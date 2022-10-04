На Avito выставили "Снежную деревню", попавшую в книгу рекордов России

МУРМАНСК, 4 окт – РИА Новости. Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области, который возводится в Хибинских горах с 2008 года и благодаря своим размерам занесен в книгу рекордов России, выставлен на продажу."Время пришло", – написал на своей странице в соцсетях бессменный владелец и инициатор строительства деревни Владимир Комягин.Объявление о продаже размещено на сайте Avito, цена не указана. "Объект удобно расположен у подножья Хибин, где начинаются все турмаршруты", – говорится в объявлении.Также сообщается, что центр занимает 14 тысяч квадратных метров. На продажу выставлены и одноэтажное здание площадью 600 квадратных метров с инженерными и технологическими присоединениями, плюс техника и оборудование.Ранее на страницах "Снежной деревни" в соцсетях сообщалось о старте продажи билетов, а также о том, что открытие деревни в этом году запланировано на 30 декабря.Экскурсионно-туристический центр "Снежная Деревня" – уникальный проект, который реализуется с 2008 года. Обычно принимает гостей до поздней весны. Деревню каждый сезон возводят у подножия Хибинских гор, сооружение всегда выглядит по-новому, десятки дизайнеров и скульпторов разрабатывают новую тему оформления. В 2012 году деревня вошла в книгу рекордов России как самое крупное сооружение из снега. Полюбоваться снежной галереей и ледовыми скульптурами сюда приезжают около 40 тысяч туристов в год.
МУРМАНСК, 4 окт – РИА Новости. Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области, который возводится в Хибинских горах с 2008 года и благодаря своим размерам занесен в книгу рекордов России, выставлен на продажу.
"Время пришло", – написал на своей странице в соцсетях бессменный владелец и инициатор строительства деревни Владимир Комягин.
Объявление о продаже размещено на сайте Avito, цена не указана. "Объект удобно расположен у подножья Хибин, где начинаются все турмаршруты", – говорится в объявлении.
Также сообщается, что центр занимает 14 тысяч квадратных метров. На продажу выставлены и одноэтажное здание площадью 600 квадратных метров с инженерными и технологическими присоединениями, плюс техника и оборудование.
Ледяная скульптура в "Снежной деревне" в городе Апатиты Мурманской области. Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области - уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года
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Ледяная скульптура в "Снежной деревне" в городе Апатиты Мурманской области. Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области - уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года
Ледяная скульптура в "Снежной деревне" в городе Апатиты Мурманской области. Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области - уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года
Ранее на страницах "Снежной деревни" в соцсетях сообщалось о старте продажи билетов, а также о том, что открытие деревни в этом году запланировано на 30 декабря.
Экскурсионно-туристический центр "Снежная Деревня" – уникальный проект, который реализуется с 2008 года. Обычно принимает гостей до поздней весны. Деревню каждый сезон возводят у подножия Хибинских гор, сооружение всегда выглядит по-новому, десятки дизайнеров и скульпторов разрабатывают новую тему оформления. В 2012 году деревня вошла в книгу рекордов России как самое крупное сооружение из снега. Полюбоваться снежной галереей и ледовыми скульптурами сюда приезжают около 40 тысяч туристов в год.
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