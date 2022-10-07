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Путин провел несколько отдельных бесед с коллегами по СНГ - РИА Новости, 07.10.2022
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Путин провел несколько отдельных бесед с коллегами по СНГ
Путин провел несколько отдельных бесед с коллегами по СНГ - РИА Новости, 07.10.2022
Путин провел несколько отдельных бесед с коллегами по СНГ
Президент России Владимир Путин провел несколько отдельных бесед, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:11
2022-10-07T18:15
владимир путин
снг
политика
россия
санкт-петербург
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел несколько отдельных бесед, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Было несколько отдельных бесед на ногах", - сказал он.Встреча прошла 7 октября в Константиновском дворце под Петербургом.
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владимир путин, снг, политика, россия, санкт-петербург, дмитрий песков
Владимир Путин, СНГ, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков
18:11 07.10.2022 (обновлено: 18:15 07.10.2022)
 
Путин провел несколько отдельных бесед с коллегами по СНГ

Президент Путин провел несколько отдельных бесед с коллегами по СНГ в Петербурге

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел несколько отдельных бесед, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Было несколько отдельных бесед на ногах", - сказал он.
Встреча прошла 7 октября в Константиновском дворце под Петербургом.
Кортеж президента РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
17:55
Лидеры СНГ, кроме Алиева и Токаева, приехали на встречу с Путиным на Aurus
 
Владимир ПутинСНГПолитикаРоссияСанкт-ПетербургДмитрий Песков
 
 
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