https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821929623.html

Глава МВД Сербии заявил о введении "первого пакета санкций" против Белграда

Глава МВД Сербии заявил о введении "первого пакета санкций" против Белграда - РИА Новости, 06.10.2022

Глава МВД Сербии заявил о введении "первого пакета санкций" против Белграда

ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию, заявил сербский... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:21

2022-10-06T12:21

2022-10-06T12:21

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БЕЛГРАД, 6 окт – РИА Новости. ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию, заявил сербский министр внутренних дел Александр Вулин.Представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда в среду сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, запущена техническая процедура окончательного оформления. В санкции, согласно обнародованному ранее предложению Еврокомиссии, войдет законодательная база для установления потолка цен на российскую нефть.Пакет мер активно поддержала Хорватия, где на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубе в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром". Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти."ЕС еще раз доказал, что является клубом стран, у которых стояли дивизии под Сталинградом и единственная последовательность его политики – месть свободным народам. По инициативе закомплексованной Хорватии Сербии запрещают ввозить российскую нефть через Адриатический нефтепровод, а Болгарии не запрещают", - цитирует пресс-службы МВД Вулина."Объяснение, что у болгар есть российский нефтеперерабатывающий завод в Бургасе не соотнеслось с фактом того, что и у сербов в Панчево российский НПЗ. Усташам (хорватским нацистам – ред.) и их союзникам неважно, есть ли в чем-то смысл, важно лишь то, чтобы это вредило Сербии. Усташской инициативой, которую утвердил ЕС, Сербия принуждена покупать более дорогую нефть из Ирака и терять сотни миллионов евро, которые могла бы использовать", - указал член сербского правительства.По словам министра, Сербия в скором будущем должна будет подумать о строительстве нефтепровода в партнерстве с другими странами, "потому что где усташи смогут напакостить и навредить Сербии, они это сделают"."ЕС в котором нашу судьбу решает все менее успешная и все более пакостная Хорватия, место наших будущих унижений и страданий, поэтому лучше быть и военно и политически нейтральной страной, чем членом клуба, где хорватские комплексы и месть будут законом и правилом. ЕС по предложению усташей не ввел восьмой пакет санкций против России, но первый пакет санкций против Сербии, подлый и исподтишка, как только усташи и умеют", - подчеркнул министр внутренних дел.Президент Сербии Александр Вучич 21 августа напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию. Вучич в конце июня говорил, что Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен и на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Однако в конце сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали введение потолка цен на газ из России, против были, по словам главы МИД Венгрии Петер Сийярто "несколько больших, сильных стран Европы".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221004/vuchich-1821428637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сербия, хорватия, александр вулин, евросоюз, россия, экономика