17:45 06.10.2022 (обновлено: 18:38 06.10.2022)
Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России
Евросоюз опубликовал официальный документ с восьмым пакетом санкций против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России.
Ограничения вступают в силу с 7 октября.
Документ среди прочего содержит базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю. При этом транспортировка топлива выше этой цены подпадает под запрет. Он вступит в силу 5 декабря. Запрет на поставку нефтепродуктов дороже установленного уровня начнет действовать с 5 февраля.
Помимо этого, санкционный пакет включает в себя:
- —расширенный запрет на поставки стальной продукции, техники, химикатов, пластика и сигарет;
- —запрет на продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования;
- —запрет на предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг;
- —запрет для граждан стран ЕС занимать руководящие должности в ряде российских госкомпаний;
- —запрет на обслуживание всех криптокошельков граждан и резидентов России.
Также Евросоюз расширил списки граждан России, в отношении которых действуют персональные ограничения. В него, в частности, попали философ Александр Дугин, музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, глава ЦИК Элла Памфилова и другие.
В числе новых предприятий, против которых вводятся ограничения, — "Гознак", ОАО "Завод имени В. А. Дегтярева" и МКБ "Факел".
Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Этот шаг спровоцировал в западных странах рекордную инфляцию и рост цен на топливо.
Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которой — ухудшить жизнь миллионов людей.