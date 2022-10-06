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Посол России заявил, что США требуют от Бразилии ввести санкции

Посол России заявил, что США требуют от Бразилии ввести санкции - РИА Новости, 06.10.2022

Посол России заявил, что США требуют от Бразилии ввести санкции

США оказывают давление на Бразилию, убеждая ее ввести санкции против Москвы, сообщил РИА Новости посол России в этой латиноамериканской стране Алексей Лабецкий. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T03:39

2022-10-06T03:39

2022-10-06T09:17

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алексей лабецкий

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БРАЗИЛИА, 6 окт – РИА Новости. США оказывают давление на Бразилию, убеждая ее ввести санкции против Москвы, сообщил РИА Новости посол России в этой латиноамериканской стране Алексей Лабецкий.Как отметил Лабецкий, Запад и, прежде всего, США пытаются убедить бразильцев в необходимости антироссийских санкций. "Пока никакого эффекта они не добились", - добавил посол.После начала российской спецоперации на Украине президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции. В июле он сообщил, что антироссийские санкции, введенные Западом, не сработали.В начале августа бывший глава МИД и минобороны Бразилии Селсу Аморим, который выступает в роли советника экс-президента и кандидата на пост главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силва, заявил, что тот также не поддержит санкции в отношении России, если снова возглавит страну.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, но это обернулось проблемами прежде всего для самих США и Европы, спровоцировав резкий рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Читайте полный текст интервью >>>

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в мире, россия, бразилия, сша, алексей лабецкий