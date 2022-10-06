https://ria.ru/20221006/zaytsevo-1821972248.html

Российские военные освободили населенный пункт Зайцево в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Зайцево в ДНР - РИА Новости, 06.10.2022

Российские военные освободили населенный пункт Зайцево в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Зайцево в ДНР, ликвидировано более 120 украинских военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:25

2022-10-06T14:25

2022-10-06T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

зайцево

россия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Зайцево в ДНР, ликвидировано более 120 украинских военных, сообщили в Минобороны.По данным ведомства, речь идет о солдатах и офицерах из 58-й пехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Также уничтожены три боевые машины пехоты.Купянское направлениеНа Купянском направлении российские военные отразили несколько попыток наступления войск киевского режима."На Купянском направлении противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты", — отметили в военном ведомстве.Потери противника составили:Херсонская и Николаевская областиУдарами ВКС в районах Давыдова Брода, Трифоновки и Новой Каменки в Херсонской области, а также Мураховки в Николаевской области удалось уничтожить более 280 украинских боевиков и девять единиц военной техники."Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец", — сообщили в военном ведомстве.Андреево-Криворожское направлениеНа Андреево-Криворожском направлении киевские власти попытались прорвать оборону российских войск, но противника удалось отбросить."На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское", — заявили в Министерстве обороны.Здесь ВСУ потеряли:Харьковская областьУ села Петровское в Харьковской области российская артиллерия уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы."Ликвидировано 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами", — сказали в ведомстве.Помимо этого, российские военные уничтожили две украинские батареи РСЗО "Град" у населенных пунктов Двуречная Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики.За сутки силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников и сбили три снаряда РСЗО "Ольха".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221006/pushilin-1821948111.html

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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, зайцево, россия