https://ria.ru/20221006/turtsiya-1821671808.html

Отели Турции нашли способ помочь бездомным животным

Отели Турции нашли способ помочь бездомным животным - РИА Новости, 06.10.2022

Отели Турции нашли способ помочь бездомным животным

В Турции гостиницы планируют перерабатывать остатки еды в корм для бездомных животных, сообщает Turizm Days. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T01:45

2022-10-06T01:45

2022-10-06T01:45

туризм

туризм

новости - туризм

турция

аланья (город)

бездомные животные

отели

еда

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Турции гостиницы планируют перерабатывать остатки еды в корм для бездомных животных, сообщает Turizm Days."Мы поможем уличным зверям обитать в лучших условиях в Аланье, в которой работают более 650 сертифицированных объектов размещения", — заявил президент Торгово-промышленной палаты региона (ALTSO) Мехмет Шахин.Он отметил, что необходимо создать производство кормов, сырьем для которых могут быть остатки еды из отелей и других туристический заведений. Это будет и гуманно, и экономически выгодно.

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

турция

аланья (город)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, аланья (город), бездомные животные, отели, еда