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Продажи туров на курорты Кубани снизились на треть - РИА Новости, 30.09.2022
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Туризм
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Продажи туров на курорты Кубани снизились на треть
Продажи туров на курорты Кубани снизились на треть - РИА Новости, 30.09.2022
Продажи туров на курорты Кубани снизились на треть
Продажи путевок на курорты Краснодарского края снизились на 30 процентов на фоне объявления о частичной мобилизации, заявил РИА Новости вице-президент Альянса... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:16
2022-09-30T17:16
туризм
новости - туризм
краснодарский край
россия
продажи
туризм
туристы
продажа
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СОЧИ, 30 сен — РИА Новости. Продажи путевок на курорты Краснодарского края снизились на 30 процентов на фоне объявления о частичной мобилизации, заявил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.По его мнению, на снижение повлияли и не всегда точные данные о проведении частичной мобилизации, распространяемые в интернете."Вся эта сумятица способствовала тому, что продажи упали. Зарубежные — примерно на 80 процентов, в Краснодарском крае — на 30", — сказал Мкртчян. Он добавил, что спад отмечается не только в туристической сфере, но и в торговой, ресторанной отрасли. При этом устойчивее выглядит ситуация с забронированными турами. "Отмененные брони — их мало, к счастью, по России примерно 10 процентов, больше по зарубежью. Мы держим ситуацию под контролем, объясняем, что пока нет смысла аннулировать", — резюмировал Мкртчян, предположив, что при позитивном развитии событий продажи начнут восстанавливаться уже в течение месяца.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов.
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новости - туризм, краснодарский край, россия, продажи, туризм, туристы, продажа
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Россия, Продажи, Туризм, туристы, Продажа
17:16 30.09.2022
 
Продажи туров на курорты Кубани снизились на треть

Мкртчян: продажи туров на курорты Кубани упали на треть на фоне частичной мобилизации

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкПляжный отдых в Сочи
Пляжный отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 30 сен — РИА Новости. Продажи путевок на курорты Краснодарского края снизились на 30 процентов на фоне объявления о частичной мобилизации, заявил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.
По его мнению, на снижение повлияли и не всегда точные данные о проведении частичной мобилизации, распространяемые в интернете.
"Вся эта сумятица способствовала тому, что продажи упали. Зарубежные — примерно на 80 процентов, в Краснодарском крае — на 30", — сказал Мкртчян. Он добавил, что спад отмечается не только в туристической сфере, но и в торговой, ресторанной отрасли.
При этом устойчивее выглядит ситуация с забронированными турами. "Отмененные брони — их мало, к счастью, по России примерно 10 процентов, больше по зарубежью. Мы держим ситуацию под контролем, объясняем, что пока нет смысла аннулировать", — резюмировал Мкртчян, предположив, что при позитивном развитии событий продажи начнут восстанавливаться уже в течение месяца.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов.
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