https://ria.ru/20221007/dobrovoltsy-1822317523.html
В Ярославской области 16 женщин пожелали служить добровольцами
В Ярославской области 16 женщин пожелали служить добровольцами - РИА Новости, 07.10.2022
В Ярославской области 16 женщин пожелали служить добровольцами
Шестнадцать жительниц Ярославской области подали заявления о том, что желают отправиться добровольцами в зону специальной военной операции, сообщил военный... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:35
2022-10-07T17:35
2022-10-07T17:37
дмитрий чернышенко
сергей шойгу
россия
ярославская область
частичная мобилизация в россии
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Шестнадцать жительниц Ярославской области подали заявления о том, что желают отправиться добровольцами в зону специальной военной операции, сообщил военный комиссар региона Игорь Гостев во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте"."На сегодняшний день направлено более 5 тысяч повесток из военных комиссариатов муниципальных образований", - сказал Гостев.Он отметил, что после объявления 21 сентября о частичной мобилизации в военные комиссариаты муниципальных образований и через портал госуслуг поступило более 500 заявлений от граждан, желающих служить добровольцами. "Из них 16 женщин", - добавил комиссар.Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос привлечения женщин, изъявивших желание стать добровольцами, к работе в госпиталях, сообщили сегодня РИА Новости в аппарате вице-премьера.Под частичную мобилизацию женщины не подпадают, заявил ранее министр обороны Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20221007/dobrovoltsy-1822211756.html
https://ria.ru/20221004/shoygu-1821393672.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, сергей шойгу, россия, ярославская область, частичная мобилизация в россии, общество
Дмитрий Чернышенко, Сергей Шойгу, Россия, Ярославская область, Частичная мобилизация в России, Общество
17:35 07.10.2022 (обновлено: 17:37 07.10.2022)
В Ярославской области 16 женщин пожелали служить добровольцами
В Ярославской области 16 женщин пожелали отправиться на спецоперацию добровольцами