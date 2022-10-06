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"Россия" открывает рейсы из "Внуково" в Екатеринбург, Казань и Челябинск - РИА Новости, 06.10.2022
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"Россия" открывает рейсы из "Внуково" в Екатеринбург, Казань и Челябинск
"Россия" открывает рейсы из "Внуково" в Екатеринбург, Казань и Челябинск - РИА Новости, 06.10.2022
"Россия" открывает рейсы из "Внуково" в Екатеринбург, Казань и Челябинск
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на фоне концентрации основной части рейсов группы в московском аэропорту "Шереметьево" с ноября запустит... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:21
2022-10-06T12:21
аэрофлот
екатеринбург
казань
челябинск
экономика
внуково (аэропорт)
россия (авиакомпания)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на фоне концентрации основной части рейсов группы в московском аэропорту "Шереметьево" с ноября запустит новые рейсы и из аэропорта "Внуково": в Екатеринбург, Казань и Челябинск, следует из релиза флагманской компании.Сейчас авиакомпания выполняет рейсы из аэропорта "Внуково" в Санкт-Петербург."В рамках зимнего расписания "Аэрофлот" открывает продажу на рейсы авиакомпании "Россия" в Екатеринбург, Казань и Челябинск из московского аэропорта "Внуково", - сообщает компания.Как уточняется, полёты будут выполняться ежедневно с ноября на воздушных судах Airbus А319."Концентрируя с зимнего сезона производственную деятельность в аэропорту "Шереметьево" (с начала ноября авиакомпания "Победа" переориентирует в аэропорт "Шереметьево" выполнение основной части своих рейсов из московского авиационного узла), группа "Аэрофлот", тем не менее, намерена обеспечить пассажирам более широкое предложение и возможности полётов, выполняемых из московского авиаузла", - говорится также в релизе."На данном этапе такое усиление будет осуществляться, в том числе, рейсами авиакомпании "Россия" из аэропорта "Внуково" по ряду наиболее востребованных маршрутов", - поясняется там же.
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аэрофлот, екатеринбург, казань, челябинск, экономика, внуково (аэропорт), россия (авиакомпания)
Аэрофлот, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Экономика, Внуково (аэропорт), Россия (авиакомпания)
12:21 06.10.2022
 

"Россия" открывает рейсы из "Внуково" в Екатеринбург, Казань и Челябинск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПассажирский авиалайнер авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пассажирский авиалайнер авиакомпании "Россия"
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на фоне концентрации основной части рейсов группы в московском аэропорту "Шереметьево" с ноября запустит новые рейсы и из аэропорта "Внуково": в Екатеринбург, Казань и Челябинск, следует из релиза флагманской компании.
Сейчас авиакомпания выполняет рейсы из аэропорта "Внуково" в Санкт-Петербург.
"В рамках зимнего расписания "Аэрофлот" открывает продажу на рейсы авиакомпании "Россия" в Екатеринбург, Казань и Челябинск из московского аэропорта "Внуково", - сообщает компания.
Как уточняется, полёты будут выполняться ежедневно с ноября на воздушных судах Airbus А319.
"Концентрируя с зимнего сезона производственную деятельность в аэропорту "Шереметьево" (с начала ноября авиакомпания "Победа" переориентирует в аэропорт "Шереметьево" выполнение основной части своих рейсов из московского авиационного узла), группа "Аэрофлот", тем не менее, намерена обеспечить пассажирам более широкое предложение и возможности полётов, выполняемых из московского авиаузла", - говорится также в релизе.
"На данном этапе такое усиление будет осуществляться, в том числе, рейсами авиакомпании "Россия" из аэропорта "Внуково" по ряду наиболее востребованных маршрутов", - поясняется там же.
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АэрофлотЕкатеринбургКазаньЧелябинскЭкономикаВнуково (аэропорт)Россия (авиакомпания)
 
 
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