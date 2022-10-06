https://ria.ru/20221006/sosny-1822071218.html

Более тысячи сосен высадили под Калугой в память о Великом стоянии на Угре

Более тысячи сосен высадили под Калугой в память о Великом стоянии на Угре - РИА Новости, 06.10.2022

Более тысячи сосен высадили под Калугой в память о Великом стоянии на Угре

Более тысячи сосен высадили у села Дворцы в Дзержинском районе Калужской области в память о Великом стоянии на реке Угре 1480 года, сообщает правительство... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T19:41

2022-10-06T19:41

2022-10-06T19:43

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общество

калужская область

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экология

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КАЛУГА, 6 окт – РИА Новости. Более тысячи сосен высадили у села Дворцы в Дзержинском районе Калужской области в память о Великом стоянии на реке Угре 1480 года, сообщает правительство региона.Сообщается, что посадка деревьев стала одним из многих региональных мероприятий всероссийской акции "Сохраним лес", которая проходит в рамках нацпроекта "Экология"."Более тысячи молодых сосен высадили в историческом месте. Здесь в 1480 году воины великого князя Ивана III вели битву с войсками хана Большой Орды Ахмата, который в итоге закончил военную кампанию и ушел в Орду", - говорится в сообщении областного правительства.В посадке деревьев приняли участие министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, представители исполнительной власти и органов местного самоуправления, журналисты, ученики лесничества Silva из Редькинской школы."Высадка сосен на этом поле стала доброй традицией нашего министерства. Это знаковое, историческое место, на котором происходили события Великого стояния на Угре. Это истинное место силы, ведь здесь в конце XV века родилась независимая Россия", - цитирует Олега Калугина пресс-служба правительства региона.

https://ria.ru/20220916/tsvety-1817366816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, калужская область, калуга, экология