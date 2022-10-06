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Более тысячи сосен высадили под Калугой в память о Великом стоянии на Угре - РИА Новости, 06.10.2022
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Калужская область
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Более тысячи сосен высадили под Калугой в память о Великом стоянии на Угре
Более тысячи сосен высадили под Калугой в память о Великом стоянии на Угре - РИА Новости, 06.10.2022
Более тысячи сосен высадили под Калугой в память о Великом стоянии на Угре
Более тысячи сосен высадили у села Дворцы в Дзержинском районе Калужской области в память о Великом стоянии на реке Угре 1480 года, сообщает правительство... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:41
2022-10-06T19:43
калужская область
общество
калужская область
калуга
экология
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КАЛУГА, 6 окт – РИА Новости. Более тысячи сосен высадили у села Дворцы в Дзержинском районе Калужской области в память о Великом стоянии на реке Угре 1480 года, сообщает правительство региона.Сообщается, что посадка деревьев стала одним из многих региональных мероприятий всероссийской акции "Сохраним лес", которая проходит в рамках нацпроекта "Экология"."Более тысячи молодых сосен высадили в историческом месте. Здесь в 1480 году воины великого князя Ивана III вели битву с войсками хана Большой Орды Ахмата, который в итоге закончил военную кампанию и ушел в Орду", - говорится в сообщении областного правительства.В посадке деревьев приняли участие министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, представители исполнительной власти и органов местного самоуправления, журналисты, ученики лесничества Silva из Редькинской школы."Высадка сосен на этом поле стала доброй традицией нашего министерства. Это знаковое, историческое место, на котором происходили события Великого стояния на Угре. Это истинное место силы, ведь здесь в конце XV века родилась независимая Россия", - цитирует Олега Калугина пресс-служба правительства региона.
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общество, калужская область, калуга, экология
Калужская область, Общество, Калужская область, Калуга, Экология
19:41 06.10.2022 (обновлено: 19:43 06.10.2022)
 

Более тысячи сосен высадили под Калугой в память о Великом стоянии на Угре

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкСаженец сосны
Саженец сосны - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Саженец сосны. Архивное фото
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КАЛУГА, 6 окт – РИА Новости. Более тысячи сосен высадили у села Дворцы в Дзержинском районе Калужской области в память о Великом стоянии на реке Угре 1480 года, сообщает правительство региона.
Сообщается, что посадка деревьев стала одним из многих региональных мероприятий всероссийской акции "Сохраним лес", которая проходит в рамках нацпроекта "Экология".
"Более тысячи молодых сосен высадили в историческом месте. Здесь в 1480 году воины великого князя Ивана III вели битву с войсками хана Большой Орды Ахмата, который в итоге закончил военную кампанию и ушел в Орду", - говорится в сообщении областного правительства.
В посадке деревьев приняли участие министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, представители исполнительной власти и органов местного самоуправления, журналисты, ученики лесничества Silva из Редькинской школы.
"Высадка сосен на этом поле стала доброй традицией нашего министерства. Это знаковое, историческое место, на котором происходили события Великого стояния на Угре. Это истинное место силы, ведь здесь в конце XV века родилась независимая Россия", - цитирует Олега Калугина пресс-служба правительства региона.

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