https://ria.ru/20221006/tekhnika-1821884961.html

Источник объяснил перемещение военной техники на юге Молдавии

Источник объяснил перемещение военной техники на юге Молдавии - РИА Новости, 06.10.2022

Источник объяснил перемещение военной техники на юге Молдавии

Перемещение военной техники на участке молдавско-румынской границы связано с совместными учениями молдавских, румынских и британских военнослужащих, сообщил в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:58

2022-10-06T09:58

2022-10-06T09:59

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КИШИНЕВ, 6 окт – РИА Новости. Перемещение военной техники на участке молдавско-румынской границы связано с совместными учениями молдавских, румынских и британских военнослужащих, сообщил в четверг РИА Новости источник в управлении международного сотрудничества минобороны Молдавии.Ранее в Telegram-каналах и соцсетях были опубликованы фото- и видеокадры с перемещением армейской техники на юге Молдавии со стороны Румынии."На следующей неделе, 10 октября, стартуют совместные военные учения с участием наших военных и военных из Румынии и Великобритании. Военная техника прибывает из Румынии именно с этой целью. Маневры были включены в план мероприятий еще год назад", - сообщил источник.На сайте минобороны Молдавии указано, что учения Joint Combined Exchange Training пройдут в учебных центрах национальной армии до 21 октября. Их цель - повышение уровня оперативной совместимости, синхронизация оперативной деятельности между военнослужащими.Ранее глава ведомства Анатолий Носатый сообщил, что национальная армия Молдавии насчитывает 6,5 тысячи военнослужащих и 2 тысячи гражданских, а ее военное оснащение - это старая советская техника.Власти республики заявляют о необходимости закупок вооружения для усиления оборонной способности и укрепления границ в условиях регионального кризиса. Госсекретарь минобороны Валерий Мижа сообщал, что молдавская армия получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники в рамках программы ЕС на 40 миллионов евро, что позволит удвоить оборонный бюджет страны уже в этом году.

https://ria.ru/20221005/moldaviya-1821692954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, румыния, великобритания