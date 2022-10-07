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В Ярославской области 16 женщин пожелали служить добровольцами - РИА Новости, 07.10.2022
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В Ярославской области 16 женщин пожелали служить добровольцами
В Ярославской области 16 женщин пожелали служить добровольцами - РИА Новости, 07.10.2022
В Ярославской области 16 женщин пожелали служить добровольцами
Шестнадцать жительниц Ярославской области подали заявления о том, что желают отправиться добровольцами в зону специальной военной операции, сообщил военный... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:35
2022-10-07T17:37
дмитрий чернышенко
сергей шойгу
россия
ярославская область
частичная мобилизация в россии
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Шестнадцать жительниц Ярославской области подали заявления о том, что желают отправиться добровольцами в зону специальной военной операции, сообщил военный комиссар региона Игорь Гостев во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте"."На сегодняшний день направлено более 5 тысяч повесток из военных комиссариатов муниципальных образований", - сказал Гостев.Он отметил, что после объявления 21 сентября о частичной мобилизации в военные комиссариаты муниципальных образований и через портал госуслуг поступило более 500 заявлений от граждан, желающих служить добровольцами. "Из них 16 женщин", - добавил комиссар.Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос привлечения женщин, изъявивших желание стать добровольцами, к работе в госпиталях, сообщили сегодня РИА Новости в аппарате вице-премьера.Под частичную мобилизацию женщины не подпадают, заявил ранее министр обороны Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20221007/dobrovoltsy-1822211756.html
https://ria.ru/20221004/shoygu-1821393672.html
россия
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дмитрий чернышенко, сергей шойгу, россия, ярославская область, частичная мобилизация в россии, общество
Дмитрий Чернышенко, Сергей Шойгу, Россия, Ярославская область, Частичная мобилизация в России, Общество
17:35 07.10.2022 (обновлено: 17:37 07.10.2022)
 
В Ярославской области 16 женщин пожелали служить добровольцами

В Ярославской области 16 женщин пожелали отправиться на спецоперацию добровольцами

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВоенкомат
Военкомат - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Военкомат. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Шестнадцать жительниц Ярославской области подали заявления о том, что желают отправиться добровольцами в зону специальной военной операции, сообщил военный комиссар региона Игорь Гостев во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".
"На сегодняшний день направлено более 5 тысяч повесток из военных комиссариатов муниципальных образований", - сказал Гостев.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 13:25
Добровольцы могут привлекаться к волонтерской работе, заявил Чернышенко
Он отметил, что после объявления 21 сентября о частичной мобилизации в военные комиссариаты муниципальных образований и через портал госуслуг поступило более 500 заявлений от граждан, желающих служить добровольцами. "Из них 16 женщин", - добавил комиссар.
Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос привлечения женщин, изъявивших желание стать добровольцами, к работе в госпиталях, сообщили сегодня РИА Новости в аппарате вице-премьера.
Под частичную мобилизацию женщины не подпадают, заявил ранее министр обороны Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 13:10
Добровольцы приходят в военкоматы по частичной мобилизации, заявил Шойгу
 
Дмитрий ЧернышенкоСергей ШойгуРоссияЯрославская областьЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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