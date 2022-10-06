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Депутата Омского горсовета оштрафовали за угрозы соседке
Депутата Омского горсовета оштрафовали за угрозы соседке - РИА Новости, 06.10.2022
Депутата Омского горсовета оштрафовали за угрозы соседке
Депутата Омского городского совета Анну Степаненко, угрожавшую соседке, оштрафовали за мелкое хулиганство на 500 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:22
2022-10-06T15:22
2022-10-06T15:22
происшествия
александр бурков
александр бастрыкин
россия
омская область
омский городской совет
справедливая россия
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ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Депутата Омского городского совета Анну Степаненко, угрожавшую соседке, оштрафовали за мелкое хулиганство на 500 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного управления МВД.Степаненко является депутатом горсовета от партии "Справедливая Россия", в которой также состоит губернатор Омской области Александр Бурков. В полицию 12 сентября обратилась ее соседка Камила Адамсон, которая пожаловалась, что Степаненко ей неоднократно угрожала и оскорбляла по национальному признаку. По словам Адамсон, конфликт начался еще летом. Женщина отметила, что депутат горсовета вместе с депутатом от той же партии Натальей Астапчик и еще одной женщиной ломилась к ней в квартиру. Адамсон утверждала, что Степаненко требовала съехать из дома и высказывала неприязнь по национальному признаку."Проверка по данному факту завершена. В результате за нарушение общественного порядка женщина привлечена к административной ответственности по статье мелкое хулиганство. Штраф в данном случае составляет 500 рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.Конфликт получил резонанс в соцсетях. Степаненко публично извинилась перед Адамсон. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин требовал провести проверку инцидента.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бурков, александр бастрыкин, россия, омская область, омский городской совет, справедливая россия
Происшествия, Александр Бурков, Александр Бастрыкин, Россия, Омская область, Омский городской совет, Справедливая Россия
Депутата Омского горсовета оштрафовали за угрозы соседке
Депутата Омского горсовета оштрафовали на 500 рублей за угрозы соседке