https://ria.ru/20221007/obedinenie-1822291310.html
Ленобласть и Петербург объединились для покорения "социальных вершин"
Ленобласть и Петербург объединились для покорения "социальных вершин" - РИА Новости, 07.10.2022
Ленобласть и Петербург объединились для покорения "социальных вершин"
Мультицентр социальной и трудовой интеграции города Всеволожск Ленинградской области и комитет по социальной политике Санкт-Петербурга подписали соглашение о... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:42
2022-10-07T16:42
2022-10-07T16:42
ленинградская область
ленинградская область
всеволожск
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822282342_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_7c46de2171f07e6da3e1bf93a7b74e44.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Мультицентр социальной и трудовой интеграции города Всеволожск Ленинградской области и комитет по социальной политике Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве и улучшении социальной интеграции людей с ограниченной возможность обоих регионов, сообщила директор мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.По ее словам, стороны уже наладили взаимодействие по вопросам профориентации, дополнительному образованию, трудовой и социальной интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Петербурге и Ленинградской области. Руководитель учебного мультицентра указала, что после обучения учащиеся смогут не только трудоустроиться, но и получить социальное сопровождение."Мы только что условились с заведующим кафедрой педиатрического института Петербурга о привлечении врачей, который закончили ординатуру, в наши проекты по медико социальному сопровождению. Это говорит о том, что мы усилим сегодня количество квалифицированных специалистов и, самые сложные случаи по здоровью, смогут в более краткие сроки разрешить с пользой для нашего ребенка или взрослого человека", — подытожила спикер добавив, что также планируется совместная работа над совершенствованием законодательства о правах инвалидов.
https://ria.ru/20221005/sotsinitsiativy-1821685592.html
ленинградская область
всеволожск
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822282342_86:0:1223:853_1920x0_80_0_0_b243ba4cc719d10447485b227eaf9b45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, всеволожск, санкт-петербург, общество
Ленинградская область , Ленинградская область, Всеволожск, Санкт-Петербург, Общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Мультицентр социальной и трудовой интеграции города Всеволожск Ленинградской области и комитет по социальной политике Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве и улучшении социальной интеграции людей с ограниченной возможность обоих регионов, сообщила директор мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.
По ее словам, стороны уже наладили взаимодействие по вопросам профориентации, дополнительному образованию, трудовой и социальной интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Петербурге и Ленинградской области.
"Теперь, когда мы подписали соглашение, которое позволяет нам де-юре объединить ресурсы, усилия и потенциал, я думаю, что мы свернем все "социальные вершины". Мы проговорили ключевые пункты будущей дорожной карты, которые должны детализировать эти проекты, и в первую очередь мы делаем акцент на профессиональном обучении или переподготовки", ― подчеркнула Ирина Дрозденко.
Руководитель учебного мультицентра указала, что после обучения учащиеся смогут не только трудоустроиться, но и получить социальное сопровождение.
"Мы только что условились с заведующим кафедрой педиатрического института Петербурга о привлечении врачей, который закончили ординатуру, в наши проекты по медико социальному сопровождению. Это говорит о том, что мы усилим сегодня количество квалифицированных специалистов и, самые сложные случаи по здоровью, смогут в более краткие сроки разрешить с пользой для нашего ребенка или взрослого человека", — подытожила спикер добавив, что также планируется совместная работа над совершенствованием законодательства о правах инвалидов.