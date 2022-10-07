https://ria.ru/20221007/parkovka-1822160002.html

Правительство изменило правила обозначения зон парковки

Правительство изменило правила обозначения зон парковки - РИА Новости, 07.10.2022

Правительство изменило правила обозначения зон парковки

По новым правилам дорожного движения зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:00

2022-10-07T11:00

2022-10-07T11:00

авто

россия

правительство рф

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По новым правилам дорожного движения зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми, сообщается на сайте кабмина.Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок."Помимо этого, у знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик. В первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет. Во втором – рядом с этой буквой появится стилизованное изображение инвалида-колясочника. Использование знаков в таком виде было апробировано в ходе эксперимента, проводившегося с 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире, Краснодаре и Воронеже", - говорится в сообщении.Отмечается, что еще одним нововведением стало визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки."Теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми. Такая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места", - добавили в кабмине.

https://ria.ru/20221007/pdd-1822146574.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, россия, правительство рф