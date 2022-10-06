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Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России - РИА Новости, 06.10.2022
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Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России
Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России - РИА Новости, 06.10.2022
Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России
Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:45
2022-10-06T18:38
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России.Ограничения вступают в силу с 7 октября.Документ среди прочего содержит базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю. При этом транспортировка топлива выше этой цены подпадает под запрет. Он вступит в силу 5 декабря. Запрет на поставку нефтепродуктов дороже установленного уровня начнет действовать с 5 февраля.Помимо этого, санкционный пакет включает в себя:Также Евросоюз расширил списки граждан России, в отношении которых действуют персональные ограничения. В него, в частности, попали философ Александр Дугин, музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, глава ЦИК Элла Памфилова и другие.В числе новых предприятий, против которых вводятся ограничения, — "Гознак", ОАО "Завод имени В. А. Дегтярева" и МКБ "Факел".Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Этот шаг спровоцировал в западных странах рекордную инфляцию и рост цен на топливо.Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которой — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221006/serbiya-1821963445.html
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
17:45 06.10.2022 (обновлено: 18:38 06.10.2022)
 
Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России

Евросоюз опубликовал официальный документ с восьмым пакетом санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России.
Ограничения вступают в силу с 7 октября.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
13:49
В МИД прокомментировали привлечение Сербии к санкциям
Документ среди прочего содержит базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю. При этом транспортировка топлива выше этой цены подпадает под запрет. Он вступит в силу 5 декабря. Запрет на поставку нефтепродуктов дороже установленного уровня начнет действовать с 5 февраля.
Помимо этого, санкционный пакет включает в себя:
  • расширенный запрет на поставки стальной продукции, техники, химикатов, пластика и сигарет;
  • запрет на продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования;
  • запрет на предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг;
  • запрет для граждан стран ЕС занимать руководящие должности в ряде российских госкомпаний;
  • запрет на обслуживание всех криптокошельков граждан и резидентов России.
Также Евросоюз расширил списки граждан России, в отношении которых действуют персональные ограничения. В него, в частности, попали философ Александр Дугин, музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, глава ЦИК Элла Памфилова и другие.
В числе новых предприятий, против которых вводятся ограничения, — "Гознак", ОАО "Завод имени В. А. Дегтярева" и МКБ "Факел".
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
17:24
Премьер Эстонии признала сокращение возможностей ЕС для давления на Россию
Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Этот шаг спровоцировал в западных странах рекордную инфляцию и рост цен на топливо.
Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которой — ухудшить жизнь миллионов людей.
 
РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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