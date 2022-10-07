Ленобласть завоевала восемь медалей "Золотой осени"
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиЛенобласть завоевала восемь медалей "Золотой осени"
Ленобласть завоевала восемь медалей "Золотой осени"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Золотые, серебряные и бронзовую медали получила Ленинградская область на агропромышленной выставке "Золотая осень - 2022", сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
По его словам, ветслужба Ленинградской области на выставке была отмечена среди лучших в России и удостоена наградами за защиту здоровья животных и людей и популяризацию профессии.
"Мы создали сеть современных клиник и ветстанций по всей области, разработали программы профилактики болезней животных. Системная работа обеспечивает ветеринарное благополучие региона, сохраняет здоровье и животных, и людей. Кроме этого ветеринарная служба ведет большую работу по сохранению исторической памяти и профориентации детей и молодежи", – сказал Малащенко.
В пресс-службе областной администрации уточнили, что золотыми медалями награждены областное управление ветеринарии за разработку методик по оценке эффективности учений по ликвидации особо опасных болезней животных, а также региональный эпизоотический отряд за эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий, и госветстанция Выборгского района за работу по увековечиванию памяти ветеринара-инфекциониста, академика Валерия Урбана, работавшего в Выборге.
Серебряными медалями удостоены госветстанции Волосовского, Лужского и Приозерского районов за поддержание стабильной благополучной эпизоотической ситуации, Всеволожского и Ломоносовского районов за создание клиент-ориентированной инфраструктуры ветеринарного обслуживания. Бронзовая медаль — у госветстанции Кировского и Тосненского районов за популяризацию профессии, профориентирование, сохранение традиций и истории ветеринарии в регионе.