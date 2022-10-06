Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал Эрдогана бороться с "любым обходом" антироссийских санкций - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822083917.html
Макрон призвал Эрдогана бороться с "любым обходом" антироссийских санкций
Макрон призвал Эрдогана бороться с "любым обходом" антироссийских санкций - РИА Новости, 06.10.2022
Макрон призвал Эрдогана бороться с "любым обходом" антироссийских санкций
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал турецкого лидера Тайипа Эрдогана бороться с "любым обходом" санкций против России, сообщает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:52
2022-10-06T20:52
в мире
эммануэль макрон
россия
франция
турция
реджеп тайип эрдоган
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156176/47/1561764767_0:0:3319:1868_1920x0_80_0_0_9224e50ebdc83cc971f72ffcf7138c8b.jpg
ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал турецкого лидера Тайипа Эрдогана бороться с "любым обходом" санкций против России, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Макрон и Эрдоган провели беседу в четверг на полях первого заседания Европейского политического сообщества в Праге."Президент подчеркнул важность сохранения режима европейских санкций, чтобы положить конец эскалации конфликта со стороны России, и призвал бороться с любой стратегией их обхода", - заявили в Елисейском дворце по итогам разговора лидеров.
https://ria.ru/20221006/medvedev-1822064187.html
россия
франция
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156176/47/1561764767_303:0:3032:2047_1920x0_80_0_0_8dedc4b1a9377d5b3e2184794d308a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, россия, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, санкции в отношении россии
В мире, Эммануэль Макрон, Россия, Франция, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Санкции в отношении России
20:52 06.10.2022
 
Макрон призвал Эрдогана бороться с "любым обходом" антироссийских санкций

AFP: Макрон призвал Эрдогана бороться с "любым обходом" антироссийских санкций

© AP Photo / Lefteris PitarakisПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал турецкого лидера Тайипа Эрдогана бороться с "любым обходом" санкций против России, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Макрон и Эрдоган провели беседу в четверг на полях первого заседания Европейского политического сообщества в Праге.
"Президент подчеркнул важность сохранения режима европейских санкций, чтобы положить конец эскалации конфликта со стороны России, и призвал бороться с любой стратегией их обхода", - заявили в Елисейском дворце по итогам разговора лидеров.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
19:07
Медведев сравнил санкции Евросоюза с "кругами ада"
 
В миреЭммануэль МакронРоссияФранцияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала