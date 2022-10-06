https://ria.ru/20221006/turtsiya-1821671808.html
Отели Турции нашли способ помочь бездомным животным
Отели Турции нашли способ помочь бездомным животным - РИА Новости, 06.10.2022
Отели Турции нашли способ помочь бездомным животным
В Турции гостиницы планируют перерабатывать остатки еды в корм для бездомных животных, сообщает Turizm Days. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T01:45
2022-10-06T01:45
2022-10-06T01:45
туризм
туризм
новости - туризм
турция
аланья (город)
бездомные животные
отели
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155625/96/1556259630_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_095e5026d727eb12cd7c0ff798ec4d10.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Турции гостиницы планируют перерабатывать остатки еды в корм для бездомных животных, сообщает Turizm Days."Мы поможем уличным зверям обитать в лучших условиях в Аланье, в которой работают более 650 сертифицированных объектов размещения", — заявил президент Торгово-промышленной палаты региона (ALTSO) Мехмет Шахин.Он отметил, что необходимо создать производство кормов, сырьем для которых могут быть остатки еды из отелей и других туристический заведений. Это будет и гуманно, и экономически выгодно.
https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html
турция
аланья (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155625/96/1556259630_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_97fcaab5871136f10bbbe4aa02e58833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, аланья (город), бездомные животные, отели, еда
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Аланья (город), бездомные животные, Отели, Еда
Отели Турции нашли способ помочь бездомным животным
Отели Турции планируют отдавать остатки еды на переработку в корм для бездомных животных