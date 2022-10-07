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В Мурманской области выставлен на продажу известный горнолыжный комплекс - РИА Новости, 07.10.2022
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Туризм
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В Мурманской области выставлен на продажу известный горнолыжный комплекс
В Мурманской области выставлен на продажу известный горнолыжный комплекс - РИА Новости, 07.10.2022
В Мурманской области выставлен на продажу известный горнолыжный комплекс
Горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр" в Хибинских горах Мурманской области, которые считаются самым популярным местом у посещающих регион туристов, выставлен на... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:13
2022-10-07T12:13
туризм
туризм
новости - туризм
мурманская область
кировск
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МУРМАНСК, 7 окт — РИА Новости. Горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр" в Хибинских горах Мурманской области, которые считаются самым популярным местом у посещающих регион туристов, выставлен на продажу на Avito."Продается готовый бизнес. Горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр" в городе Кировск Мурманской области. В него входят три трассы с подъемниками, детская горка с бэби-лифтом, система бесконтактного прохода с турникетами", — говорится в информации.Также сообщается, что на склоне работает система оснежнения. Склон начинает работу с 1 ноября и заканчивает в середине мая. В объявлении указана цена курорта — 220 миллионов рублей."Кукисвумчорр" — не самый крупный горнолыжный комплекс в Хибинах. Основной конкурент — "Большой Вудъявр", здесь 23 трассы мирового уровня, современная система оснежения позволяет начинать сезон в октябре и завершать в июне.На прошлой неделе о продаже бизнеса объявил владелец уникальной "Снежной деревни", занесенной в книгу рекордов России. Она возводилась каждую зиму с 2008 года у подножия Хибинских гор. Также на Avito размещено объявление о продаже турбазы "Огни Имандры", расположенной неподалеку.Мурманская область каждый год становится местом притяжения любителей горных лыж и сноуборда из разных стран и российских городов. В регионе расположены 11 горнолыжных курортов и склонов, однако самые крупные и комфортабельные находятся в Хибинских горах — это курорты мирового уровня со всей необходимой инфраструктурой, которая постоянно развивается.
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туризм, новости - туризм, мурманская область, кировск
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мурманская область, Кировск
12:13 07.10.2022
 
В Мурманской области выставлен на продажу известный горнолыжный комплекс

В Мурманской области на Avito продается за 220 миллионов известный горнолыжный комплекс

© Фото : официальный сайт горнолыжного комплекса "Кукисвумчорр"Горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр" в городе Кировск
Горнолыжный комплекс Кукисвумчорр в городе Кировск - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : официальный сайт горнолыжного комплекса "Кукисвумчорр"
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МУРМАНСК, 7 окт — РИА Новости. Горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр" в Хибинских горах Мурманской области, которые считаются самым популярным местом у посещающих регион туристов, выставлен на продажу на Avito.
"Продается готовый бизнес. Горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр" в городе Кировск Мурманской области. В него входят три трассы с подъемниками, детская горка с бэби-лифтом, система бесконтактного прохода с турникетами", — говорится в информации.
Также сообщается, что на склоне работает система оснежнения. Склон начинает работу с 1 ноября и заканчивает в середине мая. В объявлении указана цена курорта — 220 миллионов рублей.
"Кукисвумчорр" — не самый крупный горнолыжный комплекс в Хибинах. Основной конкурент — "Большой Вудъявр", здесь 23 трассы мирового уровня, современная система оснежения позволяет начинать сезон в октябре и завершать в июне.
На прошлой неделе о продаже бизнеса объявил владелец уникальной "Снежной деревни", занесенной в книгу рекордов России. Она возводилась каждую зиму с 2008 года у подножия Хибинских гор. Также на Avito размещено объявление о продаже турбазы "Огни Имандры", расположенной неподалеку.
Мурманская область каждый год становится местом притяжения любителей горных лыж и сноуборда из разных стран и российских городов. В регионе расположены 11 горнолыжных курортов и склонов, однако самые крупные и комфортабельные находятся в Хибинских горах — это курорты мирового уровня со всей необходимой инфраструктурой, которая постоянно развивается.
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