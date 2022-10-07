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Токаев отправится в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ
Токаев отправится в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ - РИА Новости, 07.10.2022
Токаев отправится в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в неформальном саммите СНГ, который пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба главы РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:31
2022-10-07T10:31
2022-10-07T10:47
касым-жомарт токаев
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политика
снг
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АСТАНА, 7 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в неформальном саммите СНГ, который пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба главы республики.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне сообщал, что неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет 7 октября в Константиновском дворце. Песков назвал ее очень важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ."Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении пресс-службы.Прошлая неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда российский лидер Владимир Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря. Официальный саммит СНГ планируется провести в Астане 14 октября.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
касым-жомарт токаев, россия, казахстан, санкт-петербург, политика, снг
Касым-Жомарт Токаев, Россия, Казахстан, Санкт-Петербург, Политика, СНГ
10:31 07.10.2022 (обновлено: 10:47 07.10.2022)
Токаев отправится в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ
Президент Казахстана Токаев примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге