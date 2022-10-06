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Эксперт рассказал, как мошенники обходят защиту WhatsApp - РИА Новости, 06.10.2022
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Эксперт рассказал, как мошенники обходят защиту WhatsApp
Эксперт рассказал, как мошенники обходят защиту WhatsApp - РИА Новости, 06.10.2022
Эксперт рассказал, как мошенники обходят защиту WhatsApp
Злоумышленники могут получить доступ к телефону и к самой переписке пользователей WhatsApp через "черный ход", оставленный компанией для спецслужб, поделился... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:03
2022-10-06T17:07
технологии
владимир зыков
павел дуров
великобритания
сша
whatsapp inc.
ано "цифровые платформы"
telegram
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Злоумышленники могут получить доступ к телефону и к самой переписке пользователей WhatsApp через "черный ход", оставленный компанией для спецслужб, поделился мнением с РИА Новости директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.Ранее в четверг основатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за проблем с безопасностью в WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всему на телефонах пользователей. Также глава Telegram отметил, что WhatsApp сталкивается с подобной проблемой уже не в первый раз, что говорит о перспективах наличия новых недостатков безопасности."Сегодня WhatsApp работает по шифрованному протоколу end-to-end шифрование или сквозное шифрование, которое означает, что переписка и обмен файлами, которые два человека производят между собой, они не хранятся на серверах, а хранятся только на устройствах двух людей, которые между собой обмениваются информацией", - сказал Зыков.Эксперт также добавил, что "периодически спецслужбы разных стран обращаются к WhatsApp с тем, чтобы они сделали backdoor". Зыков напомнил, что есть альянс спецслужб "Пять глаз", в который входят спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии."Они подписали меморандум, в котором призвали Meta* дать им backdoor - специальную уязвимость, которая позволяет спецслужбам попадать в приложение с помощью этой уязвимости", - пояснил эксперт.Зыков пояснил, что "через backdoor, которые компания WhatsApp оставляет для спецслужб, через них могут проникать и злоумышленники".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221006/whatsapp-1821872762.html
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технологии, владимир зыков, павел дуров, великобритания, сша, whatsapp inc., ано "цифровые платформы", telegram, австралия
Технологии, Владимир Зыков, Павел Дуров, Великобритания, США, WhatsApp Inc., АНО "Цифровые платформы", Telegram, Австралия
17:03 06.10.2022 (обновлено: 17:07 06.10.2022)
 
Эксперт рассказал, как мошенники обходят защиту WhatsApp

Эксперт: мошенники проникают в WhatsApp через "черный ход", оставленный для спецслужб

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Злоумышленники могут получить доступ к телефону и к самой переписке пользователей WhatsApp через "черный ход", оставленный компанией для спецслужб, поделился мнением с РИА Новости директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.
Ранее в четверг основатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за проблем с безопасностью в WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всему на телефонах пользователей. Также глава Telegram отметил, что WhatsApp сталкивается с подобной проблемой уже не в первый раз, что говорит о перспективах наличия новых недостатков безопасности.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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"Сегодня WhatsApp работает по шифрованному протоколу end-to-end шифрование или сквозное шифрование, которое означает, что переписка и обмен файлами, которые два человека производят между собой, они не хранятся на серверах, а хранятся только на устройствах двух людей, которые между собой обмениваются информацией", - сказал Зыков.
Эксперт также добавил, что "периодически спецслужбы разных стран обращаются к WhatsApp с тем, чтобы они сделали backdoor". Зыков напомнил, что есть альянс спецслужб "Пять глаз", в который входят спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии.
"Они подписали меморандум, в котором призвали Meta* дать им backdoor - специальную уязвимость, которая позволяет спецслужбам попадать в приложение с помощью этой уязвимости", - пояснил эксперт.
Зыков пояснил, что "через backdoor, которые компания WhatsApp оставляет для спецслужб, через них могут проникать и злоумышленники".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ТехнологииВладимир ЗыковПавел ДуровВеликобританияСШАWhatsApp Inc.АНО "Цифровые платформы"TelegramАвстралия
 
 
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