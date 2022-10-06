https://ria.ru/20221006/tekhnika-1821884961.html
Источник объяснил перемещение военной техники на юге Молдавии
Источник объяснил перемещение военной техники на юге Молдавии - РИА Новости, 06.10.2022
Источник объяснил перемещение военной техники на юге Молдавии
Перемещение военной техники на участке молдавско-румынской границы связано с совместными учениями молдавских, румынских и британских военнослужащих, сообщил в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:58
2022-10-06T09:58
2022-10-06T09:59
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КИШИНЕВ, 6 окт – РИА Новости. Перемещение военной техники на участке молдавско-румынской границы связано с совместными учениями молдавских, румынских и британских военнослужащих, сообщил в четверг РИА Новости источник в управлении международного сотрудничества минобороны Молдавии.Ранее в Telegram-каналах и соцсетях были опубликованы фото- и видеокадры с перемещением армейской техники на юге Молдавии со стороны Румынии."На следующей неделе, 10 октября, стартуют совместные военные учения с участием наших военных и военных из Румынии и Великобритании. Военная техника прибывает из Румынии именно с этой целью. Маневры были включены в план мероприятий еще год назад", - сообщил источник.На сайте минобороны Молдавии указано, что учения Joint Combined Exchange Training пройдут в учебных центрах национальной армии до 21 октября. Их цель - повышение уровня оперативной совместимости, синхронизация оперативной деятельности между военнослужащими.Ранее глава ведомства Анатолий Носатый сообщил, что национальная армия Молдавии насчитывает 6,5 тысячи военнослужащих и 2 тысячи гражданских, а ее военное оснащение - это старая советская техника.Власти республики заявляют о необходимости закупок вооружения для усиления оборонной способности и укрепления границ в условиях регионального кризиса. Госсекретарь минобороны Валерий Мижа сообщал, что молдавская армия получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники в рамках программы ЕС на 40 миллионов евро, что позволит удвоить оборонный бюджет страны уже в этом году.
https://ria.ru/20221005/moldaviya-1821692954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, румыния, великобритания
В мире, Молдавия, Румыния, Великобритания
09:58 06.10.2022 (обновлено: 09:59 06.10.2022)
Источник объяснил перемещение военной техники на юге Молдавии
Перемещение военной техники на юге Молдавии связано с учениями
КИШИНЕВ, 6 окт – РИА Новости. Перемещение военной техники на участке молдавско-румынской границы связано с совместными учениями молдавских, румынских и британских военнослужащих, сообщил в четверг РИА Новости источник в управлении международного сотрудничества минобороны Молдавии.
Ранее в Telegram-каналах и соцсетях были опубликованы фото- и видеокадры с перемещением армейской техники на юге Молдавии со стороны Румынии
.
"На следующей неделе, 10 октября, стартуют совместные военные учения с участием наших военных и военных из Румынии и Великобритании
. Военная техника прибывает из Румынии именно с этой целью. Маневры были включены в план мероприятий еще год назад", - сообщил источник.
На сайте минобороны Молдавии указано, что учения Joint Combined Exchange Training пройдут в учебных центрах национальной армии до 21 октября. Их цель - повышение уровня оперативной совместимости, синхронизация оперативной деятельности между военнослужащими.
Ранее глава ведомства Анатолий Носатый сообщил, что национальная армия Молдавии насчитывает 6,5 тысячи военнослужащих и 2 тысячи гражданских, а ее военное оснащение - это старая советская техника.
Власти республики заявляют о необходимости закупок вооружения для усиления оборонной способности и укрепления границ в условиях регионального кризиса. Госсекретарь минобороны Валерий Мижа сообщал, что молдавская армия получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники в рамках программы ЕС
на 40 миллионов евро, что позволит удвоить оборонный бюджет страны уже в этом году.