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Народная партия Казахстана также выдвинула Токаева в президенты - РИА Новости, 06.10.2022
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Народная партия Казахстана также выдвинула Токаева в президенты
Народная партия Казахстана также выдвинула Токаева в президенты - РИА Новости, 06.10.2022
Народная партия Казахстана также выдвинула Токаева в президенты
Народная партия Казахстана, являющаяся одной из трех парламентских партий республики, на съезде в четверг в Астане выдвинула действующего главу государства... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T08:33
2022-10-06T08:48
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости. Народная партия Казахстана, являющаяся одной из трех парламентских партий республики, на съезде в четверг в Астане выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом на внеочередные выборы президента, сообщила пресс-служба партии.В среду о поддержке действующего главы государства в качестве кандидата в президенты заявил ряд общественных организаций и объединений, в том числе национальная волонтерская сеть, гражданский альянс Казахстана, совет генералов, молодежное объединение Qazaqstan team, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, союз спортсменов и другие. Сам Токаев в тот же день на встрече с общественностью в Павлодарской области заявил, что считает правильным пойти на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. Это, по его мнению, позволит "утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений". В четверг на съезде кандидатуру Токаева на выборы выдвинула партия власти "Аманат"."Я вношу предложение: несмотря на то, что по конституции глава государства не состоит в какой-либо партии, наша партия не просто поддерживает, а именно выдвигает кандидатуру действующего президента на внеочередных выборах – Касым-Жомарта Токаева", - цитирует пресс-служба выступление на съезде председателя партии Ермухамета Ертысбаева.Делегаты, участвующие в съезде, в ходе голосования поддержали это предложение.Ертысбаев заявил, что Народная партия Казахстана будет активно участвовать в предвыборной кампании, пропагандируя за действующего президента. "Более того, мы считаем, что нужна мощная коалиция трех парламентских партий в поддержку действующего президента, коалиция вместе с неправительственными организациями, различными республиканскими объединениями и многочисленными гражданскими активистами", - отметил он.В Казахстане 20 ноября состоятся внеочередные президентские выборы. Право выдвижения кандидата в президенты, согласно законодательству, принадлежит зарегистрированным республиканским общественным объединениям, в том числе политическим партиям.На прошедших в 2021 году парламентских выборах Народная партия Казахстана набрала более 9% голосов избирателей и прошла в парламент.
https://ria.ru/20221005/kazakhstan-1821601215.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
08:33 06.10.2022 (обновлено: 08:48 06.10.2022)
 
Народная партия Казахстана также выдвинула Токаева в президенты

Народная партия Казахстана вслед за партией "Аманат" выдвинула Токаева в президенты

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости. Народная партия Казахстана, являющаяся одной из трех парламентских партий республики, на съезде в четверг в Астане выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом на внеочередные выборы президента, сообщила пресс-служба партии.
В среду о поддержке действующего главы государства в качестве кандидата в президенты заявил ряд общественных организаций и объединений, в том числе национальная волонтерская сеть, гражданский альянс Казахстана, совет генералов, молодежное объединение Qazaqstan team, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, союз спортсменов и другие. Сам Токаев в тот же день на встрече с общественностью в Павлодарской области заявил, что считает правильным пойти на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. Это, по его мнению, позволит "утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений". В четверг на съезде кандидатуру Токаева на выборы выдвинула партия власти "Аманат".
"Я вношу предложение: несмотря на то, что по конституции глава государства не состоит в какой-либо партии, наша партия не просто поддерживает, а именно выдвигает кандидатуру действующего президента на внеочередных выборах – Касым-Жомарта Токаева", - цитирует пресс-служба выступление на съезде председателя партии Ермухамета Ертысбаева.
Делегаты, участвующие в съезде, в ходе голосования поддержали это предложение.
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Ертысбаев заявил, что Народная партия Казахстана будет активно участвовать в предвыборной кампании, пропагандируя за действующего президента. "Более того, мы считаем, что нужна мощная коалиция трех парламентских партий в поддержку действующего президента, коалиция вместе с неправительственными организациями, различными республиканскими объединениями и многочисленными гражданскими активистами", - отметил он.
В Казахстане 20 ноября состоятся внеочередные президентские выборы. Право выдвижения кандидата в президенты, согласно законодательству, принадлежит зарегистрированным республиканским общественным объединениям, в том числе политическим партиям.
На прошедших в 2021 году парламентских выборах Народная партия Казахстана набрала более 9% голосов избирателей и прошла в парламент.
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