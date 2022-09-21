https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818562537.html

Спецоперация, 21 сентября: Путин объявил о частичной мобилизации в России

Спецоперация, 21 сентября: Путин объявил о частичной мобилизации в России - РИА Новости, 21.09.2022

Спецоперация, 21 сентября: Путин объявил о частичной мобилизации в России

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Призыву будут подлежать... РИА Новости, 21.09.2022

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2022-09-21T22:20

2022-09-21T22:20

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей шойгу

россия

херсонская область

донецкая народная республика

нато

оон

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Призыву будут подлежать граждане, которые состоят в запасе.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что всего будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. По его словам, это работа, которая будет проводиться не единоразово, а планово.Частичная мобилизацияВ среду утром Путин выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.Мобилизации подлежат граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе, проходили службу в рядах российских вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.Позже Шойгу дал пояснение: всего будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов - у России огромный мобилизационный ресурс, почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1%. Также он отметил, что эта работа будет проводиться не единоразово, а планово. Он подчеркнул, что о мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники.Частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий, заявил Шойгу. По его словам, Украина потеряла уже половину армии: более 60 тысяч погибших, почти 50 тысяч раненых. В российских вооруженных силах погибли 5 937 человек, почти 90% раненых вернулись в строй, заявил он.Позже указ о частичной мобилизации опубликовал Кремль. Согласно документу, в период частичной мобилизации увольнение с военной службы возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы. Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого региона. Контракты о прохождении военной службы продолжают действие до окончания частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военных, следует из указа.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что правительство определит в кратчайшие сроки, кто получит отсрочку от частичной мобилизации. Также он отказался раскрыть тематику неопубликованного 7-го пункта указа главы государства о частичной мобилизации, отметив, что этот пункт для служебного пользования, и сказав лишь, что он касается количества призываемых. Отвечая на вопрос о временных параметрах проведения частичной мобилизации, он отметил, что в указе президента о сроках не говорится.Песков также прокомментировал утверждения о закрытии границ для подлежащих частичной мобилизации: разъяснения последуют.Ядерное оружие и реакция мира на мобилизациюПутин в обращении заявил, что в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж и применение против России оружия массового поражения. Президент предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США всерьез воспринимают слова Путина о ядерном оружии, но пока не видят необходимости повышать готовность собственных сил стратегического сдерживания.Также Белый дом назвал 300 тысяч резервистов, которые планируется призвать в России, большой цифрой, а сам факт объявления частичной мобилизации счел признаком сложностей в ведении боевых действий на Украине.Президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН, заявил, что ни одна другая страна не угрожала России, и обвинил Москву в пренебрежении уставом ООН и создании ядерной угрозы вопреки обязательствам по нераспространению.Замминистра иностранных дел Великобритании Джиллиан Киган назвала решение объявить частичную мобилизацию в стране эскалацией конфликта на Украине. Она также отметила, что Британия должна "очень серьезно" отнестись к возможности применения Россией ядерного оружия.В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит изменений в готовности ядерных сил РФ, но продолжает следить за ситуацией. По его словам, НАТО на фоне объявления о частичной мобилизации в России "продолжит сохранять бдительность и помогать Украине". Он также заявил, что НАТО не ищет конфликта с Россией и не является стороной конфликта на Украине, но готова защищать членов альянса.Ход операцииМинобороны сообщило в среду, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM в районах населенных пунктов Свистуновка Луганской Народной Республики, Чернобаевка, Заветное и в районе Каховской ГЭС Херсонской области.Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации нацформирования "Донбасс" в районе Николаевки в ДНР, а также восемь украинских пунктов управления, 68 артиллерийских подразделений и живую силу и технику в 147 районах, доложили в ведомстве.Также вооруженные силы РФ уничтожили 12 украинских складов с боеприпасами и вооружением в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 11 украинских дронов, в том числе один Bayraktar в ДНР и Херсонской области.По данным ведомства, украинские войска под огнем наземных сил и под ударами авиации РФ потеряли в ДНР более 130 военных за сутки. В Херсонской области за сутки было уничтожено свыше 200 военных Украины. Практически полностью была уничтожена рота украинских военных в Херсонской области, которая напоролась на мины, добавили в министерстве.Минобороны также сообщило о ситуации на ЗАЭС. По их данным, в результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда одна из труб системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 Запорожской АЭС была повреждена.Кроме того, нанесен удар по линии электропередачи, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодар, заявили в МО РФ.Обстрел ЗАЭС велся с украинских огневых позиций в районе населенного пункта Марганец, ответным огнем артиллерийские подразделения противника подавлены, сообщается в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин объявил о частичной мобилизации Путин объявил о частичной мобилизации 2022-09-21T22:20 true PT1M03S

Полное интервью Сергея Шойгу после объявленной в России частичной мобилизации Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что частичной мобилизации подлежат те, кто служил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Об этом сообщает РИА «Новости». По его словам, частичной мобилизации подлежит чуть более 1% общего мобилизационного ресурса страны. В первую очередь, это те, кто служил, кто имеет военно-учетную специальности и имеют боевой опыт. «Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, в) имеют боевой опыт», — рассказал Шойгу. 2022-09-21T22:20 true PT12M04S

Путин: "При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства" Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам подчеркнул, что граждане России могут быть уверены, что "территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены". 2022-09-21T22:20 true PT0M34S

Минобороны о ликвидации пункта временной дислокации нацформирования "Донбасс" Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации нацформирования "Донбасс" в районе Николаевки в ДНР, а также восемь украинских пунктов управления, 68 артиллерийских подразделений и живую силу и технику в 147 районах, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Артёмовск, Святогорск, Александровка, Яровая Донецкой Народной Республики, Купянск, Червоный Оскол Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования "Донбасс" в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147 районах", - сообщили в российском Минобороны. 2022-09-21T22:20 true PT3M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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