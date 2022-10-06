Лидеры Турции, Азербайджана и Армении впервые встретились в Праге
Эрдоган, Алиев и Пашинян впервые провели личную встречу в Праге
Никол Пашинян, Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев во время встречи в Праге
АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган впервые очно побеседовал с премьером Армении Николом Пашиняном на полях первого заседания Европейского политического сообщества в Праге, на встрече присутствовал и азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
В четверг в 19.00 мск ожидается первая очная встреча Эрдогана и Пашиняна, стороны намерены обсудить возобновленный процесс нормализации отношений.
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Состоявшаяся в кулуарах заседания Европейского политического сообщества беседа Эрдогана, Пашиняна и Алиева - первая встреча в этом формате и первая очная беседа Эрдогана и Пашиняна - ранее они говорили по телефону. Тема беседы не разглашается.
Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт, со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
Главными темами саммита, в котором примут участие лидеры 44 стран, станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика, пояснил европейский чиновник. На полях саммита пройдут двусторонние и многосторонние встречи. В частности, ЕС планирует контакты для очередной попытки урегулировать конфликт Армении и Азербайджана. Как ожидается, Владимир Зеленский обратится к участникам саммита по видеосвязи.