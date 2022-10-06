https://ria.ru/20221006/shveytsariya-1821882140.html

В МИД оценили приостановку соглашения об упрощении выдачи виз со Швейцарией

В МИД оценили приостановку соглашения об упрощении выдачи виз со Швейцарией - РИА Новости, 06.10.2022

В МИД оценили приостановку соглашения об упрощении выдачи виз со Швейцарией

Москва негативно оценивает приостановку действия соглашения об упрощении выдачи виз со Швейцарией, это только подтверждает отход Берна от принципов... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:42

2022-10-06T09:42

2022-10-06T10:02

политика

олег тяпкин

швейцария

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва негативно оценивает приостановку действия соглашения об упрощении выдачи виз со Швейцарией, это только подтверждает отход Берна от принципов нейтралитета, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Конечно же негативно. Это решение Швейцарии лишний раз подтверждает её отход от принципов нейтралитета и, безусловно, обесценивает реноме Конфедерации как "честного брокера", которое приносило ей в прошлом немало дивидендов и преимуществ на международной арене", - заявил дипломат.С 19 сентября Швейцария приостановила упрощенную выдачу виз россиянам, стоимость оформления визы была увеличена с 35 до 80 евро, а сроки обработки документов теперь составляют 15 дней. Студенты, спортсмены, журналисты и дальнобойщики из РФ также больше не имеют права на упрощенный визовый режим со Швейцарией.Ранее пресс-секретарь швейцарского госсекретариата по вопросам миграции Лукас Ридер объяснил РИА Новости, что к россиянам вместо соглашения об упрощенной процедуре выдачи виз теперь будут применяться общие условия въезда в шенгенскую зону, и соответствующие визовые процедуры возвращаются к обычным правилам визового кодекса.С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан РФ и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221004/mid-1821526634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, олег тяпкин, швейцария, россия