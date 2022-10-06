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Лидеры Турции, Азербайджана и Армении впервые встретились в Праге - РИА Новости, 06.10.2022
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Лидеры Турции, Азербайджана и Армении впервые встретились в Праге
Лидеры Турции, Азербайджана и Армении впервые встретились в Праге - РИА Новости, 06.10.2022
Лидеры Турции, Азербайджана и Армении впервые встретились в Праге
Президент Турции Тайип Эрдоган впервые очно побеседовал с премьером Армении Николом Пашиняном на полях первого заседания Европейского политического сообщества в РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:02
2022-10-06T16:02
в мире
никол пашинян
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
армения
турция
азербайджан
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АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган впервые очно побеседовал с премьером Армении Николом Пашиняном на полях первого заседания Европейского политического сообщества в Праге, на встрече присутствовал и азербайджанский лидер Ильхам Алиев.В четверг в 19.00 мск ожидается первая очная встреча Эрдогана и Пашиняна, стороны намерены обсудить возобновленный процесс нормализации отношений.Состоявшаяся в кулуарах заседания Европейского политического сообщества беседа Эрдогана, Пашиняна и Алиева - первая встреча в этом формате и первая очная беседа Эрдогана и Пашиняна - ранее они говорили по телефону. Тема беседы не разглашается.Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт, со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.Главными темами саммита, в котором примут участие лидеры 44 стран, станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика, пояснил европейский чиновник. На полях саммита пройдут двусторонние и многосторонние встречи. В частности, ЕС планирует контакты для очередной попытки урегулировать конфликт Армении и Азербайджана. Как ожидается, Владимир Зеленский обратится к участникам саммита по видеосвязи.
https://ria.ru/20220916/azerbaydzhan-1817388070.html
https://ria.ru/20221003/armeniya-1821185276.html
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в мире, никол пашинян, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, армения, турция, азербайджан
В мире, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган, Армения, Турция, Азербайджан
16:02 06.10.2022
 
Лидеры Турции, Азербайджана и Армении впервые встретились в Праге

Эрдоган, Алиев и Пашинян впервые провели личную встречу в Праге

© Фото : APAНикол Пашинян, Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев во время встречи в Праге
Никол Пашинян, Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев во время встречи в Праге - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : APA
Никол Пашинян, Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев во время встречи в Праге
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган впервые очно побеседовал с премьером Армении Николом Пашиняном на полях первого заседания Европейского политического сообщества в Праге, на встрече присутствовал и азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
В четверг в 19.00 мск ожидается первая очная встреча Эрдогана и Пашиняна, стороны намерены обсудить возобновленный процесс нормализации отношений.
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Ни Баку, ни Ереван не желают широкомасштабной эскалации, заявил Алиев
Состоявшаяся в кулуарах заседания Европейского политического сообщества беседа Эрдогана, Пашиняна и Алиева - первая встреча в этом формате и первая очная беседа Эрдогана и Пашиняна - ранее они говорили по телефону. Тема беседы не разглашается.
Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт, со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
Главными темами саммита, в котором примут участие лидеры 44 стран, станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика, пояснил европейский чиновник. На полях саммита пройдут двусторонние и многосторонние встречи. В частности, ЕС планирует контакты для очередной попытки урегулировать конфликт Армении и Азербайджана. Как ожидается, Владимир Зеленский обратится к участникам саммита по видеосвязи.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 15:42
Пашинян обвинил Баку в невыполнении обещаний по освобождению пленных
 
В миреНикол ПашинянИльхам АлиевРеджеп Тайип ЭрдоганАрменияТурцияАзербайджан
 
 
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