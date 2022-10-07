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Названы авиамаршруты с самым заметным снижением цен на осень - РИА Новости, 07.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221007/puteshestviya-1821951852.html
Названы авиамаршруты с самым заметным снижением цен на осень
Названы авиамаршруты с самым заметным снижением цен на осень - РИА Новости, 07.10.2022
Названы авиамаршруты с самым заметным снижением цен на осень
Определены направления с наибольшим снижением цен на перелеты осенью, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T04:37
2022-10-07T04:37
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Определены направления с наибольшим снижением цен на перелеты осенью, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирования пользователями авиабилетов по РФ на период с 1 сентября по 30 ноября. Из 200 самых популярных маршрутов были выбраны 20 с наибольшим снижением среднего чека за билет в одну сторону. Этот показатель за год составил от 16 до 41 процентов.Значительнее всего — на 41 процент — подешевел перелет из Читы в Хабаровск, с 8,8 до 5,2 тысячи рублей.На треть уменьшились траты на дорогу у покупателей авиабилетов из Самары в Минводы и из Хабаровска в Улан-Удэ. Сейчас за билеты по этим направлениям пассажиры платят 5,9 и 6,6 тысячи рублей соответственно.Далее в списке рекордсменов по сокращению среднего чека на осень следуют маршруты из Москвы в Казань, Ханты-Мансийск и Якутск. Средние чеки за год стали меньше на 30 процентов.На четверть уменьшились траты на билеты из столицы в Пермь, из Минеральных Вод в Красноярск, Южно-Сахалинска в Хабаровск, Петропавловск-Камчатского во Владивосток, Санкт-Петербурга в Казань и Красноярска в Иркутск.
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туризм, новости - туризм, хабаровск, чита, казань, москва, авиабилеты, отдых в россии, цены, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Хабаровск, Чита, Казань, Москва, Авиабилеты, отдых в России, Цены, куда можно лететь
04:37 07.10.2022
 
Названы авиамаршруты с самым заметным снижением цен на осень

Туту.ру: перелет из Читы в Хабаровск за год подешевел значительнее всего — на 41 процент

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкНовый международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского
Новый международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Определены направления с наибольшим снижением цен на перелеты осенью, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные бронирования пользователями авиабилетов по РФ на период с 1 сентября по 30 ноября. Из 200 самых популярных маршрутов были выбраны 20 с наибольшим снижением среднего чека за билет в одну сторону. Этот показатель за год составил от 16 до 41 процентов.
Значительнее всего — на 41 процент — подешевел перелет из Читы в Хабаровск, с 8,8 до 5,2 тысячи рублей.
На треть уменьшились траты на дорогу у покупателей авиабилетов из Самары в Минводы и из Хабаровска в Улан-Удэ. Сейчас за билеты по этим направлениям пассажиры платят 5,9 и 6,6 тысячи рублей соответственно.
Далее в списке рекордсменов по сокращению среднего чека на осень следуют маршруты из Москвы в Казань, Ханты-Мансийск и Якутск. Средние чеки за год стали меньше на 30 процентов.
На четверть уменьшились траты на билеты из столицы в Пермь, из Минеральных Вод в Красноярск, Южно-Сахалинска в Хабаровск, Петропавловск-Камчатского во Владивосток, Санкт-Петербурга в Казань и Красноярска в Иркутск.
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