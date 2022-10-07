https://ria.ru/20221007/prazdniki-1822364904.html

Источник: идея отменить новогодние мероприятия в городах непроработанная

Источник: идея отменить новогодние мероприятия в городах непроработанная - РИА Новости, 07.10.2022

Источник: идея отменить новогодние мероприятия в городах непроработанная

Источник в администрации президента России, комментируя сообщения об отмене мероприятий, связанных с Новым годом и Рождеством в Петербурге и ряде других... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T20:09

2022-10-07T20:09

2022-10-07T20:13

общество

санкт-петербург

россия

ленинградская область

москва

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Источник в администрации президента России, комментируя сообщения об отмене мероприятий, связанных с Новым годом и Рождеством в Петербурге и ряде других городов, сообщил, что эта инициатива непроработанная."Считаем ее явно преждевременной и непроработанной", - сказал источник.Ранее власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода сообщили, что отменят праздничные новогодние мероприятия, а вырученные деньги направят на текущие нужды, в том числе на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей.

https://ria.ru/20221007/meropriyatiya-1822322035.html

санкт-петербург

россия

ленинградская область

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, россия, ленинградская область, москва