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Военкоматы начали получать списки на отсрочку для сотрудников IT-компаний - РИА Новости, 07.10.2022
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Военкоматы начали получать списки на отсрочку для сотрудников IT-компаний
Военкоматы начали получать списки на отсрочку для сотрудников IT-компаний - РИА Новости, 07.10.2022
Военкоматы начали получать списки на отсрочку для сотрудников IT-компаний
Военкоматы в разных регионах России стали получать списки сотрудников IT- и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации, заявил глава Минцифры РФ... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T21:50
2022-10-07T21:50
максут шадаев
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Военкоматы в разных регионах России стали получать списки сотрудников IT- и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Регионы подтверждают получение списков из Минобороны, думаю, сейчас все наладится", - написал Шадаев в одном из Telegram-чатов, где обсуждаются вопросы отсрочки от частичной мобилизации для IT-специалистов.В конце сентября Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.Позднее Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT- и телеком-компаний. Ведомство формирует и отправляет списки сотрудников в министерство обороны.В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221006/aytishnik-1821922777.html
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максут шадаев, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Максут Шадаев, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
21:50 07.10.2022
 
Военкоматы начали получать списки на отсрочку для сотрудников IT-компаний

Глава Минцифры Шадаев: военкоматы начали получать списки на отсрочку от IT-компаний

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗдание военкомата в Москве
Здание военкомата в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание военкомата в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Военкоматы в разных регионах России стали получать списки сотрудников IT- и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Регионы подтверждают получение списков из Минобороны, думаю, сейчас все наладится", - написал Шадаев в одном из Telegram-чатов, где обсуждаются вопросы отсрочки от частичной мобилизации для IT-специалистов.
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В конце сентября Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
Позднее Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT- и телеком-компаний. Ведомство формирует и отправляет списки сотрудников в министерство обороны.
В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Максут ШадаевСергей ШойгуРоссияЧастичная мобилизация в РоссииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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