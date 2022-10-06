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Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана
Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана - РИА Новости, 06.10.2022
Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана
Правящая в Казахстане партия "Аманат" выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты, за соответствующее решение... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T07:47
2022-10-06T07:47
2022-10-06T10:36
в мире
казахстан
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АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Правящая в Казахстане партия "Аманат" выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты, за соответствующее решение проголосовали делегаты внеочередного XXIV съезда, передает корреспондент РИА Новости.Токаева также поддержала Народная партия и демократическая партия "Ак Жол". Они присоединились к общественным организациям и движениям, которые заявили об этом ранее: среде них национальная волонтерская сеть, гражданский альянс Казахстана, совет генералов, молодежное объединение Qazaqstan team, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, союз спортсменов и другие. Сам политик в тот же день на встрече с общественностью в Павлодарской области назвал правильным решение пойти на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. Это, по его мнению, позволит "утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений".Внеочередные президентские выборы пройдут в республике 20 ноября.
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в мире, казахстан
07:47 06.10.2022 (обновлено: 10:36 06.10.2022)
Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана
Казахстанская правящая партия "Аманат" выдвинула Токаева кандидатом в президенты
АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Правящая в Казахстане партия "Аманат" выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты, за соответствующее решение проголосовали делегаты внеочередного XXIV съезда, передает корреспондент РИА Новости.
"Решено единогласно. Уважаемые однопартийцы, решением XXIV съезда партии "Аманат" Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно выдвинут кандидатом в президенты Республики Казахстан", — сказал исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, подводя итоги собрания.
Токаева также поддержала Народная партия и демократическая партия "Ак Жол". Они присоединились к общественным организациям и движениям, которые заявили об этом ранее: среде них национальная волонтерская сеть, гражданский альянс Казахстана, совет генералов, молодежное объединение Qazaqstan team, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, союз спортсменов и другие.
Сам политик в тот же день на встрече с общественностью в Павлодарской области назвал правильным решение пойти на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. Это, по его мнению, позволит "утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений".
Внеочередные президентские выборы пройдут в республике 20 ноября.