https://ria.ru/20221006/whatsapp-1821872762.html
Основатель Telegram Павел Дуров назвал мессенджер WhatsApp небезопасным
Основатель Telegram Павел Дуров назвал мессенджер WhatsApp небезопасным - РИА Новости, 06.10.2022
Основатель Telegram Павел Дуров назвал мессенджер WhatsApp небезопасным
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за проблем с безопасностью в WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всему на телефонах пользователей. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T08:40
2022-10-06T08:40
2022-10-06T10:39
общество
павел дуров
россия
whatsapp inc.
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за проблем с безопасностью в WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всему на телефонах пользователей."Хакеры могут получить полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp на прошлой неделе", — написал Дуров в своем Telegram-канале.Он добавил, что для получения контроля над мобильным устройством хакерам достаточно отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок в приложении.Также глава Telegram отметил, что WhatsApp сталкивается с подобной проблемой уже не в первый раз, что говорит о перспективах наличия новых недостатков безопасности.WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220728/whatsapp-1805512078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, павел дуров, россия, whatsapp inc.
Общество, Павел Дуров, Россия, WhatsApp Inc.
08:40 06.10.2022 (обновлено: 10:39 06.10.2022)
Основатель Telegram Павел Дуров назвал мессенджер WhatsApp небезопасным
Павел Дуров предупредил, что хакеры могут получить доступ к телефону через WhatsApp
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил
, что из-за проблем с безопасностью в WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всему на телефонах пользователей.
"Хакеры могут получить полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp на прошлой неделе", — написал Дуров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что для получения контроля над мобильным устройством хакерам достаточно отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок в приложении.
Также глава Telegram отметил, что WhatsApp сталкивается с подобной проблемой уже не в первый раз, что говорит о перспективах наличия новых недостатков безопасности.
"Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp — он уже 13 лет является инструментом слежки", — подытожил Дуров.
WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.