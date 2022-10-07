https://ria.ru/20221007/medali-1822315468.html

Ленобласть завоевала восемь медалей "Золотой осени"

Ленобласть завоевала восемь медалей "Золотой осени" - РИА Новости, 07.10.2022

Ленобласть завоевала восемь медалей "Золотой осени"

Золотые, серебряные и бронзовую медали получила Ленинградская область на агропромышленной выставке "Золотая осень - 2022", сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:38

2022-10-07T17:38

2022-10-07T17:38

ленинградская область

ленинградская область

россия

общество

выборгский район

золотая осень (выставка)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822318001_0:0:738:415_1920x0_80_0_0_2e01208143d024a23da0d124e9fed98b.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Золотые, серебряные и бронзовую медали получила Ленинградская область на агропромышленной выставке "Золотая осень - 2022", сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.По его словам, ветслужба Ленинградской области на выставке была отмечена среди лучших в России и удостоена наградами за защиту здоровья животных и людей и популяризацию профессии.В пресс-службе областной администрации уточнили, что золотыми медалями награждены областное управление ветеринарии за разработку методик по оценке эффективности учений по ликвидации особо опасных болезней животных, а также региональный эпизоотический отряд за эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий, и госветстанция Выборгского района за работу по увековечиванию памяти ветеринара-инфекциониста, академика Валерия Урбана, работавшего в Выборге.Серебряными медалями удостоены госветстанции Волосовского, Лужского и Приозерского районов за поддержание стабильной благополучной эпизоотической ситуации, Всеволожского и Ломоносовского районов за создание клиент-ориентированной инфраструктуры ветеринарного обслуживания. Бронзовая медаль — у госветстанции Кировского и Тосненского районов за популяризацию профессии, профориентирование, сохранение традиций и истории ветеринарии в регионе.

https://ria.ru/20221005/proizvodstvo-1821769866.html

ленинградская область

россия

выборгский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, россия, общество, выборгский район, золотая осень (выставка)