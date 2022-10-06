Рейтинг@Mail.ru
Отели Турции нашли способ помочь бездомным животным - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221006/turtsiya-1821671808.html
Отели Турции нашли способ помочь бездомным животным
Отели Турции нашли способ помочь бездомным животным - РИА Новости, 06.10.2022
Отели Турции нашли способ помочь бездомным животным
В Турции гостиницы планируют перерабатывать остатки еды в корм для бездомных животных, сообщает Turizm Days. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T01:45
2022-10-06T01:45
туризм
туризм
новости - туризм
турция
аланья (город)
бездомные животные
отели
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155625/96/1556259630_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_095e5026d727eb12cd7c0ff798ec4d10.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Турции гостиницы планируют перерабатывать остатки еды в корм для бездомных животных, сообщает Turizm Days."Мы поможем уличным зверям обитать в лучших условиях в Аланье, в которой работают более 650 сертифицированных объектов размещения", — заявил президент Торгово-промышленной палаты региона (ALTSO) Мехмет Шахин.Он отметил, что необходимо создать производство кормов, сырьем для которых могут быть остатки еды из отелей и других туристический заведений. Это будет и гуманно, и экономически выгодно.
https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html
турция
аланья (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155625/96/1556259630_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_97fcaab5871136f10bbbe4aa02e58833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, турция, аланья (город), бездомные животные, отели, еда
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Аланья (город), бездомные животные, Отели, Еда
01:45 06.10.2022
 
Отели Турции нашли способ помочь бездомным животным

Отели Турции планируют отдавать остатки еды на переработку в корм для бездомных животных

© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Ресторан рядом с портом
Бодрум. Ресторан рядом с портом - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Турции гостиницы планируют перерабатывать остатки еды в корм для бездомных животных, сообщает Turizm Days.
"Мы поможем уличным зверям обитать в лучших условиях в Аланье, в которой работают более 650 сертифицированных объектов размещения", — заявил президент Торгово-промышленной палаты региона (ALTSO) Мехмет Шахин.
Он отметил, что необходимо создать производство кормов, сырьем для которых могут быть остатки еды из отелей и других туристический заведений. Это будет и гуманно, и экономически выгодно.
Туристка осматривает Кызыл Куле в городе Аланья - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября 2021, 08:00Туризм
Город на прекрасной горе. Гид по турецкому курорту Аланья
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияАланья (город)бездомные животныеОтелиЕда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала