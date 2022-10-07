https://ria.ru/20221007/parkovka-1822160002.html
Правительство изменило правила обозначения зон парковки
Правительство изменило правила обозначения зон парковки - РИА Новости, 07.10.2022
Правительство изменило правила обозначения зон парковки
По новым правилам дорожного движения зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:00
2022-10-07T11:00
2022-10-07T11:00
авто
россия
правительство рф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По новым правилам дорожного движения зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми, сообщается на сайте кабмина.Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок."Помимо этого, у знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик. В первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет. Во втором – рядом с этой буквой появится стилизованное изображение инвалида-колясочника. Использование знаков в таком виде было апробировано в ходе эксперимента, проводившегося с 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире, Краснодаре и Воронеже", - говорится в сообщении.Отмечается, что еще одним нововведением стало визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки."Теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми. Такая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места", - добавили в кабмине.
https://ria.ru/20221007/pdd-1822146574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, правительство рф
Авто, Россия, Правительство РФ
Правительство изменило правила обозначения зон парковки
Зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной — белыми