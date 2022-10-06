https://ria.ru/20221006/tokaev-1821868665.html

Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана - РИА Новости, 06.10.2022

Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

Правящая в Казахстане партия "Аманат" выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты, за соответствующее решение... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T07:47

2022-10-06T07:47

2022-10-06T10:36

в мире

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817272991_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_a6ba4aec2c84f44e9cb414c9b4ddf0af.jpg

АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Правящая в Казахстане партия "Аманат" выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты, за соответствующее решение проголосовали делегаты внеочередного XXIV съезда, передает корреспондент РИА Новости.Токаева также поддержала Народная партия и демократическая партия "Ак Жол". Они присоединились к общественным организациям и движениям, которые заявили об этом ранее: среде них национальная волонтерская сеть, гражданский альянс Казахстана, совет генералов, молодежное объединение Qazaqstan team, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, союз спортсменов и другие. Сам политик в тот же день на встрече с общественностью в Павлодарской области назвал правильным решение пойти на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. Это, по его мнению, позволит "утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений".Внеочередные президентские выборы пройдут в республике 20 ноября.

https://radiosputnik.ria.ru/20220901/tokaev-1813750733.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан