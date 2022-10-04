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На Avito выставили "Снежную деревню", попавшую в книгу рекордов России - РИА Новости, 04.10.2022
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Туризм
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На Avito выставили "Снежную деревню", попавшую в книгу рекордов России
На Avito выставили "Снежную деревню", попавшую в книгу рекордов России - РИА Новости, 04.10.2022
На Avito выставили "Снежную деревню", попавшую в книгу рекордов России
Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области, который возводится в Хибинских горах с 2008 года и благодаря своим размерам занесен в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:17
2022-10-04T17:17
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МУРМАНСК, 4 окт – РИА Новости. Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области, который возводится в Хибинских горах с 2008 года и благодаря своим размерам занесен в книгу рекордов России, выставлен на продажу."Время пришло", – написал на своей странице в соцсетях бессменный владелец и инициатор строительства деревни Владимир Комягин.Объявление о продаже размещено на сайте Avito, цена не указана. "Объект удобно расположен у подножья Хибин, где начинаются все турмаршруты", – говорится в объявлении.Также сообщается, что центр занимает 14 тысяч квадратных метров. На продажу выставлены и одноэтажное здание площадью 600 квадратных метров с инженерными и технологическими присоединениями, плюс техника и оборудование.Ранее на страницах "Снежной деревни" в соцсетях сообщалось о старте продажи билетов, а также о том, что открытие деревни в этом году запланировано на 30 декабря.Экскурсионно-туристический центр "Снежная Деревня" – уникальный проект, который реализуется с 2008 года. Обычно принимает гостей до поздней весны. Деревню каждый сезон возводят у подножия Хибинских гор, сооружение всегда выглядит по-новому, десятки дизайнеров и скульпторов разрабатывают новую тему оформления. В 2012 году деревня вошла в книгу рекордов России как самое крупное сооружение из снега. Полюбоваться снежной галереей и ледовыми скульптурами сюда приезжают около 40 тысяч туристов в год.
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туризм, мурманская область, avito, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Мурманская область, Avito, Новости - Туризм, туристы
17:17 04.10.2022
 
На Avito выставили "Снежную деревню", попавшую в книгу рекордов России

Занесенную в книгу рекордов России "Снежную деревню" в Хибинах выставили на продажу

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЛедяная фигурка в "Снежной деревне" в городе Апатиты Мурманской области
Ледяная фигурка в Снежной деревне в городе Апатиты Мурманской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 4 окт – РИА Новости. Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области, который возводится в Хибинских горах с 2008 года и благодаря своим размерам занесен в книгу рекордов России, выставлен на продажу.
"Время пришло", – написал на своей странице в соцсетях бессменный владелец и инициатор строительства деревни Владимир Комягин.
Объявление о продаже размещено на сайте Avito, цена не указана. "Объект удобно расположен у подножья Хибин, где начинаются все турмаршруты", – говорится в объявлении.
Также сообщается, что центр занимает 14 тысяч квадратных метров. На продажу выставлены и одноэтажное здание площадью 600 квадратных метров с инженерными и технологическими присоединениями, плюс техника и оборудование.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Ледяная скульптура в "Снежной деревне"

Снежная деревня в Мурманской области
1 из 5

Ледяная скульптура в "Снежной деревне"

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Посетительница на территории экскурсионно-туристического комплекса "Снежная деревня"

Посетительница на территории экскурсионно-туристического комплекса Снежная деревня в Кировске
2 из 5

Посетительница на территории экскурсионно-туристического комплекса "Снежная деревня"

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Ледяная скульптура в "Снежной деревне" в городе Апатиты Мурманской области. Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области - уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года

Ледяная скульпутра в Снежной деревне в городе Апатиты Мурманской области
3 из 5

Ледяная скульптура в "Снежной деревне" в городе Апатиты Мурманской области. Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области - уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Посетители в тоннеле экскурсионно-туристического центра "Снежная Деревня" в Кировске

Посетители в тоннеле экскурсионно-туристического центра Снежная Деревня в Кировске
4 из 5

Посетители в тоннеле экскурсионно-туристического центра "Снежная Деревня" в Кировске

© РИА Новости
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Ледяная скульптура в "Снежной деревне" в городе Апатиты Мурманской области

Ледяная скульптура в Снежной деревне в городе Апатиты Мурманской области
5 из 5

Ледяная скульптура в "Снежной деревне" в городе Апатиты Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
1 из 5

Ледяная скульптура в "Снежной деревне"

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
2 из 5

Посетительница на территории экскурсионно-туристического комплекса "Снежная деревня"

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
3 из 5

Ледяная скульптура в "Снежной деревне" в городе Апатиты Мурманской области. Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области - уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
4 из 5

Посетители в тоннеле экскурсионно-туристического центра "Снежная Деревня" в Кировске

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 5

Ледяная скульптура в "Снежной деревне" в городе Апатиты Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Ранее на страницах "Снежной деревни" в соцсетях сообщалось о старте продажи билетов, а также о том, что открытие деревни в этом году запланировано на 30 декабря.
Экскурсионно-туристический центр "Снежная Деревня" – уникальный проект, который реализуется с 2008 года. Обычно принимает гостей до поздней весны. Деревню каждый сезон возводят у подножия Хибинских гор, сооружение всегда выглядит по-новому, десятки дизайнеров и скульпторов разрабатывают новую тему оформления. В 2012 году деревня вошла в книгу рекордов России как самое крупное сооружение из снега. Полюбоваться снежной галереей и ледовыми скульптурами сюда приезжают около 40 тысяч туристов в год.
Ледяная скульптура в Снежной деревне в городе Апатиты Мурманской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2019
1 февраля 2019, 17:22
От Микки Мауса до ежика в тумане: "Снежная деревня" в Мурманской области
 
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