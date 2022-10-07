Рейтинг@Mail.ru
Источник: идея отменить новогодние мероприятия в городах непроработанная - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/prazdniki-1822364904.html
Источник: идея отменить новогодние мероприятия в городах непроработанная
Источник: идея отменить новогодние мероприятия в городах непроработанная - РИА Новости, 07.10.2022
Источник: идея отменить новогодние мероприятия в городах непроработанная
Источник в администрации президента России, комментируя сообщения об отмене мероприятий, связанных с Новым годом и Рождеством в Петербурге и ряде других... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:09
2022-10-07T20:13
общество
санкт-петербург
россия
ленинградская область
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763984538_182:423:3071:2048_1920x0_80_0_0_62802cfdfc3b7b040e82e2fecb2ef793.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Источник в администрации президента России, комментируя сообщения об отмене мероприятий, связанных с Новым годом и Рождеством в Петербурге и ряде других городов, сообщил, что эта инициатива непроработанная."Считаем ее явно преждевременной и непроработанной", - сказал источник.Ранее власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода сообщили, что отменят праздничные новогодние мероприятия, а вырученные деньги направят на текущие нужды, в том числе на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей.
https://ria.ru/20221007/meropriyatiya-1822322035.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763984538_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_ed05bb00a4e9c1aa0db20a0a862bc104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, россия, ленинградская область, москва
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Москва
20:09 07.10.2022 (обновлено: 20:13 07.10.2022)
 
Источник: идея отменить новогодние мероприятия в городах непроработанная

В администрации президента назвали идею об отмене новогодних мероприятий непроработанной

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкНовогодняя инсталляция в Москве
Новогодняя инсталляция в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Новогодняя инсталляция в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Источник в администрации президента России, комментируя сообщения об отмене мероприятий, связанных с Новым годом и Рождеством в Петербурге и ряде других городов, сообщил, что эта инициатива непроработанная.
"Считаем ее явно преждевременной и непроработанной", - сказал источник.
Мосгордума - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 17:45
В Мосгордуме пока не обсуждали отмену новогодних мероприятий
Ранее власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода сообщили, что отменят праздничные новогодние мероприятия, а вырученные деньги направят на текущие нужды, в том числе на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей.
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала