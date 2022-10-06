https://ria.ru/20221006/tokaev-1821896110.html

Партия "Ак жол" поддержала выдвижение Токаева на президентских выборах

Партия "Ак жол" поддержала выдвижение Токаева на президентских выборах - РИА Новости, 06.10.2022

Партия "Ак жол" поддержала выдвижение Токаева на президентских выборах

Казахстанская партия "Ак жол" на съезде в четверг в Астане приняла решение о выдвижении действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом на... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:32

2022-10-06T10:32

2022-10-06T10:46

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

ерлан кошанов

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АСТАНА, 6 окт - РИА Новости. Казахстанская партия "Ак жол" на съезде в четверг в Астане приняла решение о выдвижении действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом на внеочередные выборы президента, передает корреспондент РИА Новости.В среду о своей поддержке Токаева в качестве кандидата в президенты заявил ряд общественных организаций и объединений, в том числе национальная волонтерская сеть, гражданский альянс Казахстана, совет генералов, молодежное объединение Qazaqstan team, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, союз спортсменов. Сам Токаев в тот же день заявил, что считает правильным пойти на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. Это, по его мнению, позволит "утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений".Правящая партия "Аманат" на съезде в четверг выдвинула действующего главу государства кандидатом на внеочередные выборы президента, следом за ней Народная партия Казахстана выдвинула Токаева кандидатом. Лидер "Аманата" Ерлан Кошанов, выступая на закрытии съезда, сообщал, что для выдвижения Токаева создана коалиция общественно-политических сил.В отличие от "Аманата" и Народной партии, которые поддержали кандидатуру Токаева на безальтернативной основе, делегаты "Ак жола" на съезде выбирали из четырех кандидатов, однако большинство голосов получил президент.В Казахстане 20 ноября состоятся внеочередные президентские выборы. Право выдвижения кандидата в президенты, согласно законодательству, принадлежит зарегистрированным республиканским общественным объединениям, в том числе политическим партиям.

https://ria.ru/20221005/kazakhstan-1821644261.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, ерлан кошанов