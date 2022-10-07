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Правительство изменило правила обозначения зон парковки - РИА Новости, 07.10.2022
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Правительство изменило правила обозначения зон парковки
Правительство изменило правила обозначения зон парковки - РИА Новости, 07.10.2022
Правительство изменило правила обозначения зон парковки
По новым правилам дорожного движения зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:00
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авто
россия
правительство рф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По новым правилам дорожного движения зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми, сообщается на сайте кабмина.Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок."Помимо этого, у знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик. В первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет. Во втором – рядом с этой буквой появится стилизованное изображение инвалида-колясочника. Использование знаков в таком виде было апробировано в ходе эксперимента, проводившегося с 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире, Краснодаре и Воронеже", - говорится в сообщении.Отмечается, что еще одним нововведением стало визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки."Теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми. Такая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места", - добавили в кабмине.
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авто, россия, правительство рф
Авто, Россия, Правительство РФ
11:00 07.10.2022
 
Правительство изменило правила обозначения зон парковки

Зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной — белыми

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗнаки платной парковки в Москве
Знаки платной парковки в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Знаки платной парковки в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По новым правилам дорожного движения зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми, сообщается на сайте кабмина.
Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок.
"Помимо этого, у знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик. В первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет. Во втором – рядом с этой буквой появится стилизованное изображение инвалида-колясочника. Использование знаков в таком виде было апробировано в ходе эксперимента, проводившегося с 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире, Краснодаре и Воронеже", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще одним нововведением стало визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки.
"Теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми. Такая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места", - добавили в кабмине.
Станция проката электросамокатов - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 10:04
Правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов
 
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