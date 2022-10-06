https://ria.ru/20221006/razgovor-1822097799.html

В Кремле подтвердили планы Путина провести телефонный разговор с Эрдоганом

В Кремле подтвердили планы Путина провести телефонный разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 06.10.2022

В Кремле подтвердили планы Путина провести телефонный разговор с Эрдоганом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости планы Владимира Путина провести телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T22:26

2022-10-06T22:26

2022-10-06T22:37

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

в мире

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости планы Владимира Путина провести телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом."Да", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли запланирован такой контакт.Ранее Эрдоган сообщил, что планирует переговорить в пятницу по телефону с Путиным.

https://ria.ru/20221004/turtsiya-1821333129.html

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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), реджеп тайип эрдоган, россия, турция, в мире