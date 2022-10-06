Педагоги ЯНАО вошли в топ-100 лучших преподавателей школ искусств России
CC BY-SA 4.0 / Правительство ЯНАО / Татьяна Томанова, преподаватель ДШИ N2, заслуженный работник культуры РФ
Татьяна Томанова, преподаватель ДШИ N2, заслуженный работник культуры РФ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Два педагога из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли в топ-100 лучших преподавателей школ искусств России, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Минкультуры России утвердило перечень победителей конкурса на присуждение премий лучшим преподавателям детских школ искусств и детских музыкальных школ. В этом году лауреатами премии стали двое ямальских представителей: Татьяна Томанова, преподаватель ДШИ N2, заслуженный работник культуры РФ из Нового Уренгоя и Наталья Скорик, преподаватель ДМШ N2 имени В. А. Коха из Ноябрьска", - говорится в сообщении.
Премия присуждается впервые. Ее вручат за достижения в педагогической деятельности по предпрофессиональным образовательным программам в области музыкального искусства. Размер премии составляет 500 тысяч рублей, отмечает пресс-служба.
Татьяна Томанова – преподаватель по классу фортепиано, автор ряда образовательных программ, среди которых экспериментальная модульная программа по учебному предмету "Ансамбль", а также "Композиция" и "Музыкальный анализ". Ежегодно ее ученики становятся победителями престижных творческих конкурсов и участниками крупных федеральных проектов. Среди последних ярких достижений – защита проекта ученицей Дарьей Божченко перед министром культуры России в рамках Детского культурного форума в августе 2022 года.
Наталья Скорик – преподаватель по классу фортепиано, автор методики группового творческого проекта, объединяющего учителя, ученика и родителя. Ее учащиеся – постоянные победители общероссийских и международных конкурсов. В частности, ученица Мария Литовченко в этом году стала лауреатом Iстепени Международного конкурса юных музыкантов "Маленький моцарт" в Санкт-Петербурге.
CC BY-SA 4.0 / Правительство ЯНАО / Наталья Скорик, преподаватель ДМШ N2 имени В. А. Коха из Ноябрьска
Наталья Скорик, преподаватель ДМШ N2 имени В. А. Коха из Ноябрьска
На Ямале также предусмотрены меры поддержки преподавателей детских школ искусств. В частности, премия за высокие профессиональные достижения лучшим педагогическим работникам вручается с 2012 года. Размер премии составляет 40 тысяч рублей. Ежегодно присуждается восемь премий. Кроме того, с 2022 года преподавателям и концертмейстерам школ искусств осуществляются выплаты за подготовку детей-победителей творческих конкурсов. Размер выплат составляет от 40 до 60 тысяч рублей, уточняют власти.