https://ria.ru/20221006/whatsapp-1821872762.html

Основатель Telegram Павел Дуров назвал мессенджер WhatsApp небезопасным

Основатель Telegram Павел Дуров назвал мессенджер WhatsApp небезопасным - РИА Новости, 06.10.2022

Основатель Telegram Павел Дуров назвал мессенджер WhatsApp небезопасным

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за проблем с безопасностью в WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всему на телефонах пользователей. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T08:40

2022-10-06T08:40

2022-10-06T10:39

общество

павел дуров

россия

whatsapp inc.

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за проблем с безопасностью в WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всему на телефонах пользователей."Хакеры могут получить полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp на прошлой неделе", — написал Дуров в своем Telegram-канале.Он добавил, что для получения контроля над мобильным устройством хакерам достаточно отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок в приложении.Также глава Telegram отметил, что WhatsApp сталкивается с подобной проблемой уже не в первый раз, что говорит о перспективах наличия новых недостатков безопасности.WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220728/whatsapp-1805512078.html

https://ria.ru/20220623/telegram-1797704870.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, павел дуров, россия, whatsapp inc.