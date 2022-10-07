https://ria.ru/20221007/prazdniki-1822364904.html
Источник: идея отменить новогодние мероприятия в городах непроработанная
Источник: идея отменить новогодние мероприятия в городах непроработанная - РИА Новости, 07.10.2022
Источник: идея отменить новогодние мероприятия в городах непроработанная
Источник в администрации президента России, комментируя сообщения об отмене мероприятий, связанных с Новым годом и Рождеством в Петербурге и ряде других... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:09
2022-10-07T20:09
2022-10-07T20:13
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Источник в администрации президента России, комментируя сообщения об отмене мероприятий, связанных с Новым годом и Рождеством в Петербурге и ряде других городов, сообщил, что эта инициатива непроработанная."Считаем ее явно преждевременной и непроработанной", - сказал источник.Ранее власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода сообщили, что отменят праздничные новогодние мероприятия, а вырученные деньги направят на текущие нужды, в том числе на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей.
https://ria.ru/20221007/meropriyatiya-1822322035.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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20:09 07.10.2022 (обновлено: 20:13 07.10.2022)
Источник: идея отменить новогодние мероприятия в городах непроработанная
В администрации президента назвали идею об отмене новогодних мероприятий непроработанной