https://ria.ru/20221006/yanao-1822017698.html

Педагоги ЯНАО вошли в топ-100 лучших преподавателей школ искусств России

Педагоги ЯНАО вошли в топ-100 лучших преподавателей школ искусств России - РИА Новости, 06.10.2022

Педагоги ЯНАО вошли в топ-100 лучших преподавателей школ искусств России

Два педагога из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли в топ-100 лучших преподавателей школ искусств России, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:56

2022-10-06T16:56

2022-10-06T16:56

ямало-ненецкий автономный округ

общество

новый уренгой

педагоги

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Два педагога из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли в топ-100 лучших преподавателей школ искусств России, сообщает пресс-служба губернатора региона."Минкультуры России утвердило перечень победителей конкурса на присуждение премий лучшим преподавателям детских школ искусств и детских музыкальных школ. В этом году лауреатами премии стали двое ямальских представителей: Татьяна Томанова, преподаватель ДШИ N2, заслуженный работник культуры РФ из Нового Уренгоя и Наталья Скорик, преподаватель ДМШ N2 имени В. А. Коха из Ноябрьска", - говорится в сообщении.Премия присуждается впервые. Ее вручат за достижения в педагогической деятельности по предпрофессиональным образовательным программам в области музыкального искусства. Размер премии составляет 500 тысяч рублей, отмечает пресс-служба.Татьяна Томанова – преподаватель по классу фортепиано, автор ряда образовательных программ, среди которых экспериментальная модульная программа по учебному предмету "Ансамбль", а также "Композиция" и "Музыкальный анализ". Ежегодно ее ученики становятся победителями престижных творческих конкурсов и участниками крупных федеральных проектов. Среди последних ярких достижений – защита проекта ученицей Дарьей Божченко перед министром культуры России в рамках Детского культурного форума в августе 2022 года.Наталья Скорик – преподаватель по классу фортепиано, автор методики группового творческого проекта, объединяющего учителя, ученика и родителя. Ее учащиеся – постоянные победители общероссийских и международных конкурсов. В частности, ученица Мария Литовченко в этом году стала лауреатом Iстепени Международного конкурса юных музыкантов "Маленький моцарт" в Санкт-Петербурге.На Ямале также предусмотрены меры поддержки преподавателей детских школ искусств. В частности, премия за высокие профессиональные достижения лучшим педагогическим работникам вручается с 2012 года. Размер премии составляет 40 тысяч рублей. Ежегодно присуждается восемь премий. Кроме того, с 2022 года преподавателям и концертмейстерам школ искусств осуществляются выплаты за подготовку детей-победителей творческих конкурсов. Размер выплат составляет от 40 до 60 тысяч рублей, уточняют власти.

https://ria.ru/20220905/otdeleniya-1814522705.html

новый уренгой

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, новый уренгой, педагоги