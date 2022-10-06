https://ria.ru/20221006/sotsproekt-1821936482.html

Липецкий социальный IT-проект победил на форуме в Петербурге

Липецкий социальный IT-проект победил на форуме в Петербурге - РИА Новости, 06.10.2022

Липецкий социальный IT-проект победил на форуме в Петербурге

Сервис "Социальный контракт", разработанный липецкими IT-специалистами и представленный на десятом Всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:38

2022-10-06T12:38

2022-10-06T12:38

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

санкт-петербург

россия

технологии

общество

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ЛИПЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Сервис "Социальный контракт", разработанный липецкими IT-специалистами и представленный на десятом Всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Санкт-Петербурге, занял первое место в номинации "Социальная поддержка", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Конкурс "ПРОФ-IT" проводится ежегодно с 2013 года. За это время он стал одним из самых значимых российских IT-событий, в ходе которого определяются лучшие практики региональной информатизации. В этом году на конкурс поступили 345 проектов из 53 регионов России, в том числе 13 - из Липецкой области. Цифровые проекты Липецкой области, обеспечивающие внедрение передовых технологий в различных отраслях экономики и социальной сферы, неоднократно участвовали в различных конкурсных номинациях и получали высокую оценку федеральных экспертов. По словам Артамонова , за последние несколько лет сфера предоставления государственных услуг в Липецкой области качественно изменилась: сервисы стали удобнее, оформление документов проще и быстрее.Он также отметил, что Социальный контракт" признан победителем в премии "Народное признание", как самое удобное приложение для оформления социального контракта всем желающим. Проект липецких разработчиков "Экосистема новой школы" занял второе место в номинации "Образование".

https://ria.ru/20220922/artamonov-1818612174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, санкт-петербург, россия, технологии, общество