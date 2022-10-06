https://ria.ru/20221006/sng-1821952202.html
Лидеры стран СНГ встретятся 7 октября в Санкт-Петербурге
Лидеры стран СНГ встретятся 7 октября в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 06.10.2022
Лидеры стран СНГ встретятся 7 октября в Санкт-Петербурге
Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет 7 октября в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:22
2022-10-06T13:22
2022-10-06T13:23
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет 7 октября в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Завтра президент (РФ, Владимир Путин - ред.) будет работать в Санкт-Петербурге... целый ряд телефонных разговоров международных (запланирован - ред.), мы будем вас информировать. И также в середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав-государств участников СНГ", - сказал он журналистам.По словам Пескова, встреча пройдет в Константиновском дворце. Пресс-секретарь главы российского государства назвал ее очень важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что главы стран СНГ поздравят Владимира Путина с юбилеем, так как знакомы не один год."Как правило, протокол этого (поздравления - ред.) никогда не предусматривает. И зачастую подарки-то обычно передаются по линии протоколов, но, разумеется, все-таки все друг друга не первый год или даже не одно десятилетие знают, знакомы друг с другом, поэтому наверняка чисто по-человечески будут поздравлять с днем рождения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, предусмотрено ли протоколом поздравление Путина с днем рождения главами других государств.Песков также отметил, что в пятницу у президента будет напряженный рабочий день."А что касается уже семейных дел, это отдельно. Вы знаете, мы об этом обычно говорить не любим", - добавил Песков.Прошлая неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря
https://ria.ru/20221006/lavrov-1821928118.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, санкт-петербург, россия, снг
В мире, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Россия, СНГ
13:22 06.10.2022 (обновлено: 13:23 06.10.2022)
Лидеры стран СНГ встретятся 7 октября в Санкт-Петербурге
Песков: неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет 7 октября в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет 7 октября в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Завтра президент (РФ, Владимир Путин
- ред.) будет работать в Санкт-Петербурге... целый ряд телефонных разговоров международных (запланирован - ред.), мы будем вас информировать. И также в середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав-государств участников СНГ", - сказал он журналистам.
По словам Пескова, встреча пройдет в Константиновском дворце. Пресс-секретарь главы российского государства назвал ее очень важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что главы стран СНГ поздравят Владимира Путина с юбилеем, так как знакомы не один год.
"Как правило, протокол этого (поздравления - ред.) никогда не предусматривает. И зачастую подарки-то обычно передаются по линии протоколов, но, разумеется, все-таки все друг друга не первый год или даже не одно десятилетие знают, знакомы друг с другом, поэтому наверняка чисто по-человечески будут поздравлять с днем рождения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, предусмотрено ли протоколом поздравление Путина с днем рождения главами других государств.
Песков также отметил, что в пятницу у президента будет напряженный рабочий день.
"А что касается уже семейных дел, это отдельно. Вы знаете, мы об этом обычно говорить не любим", - добавил Песков.
Прошлая неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря