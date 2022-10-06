https://ria.ru/20221006/tyapkin-1821827205.html

Олег Тяпкин: отказ от российского газа может обернуться для ФРГ кризисом

Олег Тяпкин: отказ от российского газа может обернуться для ФРГ кризисом - РИА Новости, 06.10.2022

Олег Тяпкин: отказ от российского газа может обернуться для ФРГ кризисом

Директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин в интервью РИА Новости рассказал, чем обернется для Германии отказ от российского газа, как... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:00

2022-10-06T10:00

2022-10-06T10:00

интервью

олег тяпкин

россия

германия

сергей андреев

польша

олаф шольц

северный поток

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Директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин в интервью РИА Новости рассказал, чем обернется для Германии отказ от российского газа, как Москва смотрит на требования Польши о выплате репараций и возможно ли посредничество Австрии при урегулировании между Россией и Украиной.– Как Москва оценивает с юридической точки зрения требование Варшавы о выплате Россией репараций за потери Польши во время Второй мировой войны?– Как известно, власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к историческому ревизионизму. Лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский 13 сентября этого года упирал на то, что получение репараций от Германии "дело трудное, но реальное", а включение требований по репарациям от России в проект соответствующего парламентского документа – "безусловно правильно, но является действием тактического характера". Польскому политику вторил и президент Польши Анджей Дуда, который заявил, что "мы (польская сторона) должны добиваться репараций также и от России".Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий. Их вопиющая аморальность очевидна: ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев.– Польская прокуратура возбудила уголовное дело по факту нападения на посла России Сергея Андреева 9 мая этого года в Варшаве. Известно ли, как продвигается данное расследование? Рассчитывает ли Россия на объективное судебное решение?– Действия официальной Варшавы в части, касающейся обеспечения гарантированных международным правом условий для деятельности наших загранпредставительств, вызывают закономерные вопросы.Девятого мая этого года имел место вопиющий с точки зрения дипломатической практики инцидент. На посла России в Польше Сергея Андреева в этот праздничный для миллионов людей по всему миру день было совершено нападение. Кощунственная провокация произошла на кладбище советских воинов, павших за освобождение Варшавы.Местные власти и полиция не обеспечили защиту российских дипломатов, соотечественников и поляков, которые пришли почтить память героев. Наши коллеги проявили мужество и хладнокровие в тот момент, когда их окружила многочисленная толпа бесчинствующих провокаторов. Запечатлевшие инцидент кадры облетели весь мир, продемонстрировав ту суровую реальность, в которой функционирует российское загранпредставительство в Польше.Расследование инцидента польскими властями продолжается, однако его судебные перспективы не очевидны. Местные компетентные органы проинформировали наше посольство в Варшаве о том, что уголовные дела по факту надругательства над российским флагом и по факту оскорбления руководителя дипломатического представительства закрыты. В настоящее время продолжаются процессуальные действия в рамках следствия по делу об "активном нападении" на главу российской дипмиссии.– Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что его страна сможет стать независимой от поставок российского газа к концу следующего года. Насколько реален такой сценарий на ваш взгляд? Или это часть политической риторики?– Как представляется, ни о какой риторике здесь речи не идет. Напротив, все громкие заявления о готовности отказаться к концу 2023 года от импорта российского газа и испытываемой гордости в этой связи и о том, что Германия уже сейчас "обходится без российского газа", и что это имеет "гигантское" – факт беспрекословного следования политической элиты Германии русофобским установкам США.Это в полной мере касается поставленной Вашингтоном задачи вытеснения России с европейского энергетического рынка. Действия в этом направлении предпринимались Берлином еще при правительстве Ангелы Меркель. Сейчас мы видим последствия этой стратегии в развитии. Достаточно проследить в ретроспективе "успехи" на этом поприще кабинета Олафа Шольца, и все станет ясно. Это запрет на ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2", давление (с последующей экспроприацией) на германские дочерние структуры ПАО "Газпром", де-факто национализация активов в ФРГ "Роснефти", бездействие Берлина в связи с блокированием транзита нашего газа Киевом и Варшавой, санкции на ремонт и обслуживание оборудования для "Северного потока — 1".При этом Россию объявляют ненадежным поставщиком и обвиняют в нарушении контрактов и использовании "энергетического оружия". Так что полный отказ ФРГ от российского голубого топлива в течение ближайших двух лет вполне допустим. Что же касается последствий этого шага, то они вполне очевидны уже сейчас. Это прогрессирующий в ФРГ экономический и энергетический кризис, гигантский рост цен на энергоносители, сворачивание и вывод за пределы страны производства и инвестиций и, как следствие, снижение конкурентоспособности германской экономики и покупательной способности населения. По признанию того же Роберта Хабека (министр экономики и климата Германии - ред.), на фоне высоких цен на энергию "будущность нашей экономики в опасности, ей грозит долговременный ущерб". Не спрашивайте меня, зачем это все нужно Германии.– Не опасается ли Россия проблем со строительством АЭС "Пакш-2" в Венгрии с учетом текущей ситуации?– На сегодняшний день все совместные проекты с Венгрией в сфере атомной энергетики реализовываются в штатном режиме. Ситуация не претерпела негативных изменений и в контексте известных пакетов антироссийских санкций Евросоюза. Стороны в полном объеме выполняют взятые на себя обязательства. Рассчитываем, что этот флагманский проект нашего взаимодействия будет осуществлен в соответствии с установленным графиком.– Считает ли Москва Австрию нейтральной страной, которая могла бы представлять интересы Украины в России? И могут ли резкие высказывания президента Австрии Александра Ван дер Беллена о России поставить "крест" на возможности Вены стать посредником между Украиной и Россией?– С сожалением приходится констатировать, что на деле нейтралитет Австрии размывается. Австрийское правительство поддержало все антироссийские санкционные меры Евросоюза, отметилось резкими антироссийскими заявлениями, внесло свой вклад в cрежиссированную кампанию высылки российских дипломатов. Поэтому как бы ни старались австрийские официальные представители убедить себя и общественность в незыблемости нейтралитета страны, факты говорят об обратном. То же самое можно сказать и о Швейцарии. На этом фоне любые разговоры о каких-либо честных посреднических услугах этих стран теряют смысл.– Как Москва оценивает приостановку действия соглашения об упрощении выдачи виз со Швейцарией?– Конечно же негативно. Это решение Швейцарии лишний раз подтверждает ее отход от принципов нейтралитета и, безусловно, обесценивает реноме Конфедерации как "честного брокера", которое приносило ей в прошлом немало дивидендов и преимуществ на международной арене.

https://ria.ru/20220921/duda-1818306552.html

https://ria.ru/20221004/reparatsii-1821449972.html

https://ria.ru/20220901/germaniya-1813851712.html

https://ria.ru/20221003/posol-1821158551.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, олег тяпкин, россия, германия, сергей андреев, польша, олаф шольц, северный поток, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)