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Токаев отправится в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ

Токаев отправится в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ - РИА Новости, 07.10.2022

Токаев отправится в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в неформальном саммите СНГ, который пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба главы РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:31

2022-10-07T10:31

2022-10-07T10:47

касым-жомарт токаев

россия

казахстан

санкт-петербург

политика

снг

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АСТАНА, 7 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в неформальном саммите СНГ, который пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба главы республики.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне сообщал, что неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет 7 октября в Константиновском дворце. Песков назвал ее очень важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ."Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении пресс-службы.Прошлая неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда российский лидер Владимир Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря. Официальный саммит СНГ планируется провести в Астане 14 октября.

https://ria.ru/20221007/zhaparov-1822124946.html

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Кирилл Волков

касым-жомарт токаев, россия, казахстан, санкт-петербург, политика, снг