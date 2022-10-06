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Педагоги ЯНАО вошли в топ-100 лучших преподавателей школ искусств России - РИА Новости, 06.10.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221006/yanao-1822017698.html
Педагоги ЯНАО вошли в топ-100 лучших преподавателей школ искусств России
Педагоги ЯНАО вошли в топ-100 лучших преподавателей школ искусств России - РИА Новости, 06.10.2022
Педагоги ЯНАО вошли в топ-100 лучших преподавателей школ искусств России
Два педагога из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли в топ-100 лучших преподавателей школ искусств России, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:56
2022-10-06T16:56
ямало-ненецкий автономный округ
общество
новый уренгой
педагоги
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Два педагога из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли в топ-100 лучших преподавателей школ искусств России, сообщает пресс-служба губернатора региона."Минкультуры России утвердило перечень победителей конкурса на присуждение премий лучшим преподавателям детских школ искусств и детских музыкальных школ. В этом году лауреатами премии стали двое ямальских представителей: Татьяна Томанова, преподаватель ДШИ N2, заслуженный работник культуры РФ из Нового Уренгоя и Наталья Скорик, преподаватель ДМШ N2 имени В. А. Коха из Ноябрьска", - говорится в сообщении.Премия присуждается впервые. Ее вручат за достижения в педагогической деятельности по предпрофессиональным образовательным программам в области музыкального искусства. Размер премии составляет 500 тысяч рублей, отмечает пресс-служба.Татьяна Томанова – преподаватель по классу фортепиано, автор ряда образовательных программ, среди которых экспериментальная модульная программа по учебному предмету "Ансамбль", а также "Композиция" и "Музыкальный анализ". Ежегодно ее ученики становятся победителями престижных творческих конкурсов и участниками крупных федеральных проектов. Среди последних ярких достижений – защита проекта ученицей Дарьей Божченко перед министром культуры России в рамках Детского культурного форума в августе 2022 года.Наталья Скорик – преподаватель по классу фортепиано, автор методики группового творческого проекта, объединяющего учителя, ученика и родителя. Ее учащиеся – постоянные победители общероссийских и международных конкурсов. В частности, ученица Мария Литовченко в этом году стала лауреатом Iстепени Международного конкурса юных музыкантов "Маленький моцарт" в Санкт-Петербурге.На Ямале также предусмотрены меры поддержки преподавателей детских школ искусств. В частности, премия за высокие профессиональные достижения лучшим педагогическим работникам вручается с 2012 года. Размер премии составляет 40 тысяч рублей. Ежегодно присуждается восемь премий. Кроме того, с 2022 года преподавателям и концертмейстерам школ искусств осуществляются выплаты за подготовку детей-победителей творческих конкурсов. Размер выплат составляет от 40 до 60 тысяч рублей, уточняют власти.
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общество, новый уренгой, педагоги
Ямало-Ненецкий автономный округ, Общество, Новый Уренгой, педагоги
16:56 06.10.2022
 

Педагоги ЯНАО вошли в топ-100 лучших преподавателей школ искусств России

CC BY-SA 4.0 / Правительство ЯНАО / Татьяна Томанова, преподаватель ДШИ N2, заслуженный работник культуры РФ
Татьяна Томанова, преподаватель ДШИ N2, заслуженный работник культуры РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Правительство ЯНАО /
Татьяна Томанова, преподаватель ДШИ N2, заслуженный работник культуры РФ
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Два педагога из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли в топ-100 лучших преподавателей школ искусств России, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Минкультуры России утвердило перечень победителей конкурса на присуждение премий лучшим преподавателям детских школ искусств и детских музыкальных школ. В этом году лауреатами премии стали двое ямальских представителей: Татьяна Томанова, преподаватель ДШИ N2, заслуженный работник культуры РФ из Нового Уренгоя и Наталья Скорик, преподаватель ДМШ N2 имени В. А. Коха из Ноябрьска", - говорится в сообщении.
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Премия присуждается впервые. Ее вручат за достижения в педагогической деятельности по предпрофессиональным образовательным программам в области музыкального искусства. Размер премии составляет 500 тысяч рублей, отмечает пресс-служба.
Татьяна Томанова – преподаватель по классу фортепиано, автор ряда образовательных программ, среди которых экспериментальная модульная программа по учебному предмету "Ансамбль", а также "Композиция" и "Музыкальный анализ". Ежегодно ее ученики становятся победителями престижных творческих конкурсов и участниками крупных федеральных проектов. Среди последних ярких достижений – защита проекта ученицей Дарьей Божченко перед министром культуры России в рамках Детского культурного форума в августе 2022 года.
Наталья Скорик – преподаватель по классу фортепиано, автор методики группового творческого проекта, объединяющего учителя, ученика и родителя. Ее учащиеся – постоянные победители общероссийских и международных конкурсов. В частности, ученица Мария Литовченко в этом году стала лауреатом Iстепени Международного конкурса юных музыкантов "Маленький моцарт" в Санкт-Петербурге.
CC BY-SA 4.0 / Правительство ЯНАО / Наталья Скорик, преподаватель ДМШ N2 имени В. А. Коха из Ноябрьска
Наталья Скорик, преподаватель ДМШ N2 имени В. А. Коха из Ноябрьска - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Правительство ЯНАО /
Наталья Скорик, преподаватель ДМШ N2 имени В. А. Коха из Ноябрьска
На Ямале также предусмотрены меры поддержки преподавателей детских школ искусств. В частности, премия за высокие профессиональные достижения лучшим педагогическим работникам вручается с 2012 года. Размер премии составляет 40 тысяч рублей. Ежегодно присуждается восемь премий. Кроме того, с 2022 года преподавателям и концертмейстерам школ искусств осуществляются выплаты за подготовку детей-победителей творческих конкурсов. Размер выплат составляет от 40 до 60 тысяч рублей, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоНовый Уренгойпедагоги
 
 
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