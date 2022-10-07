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Ленобласть и Петербург объединились для покорения "социальных вершин"

Ленобласть и Петербург объединились для покорения "социальных вершин" - РИА Новости, 07.10.2022

Ленобласть и Петербург объединились для покорения "социальных вершин"

Мультицентр социальной и трудовой интеграции города Всеволожск Ленинградской области и комитет по социальной политике Санкт-Петербурга подписали соглашение о... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:42

2022-10-07T16:42

2022-10-07T16:42

ленинградская область

ленинградская область

всеволожск

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Мультицентр социальной и трудовой интеграции города Всеволожск Ленинградской области и комитет по социальной политике Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве и улучшении социальной интеграции людей с ограниченной возможность обоих регионов, сообщила директор мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.По ее словам, стороны уже наладили взаимодействие по вопросам профориентации, дополнительному образованию, трудовой и социальной интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Петербурге и Ленинградской области. Руководитель учебного мультицентра указала, что после обучения учащиеся смогут не только трудоустроиться, но и получить социальное сопровождение."Мы только что условились с заведующим кафедрой педиатрического института Петербурга о привлечении врачей, который закончили ординатуру, в наши проекты по медико социальному сопровождению. Это говорит о том, что мы усилим сегодня количество квалифицированных специалистов и, самые сложные случаи по здоровью, смогут в более краткие сроки разрешить с пользой для нашего ребенка или взрослого человека", — подытожила спикер добавив, что также планируется совместная работа над совершенствованием законодательства о правах инвалидов.

https://ria.ru/20221005/sotsinitsiativy-1821685592.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, всеволожск, санкт-петербург, общество