https://ria.ru/20220930/tury-1820571130.html

Продажи туров на курорты Кубани снизились на треть

Продажи туров на курорты Кубани снизились на треть - РИА Новости, 30.09.2022

Продажи туров на курорты Кубани снизились на треть

Продажи путевок на курорты Краснодарского края снизились на 30 процентов на фоне объявления о частичной мобилизации, заявил РИА Новости вице-президент Альянса... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:16

2022-09-30T17:16

2022-09-30T17:16

туризм

новости - туризм

краснодарский край

россия

продажи

туризм

туристы

продажа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573728195_299:484:3077:2047_1920x0_80_0_0_552896f6611e127884196f00d2d2d826.jpg

СОЧИ, 30 сен — РИА Новости. Продажи путевок на курорты Краснодарского края снизились на 30 процентов на фоне объявления о частичной мобилизации, заявил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.По его мнению, на снижение повлияли и не всегда точные данные о проведении частичной мобилизации, распространяемые в интернете."Вся эта сумятица способствовала тому, что продажи упали. Зарубежные — примерно на 80 процентов, в Краснодарском крае — на 30", — сказал Мкртчян. Он добавил, что спад отмечается не только в туристической сфере, но и в торговой, ресторанной отрасли. При этом устойчивее выглядит ситуация с забронированными турами. "Отмененные брони — их мало, к счастью, по России примерно 10 процентов, больше по зарубежью. Мы держим ситуацию под контролем, объясняем, что пока нет смысла аннулировать", — резюмировал Мкртчян, предположив, что при позитивном развитии событий продажи начнут восстанавливаться уже в течение месяца.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220930/finlyandiya-1820561535.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, краснодарский край, россия, продажи, туризм, туристы, продажа