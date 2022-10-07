https://ria.ru/20221007/dobrovoltsy-1822317523.html

В Ярославской области 16 женщин пожелали служить добровольцами

В Ярославской области 16 женщин пожелали служить добровольцами - РИА Новости, 07.10.2022

В Ярославской области 16 женщин пожелали служить добровольцами

Шестнадцать жительниц Ярославской области подали заявления о том, что желают отправиться добровольцами в зону специальной военной операции, сообщил военный... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:35

2022-10-07T17:35

2022-10-07T17:37

дмитрий чернышенко

сергей шойгу

россия

ярославская область

частичная мобилизация в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819426773_0:26:2913:1665_1920x0_80_0_0_514dc3522cd8ae0062480a143de1d9e6.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Шестнадцать жительниц Ярославской области подали заявления о том, что желают отправиться добровольцами в зону специальной военной операции, сообщил военный комиссар региона Игорь Гостев во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте"."На сегодняшний день направлено более 5 тысяч повесток из военных комиссариатов муниципальных образований", - сказал Гостев.Он отметил, что после объявления 21 сентября о частичной мобилизации в военные комиссариаты муниципальных образований и через портал госуслуг поступило более 500 заявлений от граждан, желающих служить добровольцами. "Из них 16 женщин", - добавил комиссар.Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос привлечения женщин, изъявивших желание стать добровольцами, к работе в госпиталях, сообщили сегодня РИА Новости в аппарате вице-премьера.Под частичную мобилизацию женщины не подпадают, заявил ранее министр обороны Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20221007/dobrovoltsy-1822211756.html

https://ria.ru/20221004/shoygu-1821393672.html

россия

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий чернышенко, сергей шойгу, россия, ярославская область, частичная мобилизация в россии, общество