Рейтинг@Mail.ru
Посол России заявил, что США требуют от Бразилии ввести санкции - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821861424.html
Посол России заявил, что США требуют от Бразилии ввести санкции
Посол России заявил, что США требуют от Бразилии ввести санкции - РИА Новости, 06.10.2022
Посол России заявил, что США требуют от Бразилии ввести санкции
США оказывают давление на Бразилию, убеждая ее ввести санкции против Москвы, сообщил РИА Новости посол России в этой латиноамериканской стране Алексей Лабецкий. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T03:39
2022-10-06T09:17
в мире
россия
бразилия
сша
алексей лабецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_88a9b9aff7c63063e696e0d374170b5b.jpg
БРАЗИЛИА, 6 окт – РИА Новости. США оказывают давление на Бразилию, убеждая ее ввести санкции против Москвы, сообщил РИА Новости посол России в этой латиноамериканской стране Алексей Лабецкий.Как отметил Лабецкий, Запад и, прежде всего, США пытаются убедить бразильцев в необходимости антироссийских санкций. "Пока никакого эффекта они не добились", - добавил посол.После начала российской спецоперации на Украине президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции. В июле он сообщил, что антироссийские санкции, введенные Западом, не сработали.В начале августа бывший глава МИД и минобороны Бразилии Селсу Аморим, который выступает в роли советника экс-президента и кандидата на пост главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силва, заявил, что тот также не поддержит санкции в отношении России, если снова возглавит страну.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, но это обернулось проблемами прежде всего для самих США и Европы, спровоцировав резкий рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221001/dizel-1820790439.html
россия
бразилия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0c757d864b871d352ee5414025c58e12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бразилия, сша, алексей лабецкий
В мире, Россия, Бразилия, США, Алексей Лабецкий
03:39 06.10.2022 (обновлено: 09:17 06.10.2022)
 
Посол России заявил, что США требуют от Бразилии ввести санкции

Посол Лабецкий заявил, что США убеждают Бразилию ввести санкции против России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкРио-де-Жанейро
Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Рио-де-Жанейро. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАЗИЛИА, 6 окт – РИА Новости. США оказывают давление на Бразилию, убеждая ее ввести санкции против Москвы, сообщил РИА Новости посол России в этой латиноамериканской стране Алексей Лабецкий.

"Безусловно. Мы это прекрасно видим", - сказал он, отвечая на вопрос, оказывается ли давление на Бразилию.

Как отметил Лабецкий, Запад и, прежде всего, США пытаются убедить бразильцев в необходимости антироссийских санкций. "Пока никакого эффекта они не добились", - добавил посол.
После начала российской спецоперации на Украине президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции. В июле он сообщил, что антироссийские санкции, введенные Западом, не сработали.
В начале августа бывший глава МИД и минобороны Бразилии Селсу Аморим, который выступает в роли советника экс-президента и кандидата на пост главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силва, заявил, что тот также не поддержит санкции в отношении России, если снова возглавит страну.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, но это обернулось проблемами прежде всего для самих США и Европы, спровоцировав резкий рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Читайте полный текст интервью >>>
Порт Сантус - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 03:51
Бразилия получила первую партию российского дизельного топлива
 
В миреРоссияБразилияСШААлексей Лабецкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала