https://ria.ru/20221006/vybory-1821864966.html

Посол оценил влияние выборов в Бразилии на отношения с Россией

Посол оценил влияние выборов в Бразилии на отношения с Россией - РИА Новости, 06.10.2022

Посол оценил влияние выборов в Бразилии на отношения с Россией

Развитие отношений России и Бразилии не зависит от победы того или иного политика на выборах, они носят стратегический характер, сообщил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T06:44

2022-10-06T06:44

2022-10-06T09:18

алексей лабецкий

луис инасиу лула да силва

жаир болсонару

бразилия

россия

в мире

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БРАЗИЛИА, 6 окт – РИА Новости. Развитие отношений России и Бразилии не зависит от победы того или иного политика на выборах, они носят стратегический характер, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Алексей Лабецкий по итогам первого тура выборов президента.Голосование состоялось 2 октября. Ни один из кандидатов не набрал свыше 50%, поэтому 30 октября состоится второй тур. В него прошли экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и действующий глава государства Жаир Болсонару."Развитие нашего стратегического партнерства с Бразилией не зависит от таких политических факторов, как победа того или иного политического деятеля. История наших отношений за последние 20 лет надежно это доказала. Более того, наши отношения развиваются не только в политической области, включая двусторонний и многосторонний форматы, но и в экономической сфере", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>>

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алексей лабецкий, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, бразилия, россия, в мире