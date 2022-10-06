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На курортах Кубани упала посещаемость ресторанов - РИА Новости, 06.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221006/restorany-1821991285.html
На курортах Кубани упала посещаемость ресторанов
На курортах Кубани упала посещаемость ресторанов - РИА Новости, 06.10.2022
На курортах Кубани упала посещаемость ресторанов
Посещаемость заведений общепита в Краснодарском крае сократилась с начала частичной мобилизации, заявила РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:11
2022-10-06T19:11
туризм
краснодарский край
альянс туристических агентств
курорт
кафе
рестораны
гостиницы
новости - туризм
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СОЧИ, 6 окт — РИА Новости. Посещаемость заведений общепита в Краснодарском крае сократилась с начала частичной мобилизации, заявила РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров региона Нина Калинина."По Краснодару и краю в ресторанном секторе падение на 15-20 процентов гостей. По гостиницам хорошая заполняемость", — сказала Калинина.Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявлял, что на фоне частичной мобилизации продажи туристических путевок на курорты Кубани упали на треть.
https://ria.ru/20221006/puteshestviya-1821959762.html
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краснодарский край, альянс туристических агентств, курорт, кафе, рестораны, гостиницы, новости - туризм, туризм, туристы, частичная мобилизация в россии
Туризм, Краснодарский край, Альянс туристических агентств, Курорт, Кафе, Рестораны, Гостиницы, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Частичная мобилизация в России
19:11 06.10.2022
 
На курортах Кубани упала посещаемость ресторанов

Посещаемость ресторанов на Кубани упала на 15-20 процентов на фоне частичной мобилизации

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкОтдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи
Отдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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СОЧИ, 6 окт — РИА Новости. Посещаемость заведений общепита в Краснодарском крае сократилась с начала частичной мобилизации, заявила РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров региона Нина Калинина.
"По Краснодару и краю в ресторанном секторе падение на 15-20 процентов гостей. По гостиницам хорошая заполняемость", — сказала Калинина.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявлял, что на фоне частичной мобилизации продажи туристических путевок на курорты Кубани упали на треть.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
13:54Туризм
Турбизнес будет оперативно возвращать мобилизованным деньги за путевки
 
ТуризмКраснодарский крайАльянс туристических агентствКурортКафеРестораныГостиницыНовости - ТуризмТуризмтуристыЧастичная мобилизация в России
 
 
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