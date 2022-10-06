https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822083917.html

Макрон призвал Эрдогана бороться с "любым обходом" антироссийских санкций

Макрон призвал Эрдогана бороться с "любым обходом" антироссийских санкций - РИА Новости, 06.10.2022

Макрон призвал Эрдогана бороться с "любым обходом" антироссийских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал турецкого лидера Тайипа Эрдогана бороться с "любым обходом" санкций против России, сообщает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T20:52

2022-10-06T20:52

2022-10-06T20:52

в мире

эммануэль макрон

россия

франция

турция

реджеп тайип эрдоган

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал турецкого лидера Тайипа Эрдогана бороться с "любым обходом" санкций против России, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Макрон и Эрдоган провели беседу в четверг на полях первого заседания Европейского политического сообщества в Праге."Президент подчеркнул важность сохранения режима европейских санкций, чтобы положить конец эскалации конфликта со стороны России, и призвал бороться с любой стратегией их обхода", - заявили в Елисейском дворце по итогам разговора лидеров.

https://ria.ru/20221006/medvedev-1822064187.html

россия

франция

турция

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в мире, эммануэль макрон, россия, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, санкции в отношении россии