https://ria.ru/20220930/tury-1820571130.html
Продажи туров на курорты Кубани снизились на треть
Продажи туров на курорты Кубани снизились на треть - РИА Новости, 30.09.2022
Продажи туров на курорты Кубани снизились на треть
Продажи путевок на курорты Краснодарского края снизились на 30 процентов на фоне объявления о частичной мобилизации, заявил РИА Новости вице-президент Альянса... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:16
2022-09-30T17:16
2022-09-30T17:16
туризм
новости - туризм
краснодарский край
россия
продажи
туризм
туристы
продажа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573728195_299:484:3077:2047_1920x0_80_0_0_552896f6611e127884196f00d2d2d826.jpg
СОЧИ, 30 сен — РИА Новости. Продажи путевок на курорты Краснодарского края снизились на 30 процентов на фоне объявления о частичной мобилизации, заявил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.По его мнению, на снижение повлияли и не всегда точные данные о проведении частичной мобилизации, распространяемые в интернете."Вся эта сумятица способствовала тому, что продажи упали. Зарубежные — примерно на 80 процентов, в Краснодарском крае — на 30", — сказал Мкртчян. Он добавил, что спад отмечается не только в туристической сфере, но и в торговой, ресторанной отрасли. При этом устойчивее выглядит ситуация с забронированными турами. "Отмененные брони — их мало, к счастью, по России примерно 10 процентов, больше по зарубежью. Мы держим ситуацию под контролем, объясняем, что пока нет смысла аннулировать", — резюмировал Мкртчян, предположив, что при позитивном развитии событий продажи начнут восстанавливаться уже в течение месяца.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220930/finlyandiya-1820561535.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573728195_682:367:2922:2047_1920x0_80_0_0_f2823c3066cad58f7d81878f6892da1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, краснодарский край, россия, продажи, туризм, туристы, продажа
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Россия, Продажи, Туризм, туристы, Продажа
Продажи туров на курорты Кубани снизились на треть
Мкртчян: продажи туров на курорты Кубани упали на треть на фоне частичной мобилизации
СОЧИ, 30 сен — РИА Новости. Продажи путевок на курорты Краснодарского края снизились на 30 процентов на фоне объявления о частичной мобилизации, заявил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.
По его мнению, на снижение повлияли и не всегда точные данные о проведении частичной мобилизации, распространяемые в интернете.
"Вся эта сумятица способствовала тому, что продажи упали. Зарубежные — примерно на 80 процентов, в Краснодарском крае — на 30", — сказал Мкртчян. Он добавил, что спад отмечается не только в туристической сфере, но и в торговой, ресторанной отрасли.
При этом устойчивее выглядит ситуация с забронированными турами. "Отмененные брони — их мало, к счастью, по России примерно 10 процентов, больше по зарубежью. Мы держим ситуацию под контролем, объясняем, что пока нет смысла аннулировать", — резюмировал Мкртчян, предположив, что при позитивном развитии событий продажи начнут восстанавливаться уже в течение месяца.
В России указом президента с 21 сентября объявлена
частичная мобилизация. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов.