https://ria.ru/20221006/razgovor-1822097799.html
В Кремле подтвердили планы Путина провести телефонный разговор с Эрдоганом
В Кремле подтвердили планы Путина провести телефонный разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 06.10.2022
В Кремле подтвердили планы Путина провести телефонный разговор с Эрдоганом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости планы Владимира Путина провести телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T22:26
2022-10-06T22:26
2022-10-06T22:37
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости планы Владимира Путина провести телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом."Да", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли запланирован такой контакт.Ранее Эрдоган сообщил, что планирует переговорить в пятницу по телефону с Путиным.
https://ria.ru/20221004/turtsiya-1821333129.html
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), реджеп тайип эрдоган, россия, турция, в мире
Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, В мире
22:26 06.10.2022 (обновлено: 22:37 06.10.2022)
В Кремле подтвердили планы Путина провести телефонный разговор с Эрдоганом
Песков подтвердил планы Путина провести телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом