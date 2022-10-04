https://ria.ru/20221004/khibiny-1821428886.html

На Avito выставили "Снежную деревню", попавшую в книгу рекордов России

На Avito выставили "Снежную деревню", попавшую в книгу рекордов России - РИА Новости, 04.10.2022

На Avito выставили "Снежную деревню", попавшую в книгу рекордов России

Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области, который возводится в Хибинских горах с 2008 года и благодаря своим размерам занесен в... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:17

2022-10-04T17:17

2022-10-04T17:17

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МУРМАНСК, 4 окт – РИА Новости. Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области, который возводится в Хибинских горах с 2008 года и благодаря своим размерам занесен в книгу рекордов России, выставлен на продажу."Время пришло", – написал на своей странице в соцсетях бессменный владелец и инициатор строительства деревни Владимир Комягин.Объявление о продаже размещено на сайте Avito, цена не указана. "Объект удобно расположен у подножья Хибин, где начинаются все турмаршруты", – говорится в объявлении.Также сообщается, что центр занимает 14 тысяч квадратных метров. На продажу выставлены и одноэтажное здание площадью 600 квадратных метров с инженерными и технологическими присоединениями, плюс техника и оборудование.Ранее на страницах "Снежной деревни" в соцсетях сообщалось о старте продажи билетов, а также о том, что открытие деревни в этом году запланировано на 30 декабря.Экскурсионно-туристический центр "Снежная Деревня" – уникальный проект, который реализуется с 2008 года. Обычно принимает гостей до поздней весны. Деревню каждый сезон возводят у подножия Хибинских гор, сооружение всегда выглядит по-новому, десятки дизайнеров и скульпторов разрабатывают новую тему оформления. В 2012 году деревня вошла в книгу рекордов России как самое крупное сооружение из снега. Полюбоваться снежной галереей и ледовыми скульптурами сюда приезжают около 40 тысяч туристов в год.

https://ria.ru/20190201/1550236910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, мурманская область, avito, новости - туризм, туристы