https://ria.ru/20221007/putin-1822332942.html

Путин провел несколько отдельных бесед с коллегами по СНГ

Путин провел несколько отдельных бесед с коллегами по СНГ - РИА Новости, 07.10.2022

Путин провел несколько отдельных бесед с коллегами по СНГ

Президент России Владимир Путин провел несколько отдельных бесед, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:11

2022-10-07T18:11

2022-10-07T18:15

владимир путин

снг

политика

россия

санкт-петербург

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел несколько отдельных бесед, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Было несколько отдельных бесед на ногах", - сказал он.Встреча прошла 7 октября в Константиновском дворце под Петербургом.

https://ria.ru/20221007/sng-1822326978.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, снг, политика, россия, санкт-петербург, дмитрий песков