https://ria.ru/20221007/erdogan-1822225431.html

Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие дни

Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 07.10.2022

Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие дни

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на очную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие "три-четыре дня". РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:11

2022-10-07T14:11

2022-10-07T14:37

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

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АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на очную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие "три-четыре дня".Президенты Турции и РФ провели телефонные переговоры в пятницу, обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине, сообщила ранее канцелярия турецкого лидера."Сегодня день рождения господина Путина. Я хотел поздравить его, а он в свою очередь поблагодарил за наше посредничество (по украинскому кризису). Кроме того, было бы хорошо, если бы мы смогли провести подобную встречу по нашим двусторонним отношениям через три-четыре дня. Если господин Путин также сможет приехать на азиатские переговоры (президент Казахстана на следующей неделе проведет саммиты Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и СНГ), мы сможем провести двусторонние переговоры, а также переговоры по России-Украине", - сказал Эрдоган журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/razgovor-1822185247.html

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Варвара Скокшина

в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, россия