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Макрон призвал Эрдогана бороться с "любым обходом" антироссийских санкций
Макрон призвал Эрдогана бороться с "любым обходом" антироссийских санкций - РИА Новости, 06.10.2022
Макрон призвал Эрдогана бороться с "любым обходом" антироссийских санкций
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал турецкого лидера Тайипа Эрдогана бороться с "любым обходом" санкций против России, сообщает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:52
2022-10-06T20:52
2022-10-06T20:52
в мире
эммануэль макрон
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реджеп тайип эрдоган
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал турецкого лидера Тайипа Эрдогана бороться с "любым обходом" санкций против России, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Макрон и Эрдоган провели беседу в четверг на полях первого заседания Европейского политического сообщества в Праге."Президент подчеркнул важность сохранения режима европейских санкций, чтобы положить конец эскалации конфликта со стороны России, и призвал бороться с любой стратегией их обхода", - заявили в Елисейском дворце по итогам разговора лидеров.
https://ria.ru/20221006/medvedev-1822064187.html
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в мире, эммануэль макрон, россия, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, санкции в отношении россии
В мире, Эммануэль Макрон, Россия, Франция, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Санкции в отношении России
Макрон призвал Эрдогана бороться с "любым обходом" антироссийских санкций
AFP: Макрон призвал Эрдогана бороться с "любым обходом" антироссийских санкций