https://ria.ru/20221006/restorany-1821991285.html

На курортах Кубани упала посещаемость ресторанов

На курортах Кубани упала посещаемость ресторанов - РИА Новости, 06.10.2022

На курортах Кубани упала посещаемость ресторанов

Посещаемость заведений общепита в Краснодарском крае сократилась с начала частичной мобилизации, заявила РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T19:11

2022-10-06T19:11

2022-10-06T19:11

туризм

краснодарский край

альянс туристических агентств

курорт

кафе

рестораны

гостиницы

новости - туризм

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СОЧИ, 6 окт — РИА Новости. Посещаемость заведений общепита в Краснодарском крае сократилась с начала частичной мобилизации, заявила РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров региона Нина Калинина."По Краснодару и краю в ресторанном секторе падение на 15-20 процентов гостей. По гостиницам хорошая заполняемость", — сказала Калинина.Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявлял, что на фоне частичной мобилизации продажи туристических путевок на курорты Кубани упали на треть.

https://ria.ru/20221006/puteshestviya-1821959762.html

краснодарский край

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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