https://ria.ru/20221006/vstrecha-1822001226.html

Лидеры Турции, Азербайджана и Армении впервые встретились в Праге

Лидеры Турции, Азербайджана и Армении впервые встретились в Праге - РИА Новости, 06.10.2022

Лидеры Турции, Азербайджана и Армении впервые встретились в Праге

Президент Турции Тайип Эрдоган впервые очно побеседовал с премьером Армении Николом Пашиняном на полях первого заседания Европейского политического сообщества в РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:02

2022-10-06T16:02

2022-10-06T16:02

в мире

никол пашинян

ильхам алиев

реджеп тайип эрдоган

армения

турция

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822016784_0:200:1068:800_1920x0_80_0_0_caf51ea655228061c3bd6de07099d79f.jpg

АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган впервые очно побеседовал с премьером Армении Николом Пашиняном на полях первого заседания Европейского политического сообщества в Праге, на встрече присутствовал и азербайджанский лидер Ильхам Алиев.В четверг в 19.00 мск ожидается первая очная встреча Эрдогана и Пашиняна, стороны намерены обсудить возобновленный процесс нормализации отношений.Состоявшаяся в кулуарах заседания Европейского политического сообщества беседа Эрдогана, Пашиняна и Алиева - первая встреча в этом формате и первая очная беседа Эрдогана и Пашиняна - ранее они говорили по телефону. Тема беседы не разглашается.Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт, со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.Главными темами саммита, в котором примут участие лидеры 44 стран, станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика, пояснил европейский чиновник. На полях саммита пройдут двусторонние и многосторонние встречи. В частности, ЕС планирует контакты для очередной попытки урегулировать конфликт Армении и Азербайджана. Как ожидается, Владимир Зеленский обратится к участникам саммита по видеосвязи.

https://ria.ru/20220916/azerbaydzhan-1817388070.html

https://ria.ru/20221003/armeniya-1821185276.html

армения

турция

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, никол пашинян, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, армения, турция, азербайджан