется провести в Астане 14 октября.