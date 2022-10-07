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Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 07.10.2022
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Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие дни
Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 07.10.2022
Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие дни
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на очную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие "три-четыре дня". РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:11
2022-10-07T14:37
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
россия
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АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на очную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие "три-четыре дня".Президенты Турции и РФ провели телефонные переговоры в пятницу, обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине, сообщила ранее канцелярия турецкого лидера."Сегодня день рождения господина Путина. Я хотел поздравить его, а он в свою очередь поблагодарил за наше посредничество (по украинскому кризису). Кроме того, было бы хорошо, если бы мы смогли провести подобную встречу по нашим двусторонним отношениям через три-четыре дня. Если господин Путин также сможет приехать на азиатские переговоры (президент Казахстана на следующей неделе проведет саммиты Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и СНГ), мы сможем провести двусторонние переговоры, а также переговоры по России-Украине", - сказал Эрдоган журналистам.
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, россия
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Владимир Путин, Россия
14:11 07.10.2022 (обновлено: 14:37 07.10.2022)
 
Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие дни

Президент Турции Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшие три-четыре дня

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Тайип Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на очную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие "три-четыре дня".
Президенты Турции и РФ провели телефонные переговоры в пятницу, обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине, сообщила ранее канцелярия турецкого лидера.
"Сегодня день рождения господина Путина. Я хотел поздравить его, а он в свою очередь поблагодарил за наше посредничество (по украинскому кризису). Кроме того, было бы хорошо, если бы мы смогли провести подобную встречу по нашим двусторонним отношениям через три-четыре дня. Если господин Путин также сможет приехать на азиатские переговоры (президент Казахстана на следующей неделе проведет саммиты Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и СНГ), мы сможем провести двусторонние переговоры, а также переговоры по России-Украине", - сказал Эрдоган журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
12:17В мире
Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир ПутинРоссия
 
 
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