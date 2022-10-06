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Депутата Омского горсовета оштрафовали за угрозы соседке

Депутата Омского горсовета оштрафовали за угрозы соседке - РИА Новости, 06.10.2022

Депутата Омского горсовета оштрафовали за угрозы соседке

Депутата Омского городского совета Анну Степаненко, угрожавшую соседке, оштрафовали за мелкое хулиганство на 500 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:22

2022-10-06T15:22

2022-10-06T15:22

происшествия

александр бурков

александр бастрыкин

россия

омская область

омский городской совет

справедливая россия

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ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Депутата Омского городского совета Анну Степаненко, угрожавшую соседке, оштрафовали за мелкое хулиганство на 500 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного управления МВД.Степаненко является депутатом горсовета от партии "Справедливая Россия", в которой также состоит губернатор Омской области Александр Бурков. В полицию 12 сентября обратилась ее соседка Камила Адамсон, которая пожаловалась, что Степаненко ей неоднократно угрожала и оскорбляла по национальному признаку. По словам Адамсон, конфликт начался еще летом. Женщина отметила, что депутат горсовета вместе с депутатом от той же партии Натальей Астапчик и еще одной женщиной ломилась к ней в квартиру. Адамсон утверждала, что Степаненко требовала съехать из дома и высказывала неприязнь по национальному признаку."Проверка по данному факту завершена. В результате за нарушение общественного порядка женщина привлечена к административной ответственности по статье мелкое хулиганство. Штраф в данном случае составляет 500 рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.Конфликт получил резонанс в соцсетях. Степаненко публично извинилась перед Адамсон. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин требовал провести проверку инцидента.

https://realty.ria.ru/20220519/chaty-1788162811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр бурков, александр бастрыкин, россия, омская область, омский городской совет, справедливая россия