https://ria.ru/20221007/erdogan-1822225431.html
Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие дни
Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 07.10.2022
Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие дни
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на очную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие "три-четыре дня". РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:11
2022-10-07T14:11
2022-10-07T14:37
в мире
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на очную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие "три-четыре дня".Президенты Турции и РФ провели телефонные переговоры в пятницу, обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине, сообщила ранее канцелярия турецкого лидера."Сегодня день рождения господина Путина. Я хотел поздравить его, а он в свою очередь поблагодарил за наше посредничество (по украинскому кризису). Кроме того, было бы хорошо, если бы мы смогли провести подобную встречу по нашим двусторонним отношениям через три-четыре дня. Если господин Путин также сможет приехать на азиатские переговоры (президент Казахстана на следующей неделе проведет саммиты Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и СНГ), мы сможем провести двусторонние переговоры, а также переговоры по России-Украине", - сказал Эрдоган журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20221007/razgovor-1822185247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, россия
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Владимир Путин, Россия
14:11 07.10.2022 (обновлено: 14:37 07.10.2022)
Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие дни
Президент Турции Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие три-четыре дня