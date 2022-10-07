https://ria.ru/20221007/puteshestviya-1821951852.html

Названы авиамаршруты с самым заметным снижением цен на осень

Названы авиамаршруты с самым заметным снижением цен на осень - РИА Новости, 07.10.2022

Названы авиамаршруты с самым заметным снижением цен на осень

Определены направления с наибольшим снижением цен на перелеты осенью, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T04:37

2022-10-07T04:37

2022-10-07T04:37

туризм

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Определены направления с наибольшим снижением цен на перелеты осенью, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирования пользователями авиабилетов по РФ на период с 1 сентября по 30 ноября. Из 200 самых популярных маршрутов были выбраны 20 с наибольшим снижением среднего чека за билет в одну сторону. Этот показатель за год составил от 16 до 41 процентов.Значительнее всего — на 41 процент — подешевел перелет из Читы в Хабаровск, с 8,8 до 5,2 тысячи рублей.На треть уменьшились траты на дорогу у покупателей авиабилетов из Самары в Минводы и из Хабаровска в Улан-Удэ. Сейчас за билеты по этим направлениям пассажиры платят 5,9 и 6,6 тысячи рублей соответственно.Далее в списке рекордсменов по сокращению среднего чека на осень следуют маршруты из Москвы в Казань, Ханты-Мансийск и Якутск. Средние чеки за год стали меньше на 30 процентов.На четверть уменьшились траты на билеты из столицы в Пермь, из Минеральных Вод в Красноярск, Южно-Сахалинска в Хабаровск, Петропавловск-Камчатского во Владивосток, Санкт-Петербурга в Казань и Красноярска в Иркутск.

https://ria.ru/20221005/oteli-1821401075.html

хабаровск

чита

казань

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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