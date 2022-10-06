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Депутата Омского горсовета оштрафовали за угрозы соседке - РИА Новости, 06.10.2022
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Депутата Омского горсовета оштрафовали за угрозы соседке
Депутата Омского горсовета оштрафовали за угрозы соседке - РИА Новости, 06.10.2022
Депутата Омского горсовета оштрафовали за угрозы соседке
Депутата Омского городского совета Анну Степаненко, угрожавшую соседке, оштрафовали за мелкое хулиганство на 500 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:22
2022-10-06T15:22
происшествия
александр бурков
александр бастрыкин
россия
омская область
омский городской совет
справедливая россия
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ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Депутата Омского городского совета Анну Степаненко, угрожавшую соседке, оштрафовали за мелкое хулиганство на 500 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного управления МВД.Степаненко является депутатом горсовета от партии "Справедливая Россия", в которой также состоит губернатор Омской области Александр Бурков. В полицию 12 сентября обратилась ее соседка Камила Адамсон, которая пожаловалась, что Степаненко ей неоднократно угрожала и оскорбляла по национальному признаку. По словам Адамсон, конфликт начался еще летом. Женщина отметила, что депутат горсовета вместе с депутатом от той же партии Натальей Астапчик и еще одной женщиной ломилась к ней в квартиру. Адамсон утверждала, что Степаненко требовала съехать из дома и высказывала неприязнь по национальному признаку."Проверка по данному факту завершена. В результате за нарушение общественного порядка женщина привлечена к административной ответственности по статье мелкое хулиганство. Штраф в данном случае составляет 500 рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.Конфликт получил резонанс в соцсетях. Степаненко публично извинилась перед Адамсон. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин требовал провести проверку инцидента.
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происшествия, александр бурков, александр бастрыкин, россия, омская область, омский городской совет, справедливая россия
Происшествия, Александр Бурков, Александр Бастрыкин, Россия, Омская область, Омский городской совет, Справедливая Россия
15:22 06.10.2022
 
Депутата Омского горсовета оштрафовали за угрозы соседке

Депутата Омского горсовета оштрафовали на 500 рублей за угрозы соседке

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Депутата Омского городского совета Анну Степаненко, угрожавшую соседке, оштрафовали за мелкое хулиганство на 500 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного управления МВД.
Степаненко является депутатом горсовета от партии "Справедливая Россия", в которой также состоит губернатор Омской области Александр Бурков. В полицию 12 сентября обратилась ее соседка Камила Адамсон, которая пожаловалась, что Степаненко ей неоднократно угрожала и оскорбляла по национальному признаку. По словам Адамсон, конфликт начался еще летом. Женщина отметила, что депутат горсовета вместе с депутатом от той же партии Натальей Астапчик и еще одной женщиной ломилась к ней в квартиру. Адамсон утверждала, что Степаненко требовала съехать из дома и высказывала неприязнь по национальному признаку.
"Проверка по данному факту завершена. В результате за нарушение общественного порядка женщина привлечена к административной ответственности по статье мелкое хулиганство. Штраф в данном случае составляет 500 рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Конфликт получил резонанс в соцсетях. Степаненко публично извинилась перед Адамсон. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин требовал провести проверку инцидента.
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ПроисшествияАлександр БурковАлександр БастрыкинРоссияОмская областьОмский городской советСправедливая Россия
 
 
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