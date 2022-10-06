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В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения тыла
В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения тыла - РИА Новости, 06.10.2022
В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения тыла
Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T07:59
2022-10-06T07:59
2022-10-06T12:12
безопасность
частичная мобилизация в россии
россия
госдума рф
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла, сообщил член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев."Одновременно два председателя наших комитетов - по безопасности и по обороне - написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме... Внимание, вопрос: где (все это)?" - сообщил Гурулев в эфире "России 1".Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221005/mobilizovannye-1821676818.html
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безопасность, частичная мобилизация в россии, россия, госдума рф
Безопасность, Частичная мобилизация в России, Россия, Госдума РФ
07:59 06.10.2022 (обновлено: 12:12 06.10.2022)
В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения тыла
Главы комитетов в Госдуме призвали Генпрокуратуру разобраться с проблемой снабжения тыла