https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822041261.html

Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России

Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России - РИА Новости, 06.10.2022

Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России

Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:45

2022-10-06T17:45

2022-10-06T18:38

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876523_0:223:3120:1978_1920x0_80_0_0_9f69732c52f3b9906cd0bcd9d12e4d1a.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России.Ограничения вступают в силу с 7 октября.Документ среди прочего содержит базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю. При этом транспортировка топлива выше этой цены подпадает под запрет. Он вступит в силу 5 декабря. Запрет на поставку нефтепродуктов дороже установленного уровня начнет действовать с 5 февраля.Помимо этого, санкционный пакет включает в себя:Также Евросоюз расширил списки граждан России, в отношении которых действуют персональные ограничения. В него, в частности, попали философ Александр Дугин, музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, глава ЦИК Элла Памфилова и другие.В числе новых предприятий, против которых вводятся ограничения, — "Гознак", ОАО "Завод имени В. А. Дегтярева" и МКБ "Факел".Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Этот шаг спровоцировал в западных странах рекордную инфляцию и рост цен на топливо.Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которой — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221006/serbiya-1821963445.html

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822031061.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика