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Ленобласть завоевала восемь медалей "Золотой осени" - РИА Новости, 07.10.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20221007/medali-1822315468.html
Ленобласть завоевала восемь медалей "Золотой осени"
Ленобласть завоевала восемь медалей "Золотой осени" - РИА Новости, 07.10.2022
Ленобласть завоевала восемь медалей "Золотой осени"
Золотые, серебряные и бронзовую медали получила Ленинградская область на агропромышленной выставке "Золотая осень - 2022", сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:38
2022-10-07T17:38
ленинградская область
ленинградская область
россия
общество
выборгский район
золотая осень (выставка)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Золотые, серебряные и бронзовую медали получила Ленинградская область на агропромышленной выставке "Золотая осень - 2022", сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.По его словам, ветслужба Ленинградской области на выставке была отмечена среди лучших в России и удостоена наградами за защиту здоровья животных и людей и популяризацию профессии.В пресс-службе областной администрации уточнили, что золотыми медалями награждены областное управление ветеринарии за разработку методик по оценке эффективности учений по ликвидации особо опасных болезней животных, а также региональный эпизоотический отряд за эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий, и госветстанция Выборгского района за работу по увековечиванию памяти ветеринара-инфекциониста, академика Валерия Урбана, работавшего в Выборге.Серебряными медалями удостоены госветстанции Волосовского, Лужского и Приозерского районов за поддержание стабильной благополучной эпизоотической ситуации, Всеволожского и Ломоносовского районов за создание клиент-ориентированной инфраструктуры ветеринарного обслуживания. Бронзовая медаль — у госветстанции Кировского и Тосненского районов за популяризацию профессии, профориентирование, сохранение традиций и истории ветеринарии в регионе.
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ленинградская область, россия, общество, выборгский район, золотая осень (выставка)
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Общество, Выборгский район, Золотая осень (выставка)
17:38 07.10.2022
 

Ленобласть завоевала восемь медалей "Золотой осени"

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиЛенобласть завоевала восемь медалей "Золотой осени"
Ленобласть завоевала восемь медалей Золотой осени - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Ленобласть завоевала восемь медалей "Золотой осени"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Золотые, серебряные и бронзовую медали получила Ленинградская область на агропромышленной выставке "Золотая осень - 2022", сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
По его словам, ветслужба Ленинградской области на выставке была отмечена среди лучших в России и удостоена наградами за защиту здоровья животных и людей и популяризацию профессии.
"Мы создали сеть современных клиник и ветстанций по всей области, разработали программы профилактики болезней животных. Системная работа обеспечивает ветеринарное благополучие региона, сохраняет здоровье и животных, и людей. Кроме этого ветеринарная служба ведет большую работу по сохранению исторической памяти и профориентации детей и молодежи", – сказал Малащенко.
В пресс-службе областной администрации уточнили, что золотыми медалями награждены областное управление ветеринарии за разработку методик по оценке эффективности учений по ликвидации особо опасных болезней животных, а также региональный эпизоотический отряд за эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий, и госветстанция Выборгского района за работу по увековечиванию памяти ветеринара-инфекциониста, академика Валерия Урбана, работавшего в Выборге.
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Серебряными медалями удостоены госветстанции Волосовского, Лужского и Приозерского районов за поддержание стабильной благополучной эпизоотической ситуации, Всеволожского и Ломоносовского районов за создание клиент-ориентированной инфраструктуры ветеринарного обслуживания. Бронзовая медаль — у госветстанции Кировского и Тосненского районов за популяризацию профессии, профориентирование, сохранение традиций и истории ветеринарии в регионе.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьРоссияОбществоВыборгский районЗолотая осень (выставка)
 
 
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