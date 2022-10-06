03:39 06.10.2022 (обновлено: 09:17 06.10.2022)
Посол России заявил, что США требуют от Бразилии ввести санкции
Посол Лабецкий заявил, что США убеждают Бразилию ввести санкции против России
Рио-де-Жанейро. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 6 окт – РИА Новости. США оказывают давление на Бразилию, убеждая ее ввести санкции против Москвы, сообщил РИА Новости посол России в этой латиноамериканской стране Алексей Лабецкий.
"Безусловно. Мы это прекрасно видим", - сказал он, отвечая на вопрос, оказывается ли давление на Бразилию.
Как отметил Лабецкий, Запад и, прежде всего, США пытаются убедить бразильцев в необходимости антироссийских санкций. "Пока никакого эффекта они не добились", - добавил посол.
После начала российской спецоперации на Украине президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции. В июле он сообщил, что антироссийские санкции, введенные Западом, не сработали.
В начале августа бывший глава МИД и минобороны Бразилии Селсу Аморим, который выступает в роли советника экс-президента и кандидата на пост главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силва, заявил, что тот также не поддержит санкции в отношении России, если снова возглавит страну.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, но это обернулось проблемами прежде всего для самих США и Европы, спровоцировав резкий рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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