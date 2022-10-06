https://ria.ru/20221006/sotsproekt-1821936482.html
Липецкий социальный IT-проект победил на форуме в Петербурге
Липецкий социальный IT-проект победил на форуме в Петербурге - РИА Новости, 06.10.2022
Липецкий социальный IT-проект победил на форуме в Петербурге
Сервис "Социальный контракт", разработанный липецкими IT-специалистами и представленный на десятом Всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:38
2022-10-06T12:38
2022-10-06T12:38
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
санкт-петербург
россия
технологии
общество
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ЛИПЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Сервис "Социальный контракт", разработанный липецкими IT-специалистами и представленный на десятом Всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Санкт-Петербурге, занял первое место в номинации "Социальная поддержка", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Конкурс "ПРОФ-IT" проводится ежегодно с 2013 года. За это время он стал одним из самых значимых российских IT-событий, в ходе которого определяются лучшие практики региональной информатизации. В этом году на конкурс поступили 345 проектов из 53 регионов России, в том числе 13 - из Липецкой области. Цифровые проекты Липецкой области, обеспечивающие внедрение передовых технологий в различных отраслях экономики и социальной сферы, неоднократно участвовали в различных конкурсных номинациях и получали высокую оценку федеральных экспертов. По словам Артамонова , за последние несколько лет сфера предоставления государственных услуг в Липецкой области качественно изменилась: сервисы стали удобнее, оформление документов проще и быстрее.Он также отметил, что Социальный контракт" признан победителем в премии "Народное признание", как самое удобное приложение для оформления социального контракта всем желающим. Проект липецких разработчиков "Экосистема новой школы" занял второе место в номинации "Образование".
https://ria.ru/20220922/artamonov-1818612174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область, санкт-петербург, россия, технологии, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Санкт-Петербург, Россия, Технологии, Общество
ЛИПЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Сервис "Социальный контракт", разработанный липецкими IT-специалистами и представленный на десятом Всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Санкт-Петербурге, занял первое место в номинации "Социальная поддержка", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Конкурс "ПРОФ-IT" проводится ежегодно с 2013 года. За это время он стал одним из самых значимых российских IT-событий, в ходе которого определяются лучшие практики региональной информатизации. В этом году на конкурс поступили 345 проектов из 53 регионов России
, в том числе 13 - из Липецкой области
. Цифровые проекты Липецкой области, обеспечивающие внедрение передовых технологий в различных отраслях экономики и социальной сферы, неоднократно участвовали в различных конкурсных номинациях и получали высокую оценку федеральных экспертов.
По словам Артамонова , за последние несколько лет сфера предоставления государственных услуг в Липецкой области качественно изменилась: сервисы стали удобнее, оформление документов проще и быстрее.
"Это результат большой работы по внедрению бережливых технологий и модернизации процессов. Учреждения стали более клиентоориентированными, и продолжат совершенствоваться", – подчеркнул Артамонов.
Он также отметил, что Социальный контракт" признан победителем в премии "Народное признание", как самое удобное приложение для оформления социального контракта всем желающим. Проект липецких разработчиков "Экосистема новой школы" занял второе место в номинации "Образование".