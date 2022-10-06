https://ria.ru/20221006/tokaev-1821872233.html

Народная партия Казахстана также выдвинула Токаева в президенты

Народная партия Казахстана также выдвинула Токаева в президенты - РИА Новости, 06.10.2022

Народная партия Казахстана также выдвинула Токаева в президенты

Народная партия Казахстана, являющаяся одной из трех парламентских партий республики, на съезде в четверг в Астане выдвинула действующего главу государства... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T08:33

2022-10-06T08:33

2022-10-06T08:48

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости. Народная партия Казахстана, являющаяся одной из трех парламентских партий республики, на съезде в четверг в Астане выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом на внеочередные выборы президента, сообщила пресс-служба партии.В среду о поддержке действующего главы государства в качестве кандидата в президенты заявил ряд общественных организаций и объединений, в том числе национальная волонтерская сеть, гражданский альянс Казахстана, совет генералов, молодежное объединение Qazaqstan team, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, союз спортсменов и другие. Сам Токаев в тот же день на встрече с общественностью в Павлодарской области заявил, что считает правильным пойти на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. Это, по его мнению, позволит "утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений". В четверг на съезде кандидатуру Токаева на выборы выдвинула партия власти "Аманат"."Я вношу предложение: несмотря на то, что по конституции глава государства не состоит в какой-либо партии, наша партия не просто поддерживает, а именно выдвигает кандидатуру действующего президента на внеочередных выборах – Касым-Жомарта Токаева", - цитирует пресс-служба выступление на съезде председателя партии Ермухамета Ертысбаева.Делегаты, участвующие в съезде, в ходе голосования поддержали это предложение.Ертысбаев заявил, что Народная партия Казахстана будет активно участвовать в предвыборной кампании, пропагандируя за действующего президента. "Более того, мы считаем, что нужна мощная коалиция трех парламентских партий в поддержку действующего президента, коалиция вместе с неправительственными организациями, различными республиканскими объединениями и многочисленными гражданскими активистами", - отметил он.В Казахстане 20 ноября состоятся внеочередные президентские выборы. Право выдвижения кандидата в президенты, согласно законодательству, принадлежит зарегистрированным республиканским общественным объединениям, в том числе политическим партиям.На прошедших в 2021 году парламентских выборах Народная партия Казахстана набрала более 9% голосов избирателей и прошла в парламент.

https://ria.ru/20221005/kazakhstan-1821601215.html

https://ria.ru/20220929/prazdnik-1820235576.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев